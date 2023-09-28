https://sputnik-georgia.ru/20230928/vlasti-gruzii-ne-dopustyat-ukrainizatsii-ili-afganizatsii-strany--premer-282765094.html
Власти Грузии не допустят украинизации или афганизации страны – премьер
Власти Грузии не допустят украинизации или афганизации страны – премьер
До тех пор, пока "Грузинская мечта" находится у власти, она не допустит открытие второго фронта, "это исключено", заявили в правящей партии 28.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-28T18:54+0400
2023-09-28T18:54+0400
2023-09-28T19:50+0400
политика
грузия
новости
ираклий гарибашвили
вано мерабишвили
единое национальное движение
сила в единстве
грузинская мечта - демократическая грузия
антироссийские санкции
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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Некоторые люди очень хотят украинизации, афганизации, повторения сирийского сценария в Грузии, но власти этого не допустят, и все получат подобающий ответ, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили журналистам. К открытию второго фронта Грузию не раз призывали представители Украины, в том числе секретарь Совета Нацбезопасности и обороны Алексей Данилов. На днях член парламентской фракции "Единое национальное движение" – объединенная оппозиция "Сила в единстве" Губаз Саникидзе выступил за открытие "второго фронта" в Грузии. По словам премьера, он не может принять критику от тех, кто осознанно и целенаправленно пошел против национальных интересов Грузии и продолжает делать это своими заявлениями об открытии второго фронта. "Бывший министр Вано Мерабишвили открыто говорит, что если они вернутся к власти, то откроют второй фронт. Может ли кто-нибудь представить себе, что означает открытие второго фронта в стране и какие результаты это принесет и принесло бы нашему народу?", – заявил Гарибашвили. В марте 2023 года один из самых влиятельных политиков времен президентства Михаила Саакашвили Вано Мерабишвили заявил, что бывшая правящая партия "Единое национальное движение" продолжит борьбу, чтобы сменить власть и привести в Грузию "прозападную, проукраинскую власть". Это, по словам Мерабишвили, нужно для того, чтобы Украина была не одна.Как ранее заявили в правящей партии, до тех пор, пока "Грузинская мечта" находится у власти, она не допустит открытия второго фронта - "это исключено". "Это неприемлемо" – премьер Грузии о призыве Латвии ввести санкции против России >>Представители "Грузинской мечты", которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ, но не в ущерб принципу территориальной целостности страны.Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южная Осетия) после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов, а после августовских событий 2008 года Россия признала их независимость. Несмотря на давление Грузия не присоединится к санкциям против России – Каладзе>>После августовской войны 2008 года Россия в одностороннем порядке признала независимость Южной Осетии (Цхинвальский регион) и Абхазии. Тбилиси в ответ разорвал дипотношения с Москвой и на законодательном уровне объявил зоны конфликта оккупированными территориями. Вслед за Россией независимость Южной Осетии (Цхинвальского региона) и Абхазии признали еще несколько государств. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, вано мерабишвили, единое национальное движение, сила в единстве, грузинская мечта - демократическая грузия, антироссийские санкции
политика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, вано мерабишвили, единое национальное движение, сила в единстве, грузинская мечта - демократическая грузия, антироссийские санкции
Власти Грузии не допустят украинизации или афганизации страны – премьер
18:54 28.09.2023 (обновлено: 19:50 28.09.2023)
До тех пор, пока "Грузинская мечта" находится у власти, она не допустит открытие второго фронта, "это исключено", заявили в правящей партии
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Некоторые люди очень хотят украинизации, афганизации, повторения сирийского сценария в Грузии, но власти этого не допустят, и все получат подобающий ответ, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили журналистам.
К открытию второго фронта Грузию не раз призывали представители Украины, в том числе секретарь Совета Нацбезопасности и обороны Алексей Данилов. На днях член парламентской фракции "Единое национальное движение" – объединенная оппозиция "Сила в единстве" Губаз Саникидзе выступил за открытие "второго фронта" в Грузии.
"Кто-то действительно хочет украинизации, афганизации, возможно, повторения сценария Сирии. Но мы этого не допустим, дадим всем подобающий ответ", – сказал Гарибашвили журналистам.
По словам премьера, он не может принять критику от тех, кто осознанно и целенаправленно пошел против национальных интересов Грузии и продолжает делать это своими заявлениями об открытии второго фронта.
"Бывший министр Вано Мерабишвили открыто говорит, что если они вернутся к власти, то откроют второй фронт. Может ли кто-нибудь представить себе, что означает открытие второго фронта в стране и какие результаты это принесет и принесло бы нашему народу?", – заявил Гарибашвили.
В марте 2023 года один из самых влиятельных политиков времен президентства Михаила Саакашвили Вано Мерабишвили заявил, что бывшая правящая партия "Единое национальное движение" продолжит борьбу, чтобы сменить власть и привести в Грузию "прозападную, проукраинскую власть". Это, по словам Мерабишвили, нужно для того, чтобы Украина была не одна.
Как ранее заявили в правящей партии, до тех пор, пока "Грузинская мечта" находится у власти, она не допустит открытия второго фронта - "это исключено".
Представители "Грузинской мечты", которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ, но не в ущерб принципу территориальной целостности страны.
Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южная Осетия) после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов, а после августовских событий 2008 года Россия признала их независимость.
После августовской войны 2008 года Россия в одностороннем порядке признала независимость Южной Осетии (Цхинвальский регион) и Абхазии. Тбилиси в ответ разорвал дипотношения с Москвой и на законодательном уровне объявил зоны конфликта оккупированными территориями.
Вслед за Россией независимость Южной Осетии (Цхинвальского региона) и Абхазии признали еще несколько государств.