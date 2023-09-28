https://sputnik-georgia.ru/20230928/vlasti-gruzii-ne-dopustyat-ukrainizatsii-ili-afganizatsii-strany--premer-282765094.html

Власти Грузии не допустят украинизации или афганизации страны – премьер

Власти Грузии не допустят украинизации или афганизации страны – премьер

До тех пор, пока "Грузинская мечта" находится у власти, она не допустит открытие второго фронта, "это исключено", заявили в правящей партии 28.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-28T18:54+0400

2023-09-28T18:54+0400

2023-09-28T19:50+0400

политика

грузия

новости

ираклий гарибашвили

вано мерабишвили

единое национальное движение

сила в единстве

грузинская мечта - демократическая грузия

антироссийские санкции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/1f/271791516_0:108:1280:829_1920x0_80_0_0_c8a587ba03590f2a5019f6e351d7d004.jpg

ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Некоторые люди очень хотят украинизации, афганизации, повторения сирийского сценария в Грузии, но власти этого не допустят, и все получат подобающий ответ, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили журналистам. К открытию второго фронта Грузию не раз призывали представители Украины, в том числе секретарь Совета Нацбезопасности и обороны Алексей Данилов. На днях член парламентской фракции "Единое национальное движение" – объединенная оппозиция "Сила в единстве" Губаз Саникидзе выступил за открытие "второго фронта" в Грузии. По словам премьера, он не может принять критику от тех, кто осознанно и целенаправленно пошел против национальных интересов Грузии и продолжает делать это своими заявлениями об открытии второго фронта. "Бывший министр Вано Мерабишвили открыто говорит, что если они вернутся к власти, то откроют второй фронт. Может ли кто-нибудь представить себе, что означает открытие второго фронта в стране и какие результаты это принесет и принесло бы нашему народу?", – заявил Гарибашвили. В марте 2023 года один из самых влиятельных политиков времен президентства Михаила Саакашвили Вано Мерабишвили заявил, что бывшая правящая партия "Единое национальное движение" продолжит борьбу, чтобы сменить власть и привести в Грузию "прозападную, проукраинскую власть". Это, по словам Мерабишвили, нужно для того, чтобы Украина была не одна.Как ранее заявили в правящей партии, до тех пор, пока "Грузинская мечта" находится у власти, она не допустит открытия второго фронта - "это исключено". "Это неприемлемо" – премьер Грузии о призыве Латвии ввести санкции против России >>Представители "Грузинской мечты", которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ, но не в ущерб принципу территориальной целостности страны.Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южная Осетия) после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов, а после августовских событий 2008 года Россия признала их независимость. Несмотря на давление Грузия не присоединится к санкциям против России – Каладзе>>После августовской войны 2008 года Россия в одностороннем порядке признала независимость Южной Осетии (Цхинвальский регион) и Абхазии. Тбилиси в ответ разорвал дипотношения с Москвой и на законодательном уровне объявил зоны конфликта оккупированными территориями. Вслед за Россией независимость Южной Осетии (Цхинвальского региона) и Абхазии признали еще несколько государств. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, вано мерабишвили, единое национальное движение, сила в единстве, грузинская мечта - демократическая грузия, антироссийские санкции