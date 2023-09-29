https://sputnik-georgia.ru/20230929/defitsita-ne-budet--glava-minfina-gruzii-o-vliyanii-zapreta-vyvoza-topliva-iz-rf-282801880.html

Дефицита не будет – глава Минфина Грузии о влиянии запрета вывоза топлива из РФ

Дефицита не будет – глава Минфина Грузии о влиянии запрета вывоза топлива из РФ

На долю РФ приходится более 80% от общего объема импорта в Грузию бензина и дизеля с начала 2023 года 29.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-29T22:42+0400

2023-09-29T22:42+0400

2023-09-29T23:34+0400

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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Дефицита в нефтепродуктах в Грузии в связи с ограничением на экспорт топлива из РФ не будет, импортеры будут завозить бензин и дизель из других стран, в которых цена будет приемлемее, заявил журналистам министр финансов Лаша Хуцишвили на брифинге после заседания правительства. Россия – крупнейший поставщик топлива в Грузию. На долю РФ приходится более 80% от общего объема импорта бензина и дизеля с начала 2023 года. Российское правительство 21 сентября ввело временное ограничение на вывоз бензина и дизеля, чтобы побороть рост оптовых цен на топливо в стране. Учитывая зависимость от рынка соседней страны, эксперты в Грузии прогнозируют дальнейший рост стоимости топлива в стране, которая и так увеличивается в течение последних недель из-за роста цен на нефть на мировом рынке. Министр отметил, что топливо это не тот продукт, который сложно достать и найти альтернативный рынок. "Если бы это было продуктом, которого не сыскать на другом рынке, или его импорт требовал бы больших усилий, потом можно задуматься о том, насколько безопасно зависеть от того или иного рынка. Однако я не вижу в этой части никакой проблемы, когда цены выросли, текущий импорт идет из разных стран", – сказал Хуцишвили. По словам Хуцишвили, импортеры нефтепродуктов завозили самый большой объем бензина и дизельного топлива из России, так как цена была дешевле. Цена на бензин в Грузии продолжит расти – глава Wissol >>"Бизнес импортировал нефтепродукты для продажи на грузинском рынке, поскольку цена для него была гораздо более приемлемой. Что касается части зависимости, бензин и дизельное топливо не являются продуктами, для которых было бы проблемой переключиться на другой рынок, если указанные цены являются неприемлемыми", – сказал Хуцишвили. В январе-июне 2023 года импорт бензина и дизельного топлива в Грузию составил 554,2 тысячи тонн, на 6,2% больше по сравнению с показателем аналогичного периода 2022 года. В первом полугодии наибольший объем бензина и дизельного топлива был импортирован из России – 449,5 тысячи тонн, что составляет 81,1% всего импорта. Как ограничение на экспорт бензина из России отразится на Грузии – ответ эксперта >>Далее идут Румыния (77,6 тыс. тонн, 14%), Туркменистан (11,4 тыс. тонн, 2%), Азербайджан (9,5 тыс. тонн, 1,7%), Беларусь (5 тыс. тонн, 0,9%), Объединенные Арабские Эмираты (1 тыс. тонн, 0,2%), Украина (0,1 тыс. тонн, 0,02%) и Болгария (0,1 тыс. тонн, 0,02%). В Грузии сегодня оперируют пять крупных компаний, которым принадлежат около 600 бензоколонок по всей стране. Также есть десятки мелких и средних компаний, т. н. небрендированные, у которых в сумме также около 600 бензозаправочных станций. Часть компаний закупают топливо на оптовом рынке нефтепродуктов Грузии, а часть – импортируют напрямую.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, россия, минфин грузии, бензин, цены на топливо