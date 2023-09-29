https://sputnik-georgia.ru/20230929/formula-porazheniya--oppozitsioner-o-prizyve-saakashvili-282798806.html
Формула поражения – оппозиционер о призыве Саакашвили
Формула поражения – оппозиционер о призыве Саакашвили
Саакашвили может правильно оценивать проблемы, но он ужасно ошибается, говоря о решениях, считает член оппозиционной партии 29.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-29T19:52+0400
2023-09-29T19:52+0400
2023-09-29T20:17+0400
грузия
новости
политика
михаил саакашвили
ника мелия
леван хабеишвили
единое национальное движение
грузинская мечта - демократическая грузия
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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Сценарий объединения оппозиции, который предполагает экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, является формулой поражения, а не победы на предстоящих парламентских выборах, заявил депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Герман Сабо. Саакашвили на своей странице в соцсети написал, что действующие власти способствуют формированию нескольких лагерей внутри оппозиции и заставляют людей наблюдать за их склоками. Выходом из ситуации Саакашвили в первую очередь назвал единство всех. Заявление Саакашвили прокомментировали и в партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию". "Этот человек сказал, что уходит из политики, теперь он сказал, что возвращается... Здесь мы должны увидеть одну простую вещь: "Национальное движение" теряет свою электоральную поддержку. Особенно это происходит среди молодежи", – заявил депутат от партии "За Грузию" Бека Лилуашвили. Между тем, председатель крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили утверждает, что единство – самый важный вопрос для Саакашвили. Мелия готовится к созданию своей партии? "Нацдвижение" вновь в центре внимания в Грузии >>"Президент Саакашвили абсолютно адекватно смотрит на потребности граждан, и в любое время, я не припомню ни одного другого заявления Михаила Саакашвили, где он говорил бы, что мы все должны быть по отдельности. Очевидно, что его призыв всегда к единству... Его отношение к единству всегда такое, какое оно есть, и очевидно, что единство всех людей важно", – заявил Хабеишвили. Саакашвили уже многие годы не является гражданином Грузии (он гражданин Украины) и, соответственно, он не может быть членом грузинской партии, и тем более официально возглавлять ее. Тем не менее, все эти годы Саакашвили оставался идейным вдохновителем партии и в населении "Нацдвижение" всегда ассоциировалось именно с ним. "Нацдвижение" радикально ослаблено – Кобахидзе>>На сегодняшний день в "Едином национальном движении" два лагеря – сторонников Хабеишвили, который выступает за более активные действия и систематические акции протеста, и сторонников Ника Мелия, который предпочитает умеренную политику. О конфликте в "Нацдвижении" заговорили еще в 2021 году, после возвращения в Грузию и ареста основателя партии, экс-президента Михаила Саакашвили. В 2023 году внутрипартийные выборы выиграл Хабеишвили, обвинявший Мелия в пассивности в борьбе за освобождение Саакашвили. Мелия же называет Хабеишвили марионеткой в руках бывших силовиков Вано Мерабишвили и Давида Кезерашвили. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" считают, что с избранием Хабеишвили лидером "Нацдвижения" приблизился конец партии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, ника мелия, леван хабеишвили, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия
грузия, новости, политика, михаил саакашвили, ника мелия, леван хабеишвили, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия
Формула поражения – оппозиционер о призыве Саакашвили
19:52 29.09.2023 (обновлено: 20:17 29.09.2023)
Саакашвили может правильно оценивать проблемы, но он ужасно ошибается, говоря о решениях, считает член оппозиционной партии
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Сценарий объединения оппозиции, который предполагает экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, является формулой поражения, а не победы на предстоящих парламентских выборах, заявил депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Герман Сабо.
Саакашвили на своей странице в соцсети написал, что действующие власти способствуют формированию нескольких лагерей внутри оппозиции и заставляют людей наблюдать за их склоками. Выходом из ситуации Саакашвили в первую очередь назвал единство всех.
"Саакашвили может правильно оценивать проблемы, но он ужасно ошибается, говоря о решениях. Лично для меня Саакашвили не является надежным партнером. Этот сценарий, просто объединиться, и это будет предварительным условием победы – в течение 10 лет является формулой поражения, и кто ему последует по этой формуле, сделают для "Грузинской мечты" больше, чем стране и оппозиции", – заявил Сабо журналистам.
Заявление Саакашвили прокомментировали и в партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию".
"Этот человек сказал, что уходит из политики, теперь он сказал, что возвращается... Здесь мы должны увидеть одну простую вещь: "Национальное движение" теряет свою электоральную поддержку. Особенно это происходит среди молодежи", – заявил депутат от партии "За Грузию" Бека Лилуашвили.
Между тем, председатель крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили утверждает, что единство – самый важный вопрос для Саакашвили.
"Президент Саакашвили абсолютно адекватно смотрит на потребности граждан, и в любое время, я не припомню ни одного другого заявления Михаила Саакашвили, где он говорил бы, что мы все должны быть по отдельности. Очевидно, что его призыв всегда к единству... Его отношение к единству всегда такое, какое оно есть, и очевидно, что единство всех людей важно", – заявил Хабеишвили.
Саакашвили уже многие годы не является гражданином Грузии (он гражданин Украины) и, соответственно, он не может быть членом грузинской партии, и тем более официально возглавлять ее. Тем не менее, все эти годы Саакашвили оставался идейным вдохновителем партии и в населении "Нацдвижение" всегда ассоциировалось именно с ним.
На сегодняшний день в "Едином национальном движении" два лагеря – сторонников Хабеишвили, который выступает за более активные действия и систематические акции протеста, и сторонников Ника Мелия, который предпочитает умеренную политику.
О конфликте в "Нацдвижении" заговорили еще в 2021 году, после возвращения в Грузию и ареста основателя партии, экс-президента Михаила Саакашвили. В 2023 году внутрипартийные выборы выиграл Хабеишвили, обвинявший Мелия в пассивности в борьбе за освобождение Саакашвили. Мелия же называет Хабеишвили марионеткой в руках бывших силовиков Вано Мерабишвили и Давида Кезерашвили.
В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" считают, что с избранием Хабеишвили лидером "Нацдвижения" приблизился конец партии.