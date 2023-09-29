https://sputnik-georgia.ru/20230929/gruziya-zainteresovana-v-roste-eksporta-v-azerbaydzhan-282800207.html

Грузия заинтересована в росте экспорта в Азербайджан

Грузия заинтересована в росте экспорта в Азербайджан

Обе страны успешно реализуют экономические, энергетические и транспортные проекты мирового и регионального масштаба 29.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-29T20:49+0400

2023-09-29T20:49+0400

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леван давиташвили

грузино-азербайджанские отношения

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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Грузия заинтересована в увеличении экспорта сельскохозяйственной продукции, продовольствия, азотных удобрений и цемента в Азербайджан, сообщает пресс-служба министерства экономики и устойчивого развития Грузии. Развитие двусторонних торгово-экономических отношения между Грузией и Азербайджаном обсудили в ходе встречи министров экономики двух стран, Левана Давиташвили и Михаила Джаббарова в Тбилиси. В ходе встречи было отмечено, что Азербайджан в последние годы входит в пятерку основных торговых партнеров Грузии, а в 2022 году оказался на второй позиции среди основных стран-экспортеров. Стороны отметили, что укрепление экономических связей является важным аспектом углубления сотрудничества между Грузией и Азербайджаном. Грузинская сторона ознакомила гостей с информацией о платформе Trade with Georgia и выразила надежду, что через него деловые круги Азербайджана смогут еще больше укрепить двусторонние торговые связи. Грузия и Азербайджан углубляют сотрудничество в сфере культуры >>Кроме того, на встрече было подчеркнуто, что обе страны успешно реализуют экономические, энергетические и транспортные проекты мирового и регионального масштаба. Стороны затронули вопросы сотрудничества между странами в сфере инвестиций. Было отмечено, что Грузия заинтересована в предложении азербайджанским инвесторам проектов в таких отраслях, как туризм, энергетика, агропромышленность, логистика, информационные технологии, промышленность и др. Особое внимание было уделено развитию двусторонних и региональных проектов в транспортной и энергетической сферах. Было отмечено, что обе страны заинтересованы в развитии среднего коридора, проходящего через Грузию и Азербайджан, и привлечении новых транзитных грузов. Грузия и Азербайджан обсудили совместные проекты в энергетике>>Разговор коснулся хода строительства глубоководного порта Анаклия. Стороны также обсудили текущую ситуацию на железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, а также возможность планирования дополнительных рейсов между Грузией и Азербайджаном. Среди обсуждаемых тем была и разработка масштабного проекта – подводного черноморского кабеля, и отмечено его особое значение для поставок зеленых энергоресурсов Южного Кавказа на рынок ЕС. На встрече Давиташвили обратил внимание на Тбилисский форум Шелкового пути, как на важную региональную площадку, и выразил надежду, что делегация Азербайджана будет представлена ​​на высоком уровне и возглавит ее премьер-министр Али Асадов. Кроме того, глава экономического ведомства Азербайджана встретился в пятницу и с премьером Грузии Ираклием Гарибашвили, с которым обсудил существующие стратегические отношения между странами и будущие перспективы сотрудничества. Порты Грузии важны для развития маршрута "Восток-Запад" – взгляд из Азербайджана >>Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики. Страны являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов. В частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор. Азербайджан входит в пятерку крупных торговых партнеров Грузии. В январе-августе 2023 года страны наторговали на сумму почти в 980 миллионов долларов, что на 15,3% больше, чем по данным за восемь месяцев 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, азербайджан, экономика, леван давиташвили, грузино-азербайджанские отношения