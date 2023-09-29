https://sputnik-georgia.ru/20230929/kaladze-rasskazal-o-realnoy-tseli-vstrech-prezidenta-gruzii-s-oppozitsiey-282784609.html
Каладзе рассказал о реальной цели встреч президента Грузии с оппозицией
Каладзе рассказал о реальной цели встреч президента Грузии с оппозицией
После начала процедуры импичмента президента Саломе Зурабишвили начала проводить закрытые встречи с оппозицией и НПО 29.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-29T14:40+0400
2023-09-29T14:40+0400
2023-09-29T14:49+0400
политика
грузия
новости
каха каладзе
ираклий кобахидзе
грузинская мечта - демократическая грузия
еврокомиссия
саломе зурабишвили
тбилиси
«грузинская мечта» инициирует импичмент президента
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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили проводит встречи с представителями "радикальной оппозиции" для того, чтобы они не поддержали вопрос импичмента, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе. Накануне Зурабишвили встретилась с женщинами-депутатами из оппозиции и с представителями НПО. Президент начала проводить встречи за закрытыми дверьми вскоре после того, как правящая партия запустила процедуру импичмента из-за того, что Зурабишвили 31 августа начала зарубежное турне и встречи с лидерами стран ЕС без одобрения правительства.В правящей партии "радикальной оппозицией" называют представителей крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" и ее соратников.Что касается вопроса импичмента, то, по словам Каладзе, с самого начала было озвучено, что довести процедуру до конца будет очень сложно. Без поддержки оппозиции парламентскому большинству, представленному "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", не довести процедуру импичмента до конца, так как нужно как минимум 100 голосов, а у большинства на сегодняшний день всего 84 мандата. Правящая партия обвинила Зурабишвили в нарушении 52-й статьи Конституции Грузии, согласно которой президент имеет право осуществлять представительные функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" заявили, что Зурабишвили действует заодно с "радикальной оппозицией" и только мешает евроинтеграции Грузии, а в администрации президента заявили об обратном.В свою очередь Зурабишвили заявила, что цель поездок в Еропу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата, и сослалась на 78-ю статью Конституции, которая обязывает все конституционные органы в пределах своих полномочий принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры.В ответ на это в "Грузинской мечте" заявили, что и тут есть указание на то, что речь идет о действиях в рамках полномочий.Импичмент Зурабишвили и статус кандидата в ЕС не связаны между собой – премьер Грузии>>Отношения между президентом и правящей партией накалились до предела после выступления Зурабишвили в парламенте 31 марта. Глава государства с парламентской трибуны заявила, что в прошлом году Грузия не заслуживала статуса страны-кандидата и что сегодня рекомендации ЕС выполняются лишь формально. В "Грузинской мечте" заявили, что Зурабишвили действует заодно с "радикальной оппозицией" и только мешает евроинтеграции Грузии. Грузия в режиме ожидания Грузия ждет решения по вопросу статуса кандидата на вступление в Евросоюз в декабре 2023 года. Для этого нужно одобрение лидеров всех 27 стран ЕС. Согласно озвученным процедурам, в октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет решение. Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту, и еще по одному пункту, в частности, в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса. Президент Грузии действует по революционному сценарию – Вольский>>Председатель правящей "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью. Глава парламентского комитета по евроинтеграции Мака Бочоришвили же сказала, что работа над 12 рекомендациями Евросоюза для получения Грузией статуса кандидата на законодательном уровне практически завершена.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, каха каладзе, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, еврокомиссия, саломе зурабишвили , тбилиси, «грузинская мечта» инициирует импичмент президента
политика, грузия, новости, каха каладзе, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, еврокомиссия, саломе зурабишвили , тбилиси, «грузинская мечта» инициирует импичмент президента
Каладзе рассказал о реальной цели встреч президента Грузии с оппозицией
14:40 29.09.2023 (обновлено: 14:49 29.09.2023)
После начала процедуры импичмента президента Саломе Зурабишвили начала проводить закрытые встречи с оппозицией и НПО
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили проводит встречи с представителями "радикальной оппозиции" для того, чтобы они не поддержали вопрос импичмента, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Накануне Зурабишвили встретилась с женщинами-депутатами из оппозиции и с представителями НПО. Президент начала проводить встречи за закрытыми дверьми вскоре после того, как правящая партия запустила процедуру импичмента из-за того, что Зурабишвили 31 августа начала зарубежное турне и встречи с лидерами стран ЕС без одобрения правительства.
"На самом деле идет работа над тем, чтобы не было поддержки импичмента во время рассмотрения в парламенте. Однако все это завернуто тем, будто для получения статуса кандидата и на этом сложном пути евроинтеграции (Зурабишвили – ред.) встречается с представителями радикальной оппозиции", – заявил Каладзе.
В правящей партии "радикальной оппозицией" называют представителей крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" и ее соратников.
Что касается вопроса импичмента, то, по словам Каладзе, с самого начала было озвучено, что довести процедуру до конца будет очень сложно.
"Но ничего не исключено, давайте посмотрим и подождем, какое решение примут депутаты в парламенте", – отметил Каладзе.
Без поддержки оппозиции парламентскому большинству, представленному "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", не довести процедуру импичмента до конца, так как нужно как минимум 100 голосов, а у большинства на сегодняшний день всего 84 мандата.
Правящая партия обвинила Зурабишвили в нарушении 52-й статьи Конституции Грузии, согласно которой президент имеет право осуществлять представительные функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" заявили, что Зурабишвили действует заодно с "радикальной оппозицией" и только мешает евроинтеграции Грузии, а в администрации президента заявили об обратном.
В свою очередь Зурабишвили заявила, что цель поездок в Еропу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата, и сослалась на 78-ю статью Конституции, которая обязывает все конституционные органы в пределах своих полномочий принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры.
В ответ на это в "Грузинской мечте" заявили, что и тут есть указание на то, что речь идет о действиях в рамках полномочий.
Отношения между президентом и правящей партией накалились до предела после выступления Зурабишвили в парламенте 31 марта. Глава государства с парламентской трибуны заявила, что в прошлом году Грузия не заслуживала статуса страны-кандидата и что сегодня рекомендации ЕС выполняются лишь формально.
В "Грузинской мечте" заявили, что Зурабишвили действует заодно с "радикальной оппозицией" и только мешает евроинтеграции Грузии.
Грузия в режиме ожидания
Грузия ждет решения по вопросу статуса кандидата на вступление в Евросоюз в декабре 2023 года. Для этого нужно одобрение лидеров всех 27 стран ЕС. Согласно озвученным процедурам, в октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет решение.
Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту, и еще по одному пункту, в частности, в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса.
Председатель правящей "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.
Глава парламентского комитета по евроинтеграции Мака Бочоришвили же сказала, что работа над 12 рекомендациями Евросоюза для получения Грузией статуса кандидата на законодательном уровне практически завершена.