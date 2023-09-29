https://sputnik-georgia.ru/20230929/podgotovka-gosperevorota-v-gruzii-grazhdane-serbii-nakhodyatsya-v-sluzhbe-gosbezopasnosti-282797576.html

Подготовка госпереворота в Грузии: граждане Сербии на опросе в Службе госбезопасности

Подготовка госпереворота в Грузии: граждане Сербии на опросе в Службе госбезопасности

Ранее в СГБ заявили, что для госпереворота в Грузии хотят использовать членов сербской организации CANVAS 29.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-29T18:39+0400

2023-09-29T18:39+0400

2023-09-29T19:12+0400

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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Трое граждан Сербии, члены Центра прикладных ненасильственных действий и стратегий (CANVAS), находятся на опросе в Службе государственной безопасности по делу о предположительном планировании гражданских беспорядков в Грузии, сообщает телеканал "Имеди". Служба госбезопасности Грузии 18 сентября заявила о готовящихся в стране беспорядках с целью госпереворота в октябре-декабре 2023 года, когда страна ждет решение о предоставлении статуса кандидата на вступление в ЕС. Согласно заявлению СГБ Грузии, беспорядки планируются при координации и финансовой поддержке зарубежных стран. Все будут показательно наказаны – премьер о готовящемся госперевороте в Грузии>>Для подготовки молодежных групп с целью их использования в революционном сценарии используется организация CANVAS, ядром которой является организация "Отпор", сообщили ранее в СГБ, отметив, что именно эти организации принимали активное участие в революционных процессах, развернувшихся в Сербии в прошлом, и, соответственно, регулярно используются в разных странах для обучения молодежи и вовлечения ее в деструктивные процессы. По информации телеканала "Имеди", представители организации CANVAS сегодня были приглашены Агентством США по международному развитию (USAID) для проведения тренинга в Тбилиси. В организации также подтвердили, что сотрудничают с CANVAS уже более двух лет. По информации телеканала, вместе с представителями CANVAS на опросе в СГБ находится адвокат Ассоциации молодых юристов Грузии. Все они подписали договор о неразглашении. Расследование СГБ Грузии В Службе госбезопасности Грузии заявили, что большая группа военных грузинского происхождения, участвующих в конфликте на Украине, и часть грузинской молодежи, находящейся под влиянием заинтересованной стороны, подготовка которой ведется вблизи польско-украинской госграницы, будет использована для организации гражданских беспорядков в Грузии с целью госпереворота. Одним из авторов плана является замглавы МВД времен президентства Михаила Саакашвили, а ныне замглавы военной разведки Украины Георгий Лорткипанидзе, сообщили в СГБ. Отмечается, что гражданские беспорядки в Грузии планируются при координации и финансовой поддержке зарубежных стран. "Вы играете с огнем, будьте осторожны!" – Каладзе предупредил оппозицию>>Для осуществления плана в подчинении Лорткипанидзе находятся лица грузинского происхождения, в том числе бывший член охраны третьего президента Грузии Михаил Батурин, а также член ближайшего окружения Саакашвили Мамука Мамулашвили, командир действующего на Украине "Грузинского легиона". Датой начала деструктивных процессов выбран период октябрь-декабрь текущего года, когда должен быть опубликован промежуточный отчет Еврокомиссии и итоговый отчет Евросоюза о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. Ожидание заговорщиков, готовящихся к свержению государственной власти, рассчитано на то, что опубликованное заключение будет отрицательным, что при имеющихся в их распоряжении информационных сетях, при искусственно прикрепленном к правительству ярлыку "пророссийскости", создаст благодатную почву для общественного волнения и последующих беспорядков, отметили в СГБ. Для подготовки молодежных групп с целью их использования для революционного сценария используется организация CANVAS, ядром которой является организация "Отпор", сообщили в СГБ, отметив, что именно эти организации принимали активное участие в революционных процессах, развернувшихся в Сербии в прошлом, и, соответственно, регулярно используются в разных странах для обучения молодежи и вовлечения ее в деструктивные процессы. Евромайдан, взрыв и бесцельная стрельба – как планируют организовать госпереворот в Грузии>>Указанные лица рассматривают несколько сценариев развития событий, среди которых создание т. н. "палаточного городка", возведение баррикад вблизи центральных проспектов и стратегических объектов Грузии, занятие и баррикадирование правительственных зданий, а также другие противоправные действия, содержащие элементы серьезной провокации. Доподлинно известно, что организаторы рассматривают возможность реализации в Грузии сценария, аналогичного "Евромайдану", прошедшему на Украине в 2014 году, отметили в СГБ. Кроме того, известно, что на территории т. н. "палаточного городка" на месте, где пройдут митинги, организованные Лорткипанидзе и Батуриным, в заранее выбранной палатке будет заложено взрывное устройство, которое организаторы преступной деятельности намерены взорвать, что должно повлечь жертвы среди мирного населения, участвующего в протестах, и среди представителей правоохранительных органов. В случае осуществления теракта деструктивные силы надеются на бесцельную стрельбу между правоохранителями и протестующими, что создаст благодатную почву для дальнейшего гражданского противостояния. В СГБ отметают, что это не первый случай, когда в стране планируются провокации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, михаил саакашвили, мамука мамулашвили, usaid, сгб, сербия