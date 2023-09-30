https://sputnik-georgia.ru/20230930/masshtabnaya-degustatsiya-gruzinskogo-vina-proshla-v-nyu-yorke-282796095.html

Масштабная дегустация грузинского вина прошла в Нью-Йорке

Масштабная дегустация грузинского вина прошла в Нью-Йорке

В мероприятии приняли участие около 200 гостей, среди них импортеры, дистрибуторы, известные сомелье Нью-Йорка и журналисты 30.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-30T10:32+0400

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2023-09-30T10:32+0400

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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Масштабная дегустация грузинского вина прошла в Нью-Йорке с помощью Национального агентства вина Грузии и американской маркетинговой компании "Colangelo&Partners", сообщает пресс-служба агентства. На мероприятии, помимо дегустации, прошел мастер-класс. В мероприятии приняли участие около 200 гостей, среди них импортеры, дистрибуторы, известные сомелье Нью-Йорка и журналисты. Профессионалы отрасли могли ознакомиться с разными винами более 30 грузинских компаний. В Гамбурге прошла дегустация грузинского вина >>В Национальном агентстве вина отметили, что подобные мероприятия помогают повысить узнаваемость страны и найти новых торговых партнеров в США, которые являются стратегическим рынком для грузинского вина. В США особенно высоки стандарты качества вина и экспортная цена. Colangelo&Partners осуществляет маркетинговую кампанию грузинского вина с 2022 года в рамках контракта с агентством вина. Это одна из крупнейших маркетинговых компаний, которая работает на рынке США более 15 лет. Грузинские сорта винограда будут выращивать в археологическом парке Помпеи >>В прошлом году Грузия заняла первое место по импорту органических вин в США среди основных стран-импортеров. Чтобы диверсифицировать рынки, Национальное агентство вина с 2012 года продвигает грузинское вино в стратегических экспортных странах: США, Польше, Великобритании, Китае, странах Балтии, Японии и Германии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, в мире, сша, нью-йорк, национальное агентство вина, грузинское вино, вино и виноделие грузии