https://sputnik-georgia.ru/20230930/raskhody-na-stroitelstvo-novogo-aeroporta-ne-predusmotreny-v-byudzhete-gruzii-na-2024-god-282804321.html

Расходы на строительство нового аэропорта не предусмотрены в бюджете Грузии на 2024 год

Расходы на строительство нового аэропорта не предусмотрены в бюджете Грузии на 2024 год

Необходимость строительства нового аэропорта с большей пропускной способностью возникла на фоне растущего пассажиропотока в аэропорту Тбилиси 30.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-30T10:04+0400

2023-09-30T10:04+0400

2023-09-30T10:04+0400

грузия

новости

экономика

тбилиси

вазиани

tav georgia

аэропорт

министерство финансов грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23006/55/230065543_0:0:3119:1754_1920x0_80_0_0_342bb39878f1f901574711765fe441e1.jpg

ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Первичный вариант проекта государственного бюджета Грузии на 2024 год не предусматривает строительство нового аэропорта в Тбилиси или ремонт существующего, заявил министр финансов Лаша Хуцишвили. Об амбициозных планах по превращению Грузии в авиационный хаб Гарибашвили объявил летом 2023 года. Правительство рассматривает два варианта – расширение существующего Тбилисского международного аэропорта и строительство нового на территории бывшего аэродрома Вазиани. По информации министра, в направлении аэропортов работает Минэкономики, проводится исследование, по результатам которого будет принято решение по конкретной модели: построить новый аэропорт или расширить существующий. "По предварительной оценке Минфина, необходимости в суверенном финансировании может не возникнуть, поскольку нынешняя модель аэропорта настолько прибыльна, что ее доходы обеспечат финансирование упомянутого проекта без суверенных гарантий и государственного вмешательства", – заявил он. Зачем нужен новый аэропорт Как ранее заявили в правительстве, необходимость строительства нового аэропорта с большей пропускной способностью возникла на фоне растущего пассажиропотока в аэропорту Тбилиси, у которого нет возможности расширения в том объеме, в котором нуждается страна. Правительство хочет развивать такой аэропорт, который будет способствовать развитию грузовых авиаперевозок вслед за развитием пассажирской авиации. Новый аэропорт появится на востоке Грузии >>Речь идет о строительстве на территории Вазиани нового, современного аэропорта международного класса. В данное время идет подбор ведущих, лучших архитекторов и групп, а также компаний, чтобы начать работы в 2024 году. Правительство рассматривает возможности продажи доли нового аэропорта инвесторам, но контрольный пакет оставит себе. Как ранее заявил премьер, для становления Грузии региональным авиационным хабом необходимо иметь лучший в регионе аэропорт международного класса, который также будет транзитно-логистическим центром с пассажирскими и грузовыми терминалами высокого уровня. Кто будет владельцем нового аэропорта в Тбилиси? Позиция правительства >>На данный момент строительство нового международного аэропорта около Тбилиси ограничено существующим соглашением правительства с компанией TAV Georgia, управляющей аэропортами Тбилиси и Батуми. Договор действует до 2027 года, он ограничивает осуществление международных рейсов в радиусе 200 километров близ аэропорта Тбилиси. Первые технические исследования реальных возможностей развития аэропорта в Вазиани проведет одна из лучших консалтинговых компаний в мировой авиационной отрасли – Airport Competence GmbH.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

вазиани

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, тбилиси, вазиани, tav georgia, аэропорт, министерство финансов грузии