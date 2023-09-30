https://sputnik-georgia.ru/20230930/raskhody-na-stroitelstvo-novogo-aeroporta-ne-predusmotreny-v-byudzhete-gruzii-na-2024-god-282804321.html
Расходы на строительство нового аэропорта не предусмотрены в бюджете Грузии на 2024 год
Расходы на строительство нового аэропорта не предусмотрены в бюджете Грузии на 2024 год
Необходимость строительства нового аэропорта с большей пропускной способностью возникла на фоне растущего пассажиропотока в аэропорту Тбилиси 30.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-30T10:04+0400
2023-09-30T10:04+0400
2023-09-30T10:04+0400
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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Первичный вариант проекта государственного бюджета Грузии на 2024 год не предусматривает строительство нового аэропорта в Тбилиси или ремонт существующего, заявил министр финансов Лаша Хуцишвили. Об амбициозных планах по превращению Грузии в авиационный хаб Гарибашвили объявил летом 2023 года. Правительство рассматривает два варианта – расширение существующего Тбилисского международного аэропорта и строительство нового на территории бывшего аэродрома Вазиани. По информации министра, в направлении аэропортов работает Минэкономики, проводится исследование, по результатам которого будет принято решение по конкретной модели: построить новый аэропорт или расширить существующий. "По предварительной оценке Минфина, необходимости в суверенном финансировании может не возникнуть, поскольку нынешняя модель аэропорта настолько прибыльна, что ее доходы обеспечат финансирование упомянутого проекта без суверенных гарантий и государственного вмешательства", – заявил он. Зачем нужен новый аэропорт Как ранее заявили в правительстве, необходимость строительства нового аэропорта с большей пропускной способностью возникла на фоне растущего пассажиропотока в аэропорту Тбилиси, у которого нет возможности расширения в том объеме, в котором нуждается страна. Правительство хочет развивать такой аэропорт, который будет способствовать развитию грузовых авиаперевозок вслед за развитием пассажирской авиации. Новый аэропорт появится на востоке Грузии >>Речь идет о строительстве на территории Вазиани нового, современного аэропорта международного класса. В данное время идет подбор ведущих, лучших архитекторов и групп, а также компаний, чтобы начать работы в 2024 году. Правительство рассматривает возможности продажи доли нового аэропорта инвесторам, но контрольный пакет оставит себе. Как ранее заявил премьер, для становления Грузии региональным авиационным хабом необходимо иметь лучший в регионе аэропорт международного класса, который также будет транзитно-логистическим центром с пассажирскими и грузовыми терминалами высокого уровня. Кто будет владельцем нового аэропорта в Тбилиси? Позиция правительства >>На данный момент строительство нового международного аэропорта около Тбилиси ограничено существующим соглашением правительства с компанией TAV Georgia, управляющей аэропортами Тбилиси и Батуми. Договор действует до 2027 года, он ограничивает осуществление международных рейсов в радиусе 200 километров близ аэропорта Тбилиси. Первые технические исследования реальных возможностей развития аэропорта в Вазиани проведет одна из лучших консалтинговых компаний в мировой авиационной отрасли – Airport Competence GmbH.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, тбилиси, вазиани, tav georgia, аэропорт, министерство финансов грузии
грузия, новости, экономика, тбилиси, вазиани, tav georgia, аэропорт, министерство финансов грузии
Расходы на строительство нового аэропорта не предусмотрены в бюджете Грузии на 2024 год
Необходимость строительства нового аэропорта с большей пропускной способностью возникла на фоне растущего пассажиропотока в аэропорту Тбилиси
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Первичный вариант проекта государственного бюджета Грузии на 2024 год не предусматривает строительство нового аэропорта в Тбилиси или ремонт существующего, заявил министр финансов Лаша Хуцишвили.
Об амбициозных планах по превращению Грузии в авиационный хаб Гарибашвили объявил летом 2023 года. Правительство рассматривает два варианта – расширение существующего Тбилисского международного аэропорта и строительство нового на территории бывшего аэродрома Вазиани.
"При необходимости в бюджет позже будут внесены изменения. Однако повторюсь, по нашей оценке, рентабельность аэропортов настолько высока, что в финансировании со стороны государства, скорее всего, не будет необходимости", – заявил Хуцишвили журналистам.
По информации министра, в направлении аэропортов работает Минэкономики, проводится исследование, по результатам которого будет принято решение по конкретной модели: построить новый аэропорт или расширить существующий.
"По предварительной оценке Минфина, необходимости в суверенном финансировании может не возникнуть, поскольку нынешняя модель аэропорта настолько прибыльна, что ее доходы обеспечат финансирование упомянутого проекта без суверенных гарантий и государственного вмешательства", – заявил он.
Зачем нужен новый аэропорт
Как ранее заявили в правительстве, необходимость строительства нового аэропорта с большей пропускной способностью возникла на фоне растущего пассажиропотока в аэропорту Тбилиси, у которого нет возможности расширения в том объеме, в котором нуждается страна.
Правительство хочет развивать такой аэропорт, который будет способствовать развитию грузовых авиаперевозок вслед за развитием пассажирской авиации.
Речь идет о строительстве на территории Вазиани нового, современного аэропорта международного класса. В данное время идет подбор ведущих, лучших архитекторов и групп, а также компаний, чтобы начать работы в 2024 году.
Правительство рассматривает возможности продажи доли нового аэропорта инвесторам, но контрольный пакет оставит себе.
Как ранее заявил премьер, для становления Грузии региональным авиационным хабом необходимо иметь лучший в регионе аэропорт международного класса, который также будет транзитно-логистическим центром с пассажирскими и грузовыми терминалами высокого уровня.
На данный момент строительство нового международного аэропорта около Тбилиси ограничено существующим соглашением правительства с компанией TAV Georgia, управляющей аэропортами Тбилиси и Батуми.
Договор действует до 2027 года, он ограничивает осуществление международных рейсов в радиусе 200 километров близ аэропорта Тбилиси.
Первые технические исследования реальных возможностей развития аэропорта в Вазиани проведет одна из лучших консалтинговых компаний в мировой авиационной отрасли – Airport Competence GmbH.