https://sputnik-georgia.ru/20230930/v-gruzii-planiruyut-uzhestochit-zakon-ob-aktsiyakh-protesta-282807875.html

В Грузии планируют ужесточить закон об акциях протеста

В Грузии планируют ужесточить закон об акциях протеста

Поправки в закон предполагают ужесточение нормы об установке конструкций на акциях 30.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-30T17:01+0400

2023-09-30T17:01+0400

2023-09-30T17:01+0400

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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Депутаты правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" внесли в парламент проект об ужесточении закона о проведении акций протеста в стране, сообщает Первый канал. В частности, по данным телеканала, поправки в закон "О собраниях и манифестациях" предполагают ужесточение нормы об установке конструкций на акциях, в том числе и сцены. По проекту участникам акций запретят ставить сцену или иные конструкции, если их устройство создает угрозу участникам акции или другим лицам, мешает полиции соблюдать общественный порядок, создает угрозу нормальному функционированию предприятия или ведомства или не связано с проведением непосредственно акции. Кроме того, конструкцию нельзя будет ставить, если без нее проведению акции ничто не мешает. Все будут показательно наказаны – премьер о готовящемся госперевороте в Грузии>>Нарушение правила будет караться штрафом для участников акции в размере 500 лари (порядка 190 долларов) и конфискацией предмета, а вот для организаторов – 5 тысяч лари (1,9 тысячи долларов) и конфискацией. Причиной ужесточения закона депутаты называют заявление СГБ Грузии о готовящейся в октябре-декабре дестабилизации в стране. Служба госбезопасности Грузии 18 сентября заявила о готовящихся в стране беспорядках с целью госпереворота в октябре-декабре 2023 года, когда страна ждет решения о предоставлении статуса кандидата на вступление в ЕС. Согласно заявлению СГБ Грузии, беспорядки планируются при координации и финансовой поддержке зарубежных стран. Расследование СГБ Грузии В Службе госбезопасности Грузии заявили, что большая группа военных грузинского происхождения, участвующих в конфликте на Украине, и часть грузинской молодежи, находящейся под влиянием заинтересованной стороны, подготовка которой ведется вблизи польско-украинской госграницы, будет использована для организации гражданских беспорядков в Грузии с целью госпереворота. Одним из авторов плана является замглавы МВД времен президентства Михаила Саакашвили, а ныне замглавы военной разведки Украины Георгий Лорткипанидзе, сообщили в СГБ. Отмечается, что гражданские беспорядки в Грузии планируются при координации и финансовой поддержке зарубежных стран. Для осуществления плана в подчинении Лорткипанидзе находятся лица грузинского происхождения, в том числе бывший член охраны третьего президента Грузии Михаил Батурин, а также член ближайшего окружения Саакашвили Мамука Мамулашвили, командир действующего на Украине "Грузинского легиона". "Вы играете с огнем, будьте осторожны!" – Каладзе предупредил оппозицию>>Датой начала деструктивных процессов выбран период октябрь-декабрь текущего года, когда должен быть опубликован промежуточный отчет Еврокомиссии и итоговый отчет Евросоюза о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. Ожидание заговорщиков, готовящихся к свержению государственной власти, рассчитано на то, что опубликованное заключение будет отрицательным, что при имеющихся в их распоряжении информационных сетях, при искусственно прикрепленном к правительству ярлыку "пророссийскости", создаст благодатную почву для общественного волнения и последующих беспорядков, отметили в СГБ. Для подготовки молодежных групп с целью их использования для революционного сценария используется организация CANVAS, ядром которой является организация "Отпор", сообщили в СГБ, отметив, что именно эти организации принимали активное участие в революционных процессах, развернувшихся в Сербии в прошлом, и, соответственно, регулярно используются в разных странах для обучения молодежи и вовлечения ее в деструктивные процессы. Евромайдан, взрыв и бесцельная стрельба – как планируют организовать госпереворот в Грузии>>Указанные лица рассматривают несколько сценариев развития событий, среди которых создание т. н. "палаточного городка", возведение баррикад вблизи центральных проспектов и стратегических объектов Грузии, занятие и баррикадирование правительственных зданий, а также другие противоправные действия, содержащие элементы серьезной провокации. Доподлинно известно, что организаторы рассматривают возможность реализации в Грузии сценария, аналогичного "Евромайдану", прошедшему на Украине в 2014 году, отметили в СГБ. Кроме того, известно, что на территории т. н. "палаточного городка" на месте, где пройдут митинги, организованные Лорткипанидзе и Батуриным, в заранее выбранной палатке будет заложено взрывное устройство, которое организаторы преступной деятельности намерены взорвать, что должно повлечь жертвы среди мирного населения, участвующего в протестах, и среди представителей правоохранительных органов. В случае осуществления теракта деструктивные силы надеются на бесцельную стрельбу между правоохранителями и протестующими, что создаст благодатную почву для дальнейшего гражданского противостояния. В СГБ отмечают, что это не первый случай, когда в стране планируются провокации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, украина, тбилиси, сербия, михаил саакашвили, мамука мамулашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, сгб