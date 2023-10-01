https://sputnik-georgia.ru/20231001/chernomorskiy-elektrokabel--spetsialisty-izuchayut-finansovuyu-chast-proekta-282841004.html

Черноморский электрокабель – специалисты изучают финансовую часть проекта

Черноморский электрокабель – специалисты изучают финансовую часть проекта

Исследование должно быть готово до конца года и его подготовит компания, которую подобрал Всемирный банк 01.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-01T16:13+0400

2023-10-01T16:13+0400

2023-10-01T16:44+0400

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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Проект по прокладке электрокабеля по дну Черного моря находится на стадии исследования, которое касается технического и финансового вопросов, а также его общей стоимости, заявил глава Минфина Грузии Лаша Хуцишвили. Соглашение о прокладке кабеля, по которому электроэнергия из Грузии и Азербайджана будет идти в Европу, правительства этих двух стран, а также Румынии и Венгрии подписали в декабре 2022 года. Грузинские власти не раз заявляли о большом потенциале Грузии с точки зрения возобновляемых источников энергии и ее привлекательности как транзитного хаба. По словам главы Минфина, исследование должно быть готово до конца года и его подготовит компания, которую подобрал Всемирный банк. "Нашим партнером в этом направлении является Всемирный банк, который нанял компанию соответствующей квалификации. До конца года ждем исследования, каким будет результат проекта для экономики Грузии, каким будет бюджет. Вы знаете, что есть возможность для других стран присоединиться к этому проекту через Грузию. Исследование включает и эту часть", – сказал Хуцишвили. По его словам, по предварительным результатам, проект может оказаться весьма прибыльным. Премьер Грузии: электрокабель в Европу через Черное море – важнейший за 30 лет проект >>"Предварительные результаты оказались весьма позитивными и показали, что проект может быть весьма прибыльным. После публикации результатов исследования будет создана финансовая модель. В этом проекте будут задействованы многие международные финансовые институты. Практически сегодня в мире не осталось ни одного международного финансового института, если бы он не проявил заинтересованности в финансировании проекта", – заявил Хуцишвили. По словам министра, не исключено, что при участии разных стран и регуляторов источником финансирования проекта станет международный финансовый институт, проект будет финансироваться напрямую и выплата денег из бюджета рассматриваться не будет. Проект нацелен на укрепление энергетической безопасности в Европе и Южнокавказском регионе, на развитие сектора возобновляемой энергетики и увеличение транзитных возможностей. Спикер парламента: Грузия – безопасный маршрут для поставок энергии в Европу>>Евросоюз намерен выделить на проект подводного кабеля через Черное море 2,3 миллиарда евро. Всемирный банк обещал выделить Грузии дополнительно 75 миллионов долларов для детального исследования дна Черного моря. Если проект будет реализован, то кабель мощностью тысячу мегаватт и протяженностью 1 195 км (1,1 тыс. км подводного и 95 км наземного кабеля) соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Южному Кавказу и Европе воспользоваться расширенными экспортными возможностями и осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, черное море, всемирный банк, энергетика грузии