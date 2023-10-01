https://sputnik-georgia.ru/20231001/gruziya-zhdet-otvetnykh-shagov-ot-es--spiker-parlamenta-282846303.html

Грузия ждет ответных шагов от ЕС – спикер парламента

Грузия ждет ответных шагов от ЕС – спикер парламента

Грузия заслужила статус кандидата в июне прошлого года, поэтому при принятии любого решения важен сравнительный подход, считает спикер 01.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-01T22:52+0400

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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. После июньского признания европейской перспективы Грузии власти внесли несколько законодательных изменений и разработали план действий по деолигархизации, теперь они ждут ответных шагов от Евросоюза, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова. По словам спикера, Грузия заслужила статус кандидата в июне прошлого года, поэтому при принятии любого решения важен сравнительный подход. "По состоянию на июнь, если сравнивать Грузию с Украиной и Молдовой или даже сейчас сравнивать институциональное и правовое сближение с Европейским Союзом по сравнению с Украиной и Молдовой, Грузия лидирует в тройке и в прошлом году, и сегодня", – заявил Папуашвили. По его словам, преимущество Грузии признала и Европейская комиссия, когда опубликовала заключение, в котором говорилось об институциональном сближении трех стран. Что касается количества рекомендаций, данных Грузии, то по состоянию на июнь три рекомендации были полностью выполнены и закрыты, подчеркнул спикер. Судебная реформа Грузии – парламент рассмотрит новые поправки >>По словам Папуашвили, страны, поддерживающие Грузию, теперь будут более громко выражать свою поддержку и не позволят ни одной политической группе повторить несправедливость по отношению к Грузии, произошедшую в прошлом году. "Важно, что на этот раз у нас очень сильные сторонники. В том числе после горького прошлогоднего опыта, когда все поняли, что Грузию несправедливо угнетают. Страны, поддерживающие нас, теперь будут громче выражать свою поддержку и не позволят ни одной политической группе повторить несправедливость по отношению к Грузии, которая произошла в прошлом году", – заявил Шалва Папуашвили. Грузия в ожидании статуса В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение по Грузии. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии от июля 2023 года, Грузия полностью выполнила три условия: гендерное равноправие и борьба с насилием против женщин, учет решений ЕСПЧ, избрание независимого Народного защитника Грузии. Грузия в короткие сроки решает большие проблемы – министр о работе над условиями ЕС>>Частично выполнены семь рекомендаций, а вот в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса, говорится в отчете. Ранее глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, шалва папуашвили, еврокомиссия, венецианская комиссия, грузия - евросоюз