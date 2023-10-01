https://sputnik-georgia.ru/20231001/sudebnaya-reforma-gruzii---parlament-rassmotrit-novye-popravki-282845865.html

Судебная реформа Грузии – парламент рассмотрит новые поправки

Судебная реформа Грузии – парламент рассмотрит новые поправки

Проведение реформы в судебной системе – это третья из 12 рекомендаций Евросоюза 01.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-01T21:38+0400

2023-10-01T21:38+0400

2023-10-01T22:06+0400

грузия

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венецианская комиссия

судебная реформа

парламент грузии

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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Новые законодательные изменения, касающиеся суда и подготовленные парламентским большинством, будут инициированы на заседании бюро парламента в понедельник. Проведение реформы в судебной системе – это третья из 12 рекомендаций Евросоюза. В рекомендациях сказано, что все изменения в этом направлении должны полностью соответствовать европейским стандартам и рекомендациям Венецианской комиссии – консультативного органа по конституционному праву при Совете Европы. Согласно законопроекту, одно из требований, установленных для избрания лица на должность судьи Верховного суда Грузии (наличие не менее пяти лет опыта работы по специальности), заменено требованием не менее 10 лет. Судебная реформа – "Грузинская мечта" о выполнении условия ЕС №3 >>Также, согласно законопроекту относительно порядка назначения судьи районного (городского) или апелляционного суда и избрания кандидата на должность судьи Верховного суда Грузии указано, что члены Совета учитывают решение Квалификационной палаты Верховного суда Грузии при повторной оценке кандидата в результате апелляции и приема повторных представлений в Высший совет юстиции Грузии. Изменения включают в себя вопросы командирования судьи в другой суд. В частности, уточняется содержание оснований для командирования судьи, а также сокращается максимальный срок продления командировки судьи с двух лет до одного года. Кроме того, проект уточняет обязанность Высшего совета юстиции Грузии обосновать свое решение. В частности, в законе четко указано, что Высший совет юстиции Грузии должен обосновать наличие обстоятельств, которые привели к необходимости командирования судьи в другой суд или продлению срока командирования без его согласия. Грузия в короткие сроки решает большие проблемы – министр о работе над условиями ЕС>>В дополнение к вышесказанному ужесточен запрет на избрание более четырех судей-членов Высшего совета юстиции Грузии в любой трехмесячный период, а упомянутый срок увеличен до шести месяцев. Кроме того, установлено, что парламент Грузии не может избрать на одной сессии Парламента более четырех членов Высшего совета юстиции Грузии. С изменениями уточнено содержание одного из дисциплинарных проступков – публичного выражения мнения судьей в нарушение принципа его политической нейтральности. Повышение эффективности институтов – "Грузинская мечта" о выполнении условия ЕС №2>>В конце июня был обнародован промежуточный отчет Еврокомиссии. В нем сказано, что третий пункт рекомендаций выполнен частично и что Грузии следует отправить результаты проделанной работы Венецианской комиссии для получения второй по счету оценки, а также заполнить вакантные места в Высшем совете юстиции. Высший совет юстиции – координирующий независимый орган судебной системы, целью которого является способствование качественному и эффективному правосудию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, высший совет юстиции, венецианская комиссия, судебная реформа, парламент грузии