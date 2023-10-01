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Промежуточные выборы в Грузии завершились – ЦИК о явке избирателей
Промежуточные выборы в Грузии завершились – ЦИК о явке избирателей
Сегодняшние выборы стали очередным важным этапом в процессе внедрения электронной системы голосования, заявила пресс-спикера ЦИК 01.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-01T22:16+0400
2023-10-01T22:16+0400
2023-10-01T22:45+0400
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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Процесс голосования на промежуточных выборах в Грузии завершился, на избирательные участки явились 43 330 человек – это 23,51% от общего числа избирателей, заявила пресс-спикера ЦИК Натия Иоселиани. Необходимость проведения промежуточных внеочередных выборов возникла после того, как Георгий Ходжеванишвили из партии экс-премьера Гахария "За Грузию" и Зураб Утиашвили – член партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", соответственно, досрочно покинули посты мажоритарного депутата парламента от Гори и Каспи и мэра Гурджаани. По ее словам, сегодняшние выборы стали очередным важным этапом в процессе внедрения электронной системы голосования. Пресс-спикер ЦИК обратилась ко всем сторонам, участвующим в выборах, поддержать избирательную администрацию, провести деятельность в мирной рабочей обстановке. "На данном этапе на избирательных участках осуществляются обязательные процедуры, предусмотренные законодательством. На участках, где голосование проводилось с использованием электронных технологий, выписки с первичными результатами будут распечатаны на машине для подсчета голосов и отправлены непосредственно в Центральную комиссию через планшет", – заявила Иоселиани. Какова активность избирателей на промежуточных выборах в Грузии – последние данные ЦИК >>Всего в Каспском, Горийском и Гурджаанском районах было открыто 133 избирательных участка. На 103 из них процесс голосования проходил и использованием электронных технологий. Итоговые протоколы участковых избирательных комиссий будут размещены на специальном сайте комиссии. Что касается информации о жалобах, то, по словам Иоселиани, было зафиксировано только две жалобы, на которые последует соответствующий юридический ответ. Выборы по-новому Парламент Грузии утвердил поправки в Избирательный кодекс в декабре 2022 года. Согласно поправкам, на избирательных участках появится система электронного голосования, которая также подразумевает электронный подсчет голосов. Голосование в электронном виде будет проходить минимум на 70% участков, при этом на всех участках в самоуправляемых городах и административных центрах. Внеочередные выборы в Грузии – избиратели голосуют за мажоритарного депутата и мэра >>Электронное голосование не будет проводиться на избирательных участках за границей, участках, созданных в виде исключения, и на участках в труднодоступных местах (с географической точки зрения). Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, гори, гурджаанский район, грузинская мечта - демократическая грузия, цик грузии, промежуточные парламентские выборы, промежуточные выборы 2023
Промежуточные выборы в Грузии завершились – ЦИК о явке избирателей
22:16 01.10.2023 (обновлено: 22:45 01.10.2023)
Сегодняшние выборы стали очередным важным этапом в процессе внедрения электронной системы голосования, заявила пресс-спикера ЦИК
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Процесс голосования на промежуточных выборах в Грузии завершился, на избирательные участки явились 43 330 человек – это 23,51% от общего числа избирателей, заявила пресс-спикера ЦИК Натия Иоселиани.
Необходимость проведения промежуточных внеочередных выборов возникла после того, как Георгий Ходжеванишвили из партии экс-премьера Гахария "За Грузию" и Зураб Утиашвили – член партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", соответственно, досрочно покинули посты мажоритарного депутата парламента от Гори и Каспи и мэра Гурджаани.
"Процесс голосования завершен. Избирательные участки были закрыты в 20:00. В выборах приняли участие 43 330 человек, что составляет 23,51% от общего числа избирателей. Из них на выборы в Гори и Каспи пришло 25 627 избирателей, в Гурджаани – 17 703", – заявила Иоселиани.
По ее словам, сегодняшние выборы стали очередным важным этапом в процессе внедрения электронной системы голосования.
Пресс-спикер ЦИК обратилась ко всем сторонам, участвующим в выборах, поддержать избирательную администрацию, провести деятельность в мирной рабочей обстановке.
"На данном этапе на избирательных участках осуществляются обязательные процедуры, предусмотренные законодательством. На участках, где голосование проводилось с использованием электронных технологий, выписки с первичными результатами будут распечатаны на машине для подсчета голосов и отправлены непосредственно в Центральную комиссию через планшет", – заявила Иоселиани.
Всего в Каспском, Горийском и Гурджаанском районах было открыто 133 избирательных участка. На 103 из них процесс голосования проходил и использованием электронных технологий.
Итоговые протоколы участковых избирательных комиссий будут размещены на специальном сайте комиссии.
Что касается информации о жалобах, то, по словам Иоселиани, было зафиксировано только две жалобы, на которые последует соответствующий юридический ответ.
Выборы по-новому
Парламент Грузии утвердил поправки в Избирательный кодекс в декабре 2022 года. Согласно поправкам, на избирательных участках появится система электронного голосования, которая также подразумевает электронный подсчет голосов. Голосование в электронном виде будет проходить минимум на 70% участков, при этом на всех участках в самоуправляемых городах и административных центрах.
Электронное голосование не будет проводиться на избирательных участках за границей, участках, созданных в виде исключения, и на участках в труднодоступных местах (с географической точки зрения).
Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы.