https://sputnik-georgia.ru/20231001/status-strany-chlena-es-i-15-letnyaya-deyatelnost-v-gruzii---glava-missii-nablyudateley-es-282845240.html
Статус страны-члена ЕС и 15-летняя деятельность в Грузии – глава Миссии наблюдателей ЕС
Статус страны-члена ЕС и 15-летняя деятельность в Грузии – глава Миссии наблюдателей ЕС
Цель миссии – способствовать стабильности, безопасности и долгосрочному миру в Грузии, заявил глава миссии 01.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-01T20:51+0400
2023-10-01T20:51+0400
2023-10-01T21:08+0400
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миссия наблюдателей евросоюза в грузии
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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Каждая из 27 стран-членов Евросоюза, а не Еврокомиссия примут решение о присвоении статуса кандидата Грузии, заявил глава Миссии наблюдателей Евросоюза (МНЕС) Димитриос Карабалис журналистам. В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение по Грузии. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. По словам главы миссии, согласно соглашению из шести пунктов, подписанному после Августовского конфликта, его разрешение не зависит от наблюдательной миссии ЕС, но они стараются максимально поддерживать спокойную и стабильную ситуацию, чтобы создать соответствующую среду для сторон сесть за стол переговоров и найти решение. "Мы стараемся создать надлежащие условия для диалога и поиска решения", – сказал Карабилис. По словам главы наблюдательной миссии, ровно 15 лет назад в Грузии начали патрулировать более двухсот наблюдателей. По его словам, цель миссии – способствовать стабильности, безопасности и долгосрочному миру в Грузии. "ЕС по-прежнему привержен долгосрочным обязательствам по мирному разрешению конфликтов в Грузии и в регионе в целом. Миссия наблюдателей ЕС совместно с ОБСЕ продолжает призывать к восстановлению полной функциональности пунктов пропуска", – заявил глава миссии. По словам Димитриоса Карабалиса, большая свобода передвижения значительно улучшит повседневную жизнь пострадавшего от конфликта населения вдоль административных границ. Премьер встретился с новым руководителем Миссии наблюдателей ЕС Грузии >>Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили 27 сентября официально открыл специальную фотовыставку, посвященную 15-летнему присутствию МНЕС в Грузии. В ходе мероприятия Глава МНЕС Димитриос Карабалис выразил благодарность Грузии за то, что она выступает в роли принимающей стороны Миссии в течение 15 лет. После августовской войны 2008 года в Грузии МНЕС занимается мониторингом ситуации в стране. Главные задачи миссии – пресечение возможного повторения конфликта, а также возобновление безопасной и нормальной жизни для местного населения, проживающего по обе стороны административных границ с Абхазией и Южной Осетией (Цхинвальский регион). МНЕС является невооруженной гражданской миссией наблюдателей, которая оказывает поддержку процессам стабилизации и нормализации ситуации в зоне конфликта, в соответствии с шестипунктым соглашением, подписанным Россией и Грузией в августе 2008 года. Миссия способствует снижению напряженности путем содействия контактам между сторонами и другими мерами по укреплению доверия. Грузия в ожидании статуса Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова. Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии от июля 2023 года, Грузия полностью выполнила три условия: гендерное равноправие и борьба с насилием против женщин, учет решений ЕСПЧ, избрание независимого Народного защитника Грузии. Тема статуса кандидата в ЕС разжигает в Грузии поляризацию – Кобахидзе >>Частично выполнены семь рекомендаций, а вот в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса, говорится в отчете. Ранее глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, цхинвальский регион, еврокомиссия, обсе, миссия наблюдателей евросоюза в грузии, грузия - евросоюз
грузия, новости, политика, цхинвальский регион, еврокомиссия, обсе, миссия наблюдателей евросоюза в грузии, грузия - евросоюз
Статус страны-члена ЕС и 15-летняя деятельность в Грузии – глава Миссии наблюдателей ЕС
20:51 01.10.2023 (обновлено: 21:08 01.10.2023)
Цель миссии – способствовать стабильности, безопасности и долгосрочному миру в Грузии, заявил глава миссии
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Каждая из 27 стран-членов Евросоюза, а не Еврокомиссия примут решение о присвоении статуса кандидата Грузии, заявил глава Миссии наблюдателей Евросоюза (МНЕС) Димитриос Карабалис журналистам.
В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение по Грузии. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.
"На мой взгляд, комиссия не тот орган, кто выдает статус. В Европейском Союзе 27 государств-членов и каждое из них имеет суверенное мнение для принятия решений, они не получают распоряжений. Поэтому, когда я говорю, что процесс объявления решения находится в руках 27 государств-членов, пожалуйста, запомните это", – сказал Карабалис.
По словам главы миссии, согласно соглашению из шести пунктов, подписанному после Августовского конфликта, его разрешение не зависит от наблюдательной миссии ЕС, но они стараются максимально поддерживать спокойную и стабильную ситуацию, чтобы создать соответствующую среду для сторон сесть за стол переговоров и найти решение.
"Мы стараемся создать надлежащие условия для диалога и поиска решения", – сказал Карабилис.
По словам главы наблюдательной миссии, ровно 15 лет назад в Грузии начали патрулировать более двухсот наблюдателей.
"15 лет назад более двухсот наблюдателей начали патрулирование Грузии, всего через шесть недель после разрушительной войны августа 2008 года. Этот конфликт оказал и до сих пор оказывает серьезное влияние на жизнь многих людей", – сказал Карабилис.
По его словам, цель миссии – способствовать стабильности, безопасности и долгосрочному миру в Грузии.
"ЕС по-прежнему привержен долгосрочным обязательствам по мирному разрешению конфликтов в Грузии и в регионе в целом. Миссия наблюдателей ЕС совместно с ОБСЕ продолжает призывать к восстановлению полной функциональности пунктов пропуска", – заявил глава миссии.
По словам Димитриоса Карабалиса, большая свобода передвижения значительно улучшит повседневную жизнь пострадавшего от конфликта населения вдоль административных границ.
Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили 27 сентября официально открыл специальную фотовыставку, посвященную 15-летнему присутствию МНЕС в Грузии. В ходе мероприятия Глава МНЕС Димитриос Карабалис выразил благодарность Грузии за то, что она выступает в роли принимающей стороны Миссии в течение 15 лет.
После августовской войны 2008 года в Грузии МНЕС занимается мониторингом ситуации в стране. Главные задачи миссии – пресечение возможного повторения конфликта, а также возобновление безопасной и нормальной жизни для местного населения, проживающего по обе стороны административных границ с Абхазией и Южной Осетией (Цхинвальский регион).
МНЕС является невооруженной гражданской миссией наблюдателей, которая оказывает поддержку процессам стабилизации и нормализации ситуации в зоне конфликта, в соответствии с шестипунктым соглашением, подписанным Россией и Грузией в августе 2008 года. Миссия способствует снижению напряженности путем содействия контактам между сторонами и другими мерами по укреплению доверия.
Грузия в ожидании статуса
Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова.
Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии от июля 2023 года, Грузия полностью выполнила три условия: гендерное равноправие и борьба с насилием против женщин, учет решений ЕСПЧ, избрание независимого Народного защитника Грузии.
Частично выполнены семь рекомендаций, а вот в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса, говорится в отчете.
Ранее глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.