https://sputnik-georgia.ru/20231002/glava-parlamenta-gruzii-saakashvili---proekt-spetssluzhb-inostrannogo-gosudarstva--282876845.html
Глава парламента Грузии: Саакашвили – проект спецслужб иностранного государства
Глава парламента Грузии: Саакашвили – проект спецслужб иностранного государства
Замглавы МВД времен президентства Саакашвили, а ныне замглавы военной разведки Украины - один из организаторов запланированных беспорядков в Грузии, ранее... 02.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-02T16:24+0400
2023-10-02T16:24+0400
2023-10-02T16:40+0400
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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили - проект спецслужб иностранного государства, который вмешивается во внутреннюю политику страны, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили журналистам. Служба госбезопасности Грузии в сентябре опубликовала результаты расследования, согласно которым замглавы МВД времен президентства Михаила Саакашвили, а ныне замглавы военной разведки Украины Георгий Лорткипанидзе планировал беспорядки в Грузии октябре-декабре 2023 года. Лорткипанидзе обвиняют и в том, что это он помог Саакашвили незаконно пробраться в Грузию осенью 2021 года. По словам спикера, всю деятельность Саакашвили следует рассматривать как работу на чужую страну. Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Расследование СГБ ГрузииВ Службе госбезопасности Грузии заявили, что большая группа военных грузинского происхождения, участвующих в конфликте на Украине, и часть грузинской молодежи, находящейся под влиянием заинтересованной стороны, подготовка которой ведется вблизи польско-украинской госграницы, будет использована для организации гражданских беспорядков в Грузии с целью госпереворота. Одним из авторов плана является замглавы МВД времен президентства Михаила Саакашвили, а ныне замглавы военной разведки Украины Георгий Лорткипанидзе, сообщили в СГБ. Отмечается, что гражданские беспорядки в Грузии планируются при координации и финансовой поддержке зарубежных стран. Граждане Сербии, прибывшие в Грузию по приглашению USAID, готовили молодежь к революции>>Для осуществления плана в подчинении Лорткипанидзе находятся лица грузинского происхождения, в том числе бывший член охраны третьего президента Грузии Михаил Батурин, а также член ближайшего окружения Саакашвили Мамука Мамулашвили, командир действующего на Украине "Грузинского легиона". Датой начала деструктивных процессов выбран период октябрь-декабрь текущего года, когда должен быть опубликован промежуточный отчет Еврокомиссии и итоговый отчет Евросоюза о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. Ожидание заговорщиков, готовящихся к свержению государственной власти, рассчитано на то, что опубликованное заключение будет отрицательным, что при имеющихся в их распоряжении информационных сетях, при искусственно прикрепленном к правительству ярлыку "пророссийскости", создаст благодатную почву для общественного волнения и последующих беспорядков, отметили в СГБ. Для подготовки молодежных групп с целью их использования для революционного сценария используется организация CANVAS, ядром которой является организация "Отпор", сообщили в СГБ, отметив, что именно эти организации принимали активное участие в революционных процессах, развернувшихся в Сербии в прошлом, и, соответственно, регулярно используются в разных странах для обучения молодежи и вовлечения ее в деструктивные процессы. Мы не допустим беспорядков и дестабилизации – премьер Грузии о данных СГБ о госперевороте>>Указанные лица рассматривают несколько сценариев развития событий, среди которых создание т. н. "палаточного городка", возведение баррикад вблизи центральных проспектов и стратегических объектов Грузии, занятие и баррикадирование правительственных зданий, а также другие противоправные действия, содержащие элементы серьезной провокации. Доподлинно известно, что организаторы рассматривают возможность реализации в Грузии сценария, аналогичного "Евромайдану", прошедшему на Украине в 2014 году, отметили в СГБ. Кроме того, известно, что на территории т. н. "палаточного городка" на месте, где пройдут митинги, организованные Лорткипанидзе и Батуриным, в заранее выбранной палатке будет заложено взрывное устройство, которое организаторы преступной деятельности намерены взорвать, что должно повлечь жертвы среди мирного населения, участвующего в протестах, и среди представителей правоохранительных органов. В случае осуществления теракта деструктивные силы надеются на бесцельную стрельбу между правоохранителями и протестующими, что создаст благодатную почву для дальнейшего гражданского противостояния. В СГБ отмечают, что это не первый случай, когда в стране планируются провокации.В СГБ 2 октября заявили, что трое граждан Сербии, члены организации CANVAS, прибыли в Грузии 25 сентября для того, чтобы установить связи с молодежными организациями и НПО, которые должны стать ядром революционных процессов в стране. Отмечается, что они прибыли в страну по приглашению Института управления Восток-Запад в рамках программы USAID.В ведомстве заявили, что эти лица связаны с революционными событиям, произошедшим в Грузии в 2003 году, и в разные годы они также имели связи с аналогичными процессами, происходящими в Сербии, на Украине и в других государствах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, украина, сербия, тбилиси, шалва папуашвили, валерий гелашвили, сгб, грузинский легион, сша
Глава парламента Грузии: Саакашвили – проект спецслужб иностранного государства
16:24 02.10.2023 (обновлено: 16:40 02.10.2023)
Замглавы МВД времен президентства Саакашвили, а ныне замглавы военной разведки Украины - один из организаторов запланированных беспорядков в Грузии, ранее заявили в Службе госбезопасности
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили - проект спецслужб иностранного государства, который вмешивается во внутреннюю политику страны, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили журналистам.
Служба госбезопасности Грузии в сентябре опубликовала результаты расследования, согласно которым замглавы МВД времен президентства Михаила Саакашвили, а ныне замглавы военной разведки Украины Георгий Лорткипанидзе планировал беспорядки в Грузии октябре-декабре 2023 года. Лорткипанидзе обвиняют и в том, что это он помог Саакашвили незаконно пробраться в Грузию осенью 2021 года.
"Что касается Саакашвили, то на основании последних расследований, мы видим, что СГБ в очередной раз назвала заместителя контрразведки Украины Гию Лорткипанидзе одним из организаторов беспорядков в Грузии. Его также обвиняют в том, что он был организатором проникновения Саакашвили. Михаил Саакашвили – это полностью проект спецслужб иностранной страны", - заявил Папуашвили.
По словам спикера, всю деятельность Саакашвили следует рассматривать как работу на чужую страну.
"Мы должны рассматривать всю его деятельность именно так. Это вмешательство во внутреннюю политику Грузии, тем более что Саакашвили не является гражданином этой страны", - заявил Папуашвили.
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.
Расследование СГБ Грузии
В Службе госбезопасности Грузии заявили, что большая группа военных грузинского происхождения, участвующих в конфликте на Украине, и часть грузинской молодежи, находящейся под влиянием заинтересованной стороны, подготовка которой ведется вблизи польско-украинской госграницы, будет использована для организации гражданских беспорядков в Грузии с целью госпереворота.
Одним из авторов плана является замглавы МВД времен президентства Михаила Саакашвили, а ныне замглавы военной разведки Украины Георгий Лорткипанидзе, сообщили в СГБ. Отмечается, что гражданские беспорядки в Грузии планируются при координации и финансовой поддержке зарубежных стран.
Для осуществления плана в подчинении Лорткипанидзе находятся лица грузинского происхождения, в том числе бывший член охраны третьего президента Грузии Михаил Батурин, а также член ближайшего окружения Саакашвили Мамука Мамулашвили, командир действующего на Украине "Грузинского легиона".
Датой начала деструктивных процессов выбран период октябрь-декабрь текущего года, когда должен быть опубликован промежуточный отчет Еврокомиссии и итоговый отчет Евросоюза о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.
Ожидание заговорщиков, готовящихся к свержению государственной власти, рассчитано на то, что опубликованное заключение будет отрицательным, что при имеющихся в их распоряжении информационных сетях, при искусственно прикрепленном к правительству ярлыку "пророссийскости", создаст благодатную почву для общественного волнения и последующих беспорядков, отметили в СГБ.
Для подготовки молодежных групп с целью их использования для революционного сценария используется организация CANVAS, ядром которой является организация "Отпор", сообщили в СГБ, отметив, что именно эти организации принимали активное участие в революционных процессах, развернувшихся в Сербии в прошлом, и, соответственно, регулярно используются в разных странах для обучения молодежи и вовлечения ее в деструктивные процессы.
Указанные лица рассматривают несколько сценариев развития событий, среди которых создание т. н. "палаточного городка", возведение баррикад вблизи центральных проспектов и стратегических объектов Грузии, занятие и баррикадирование правительственных зданий, а также другие противоправные действия, содержащие элементы серьезной провокации.
Доподлинно известно, что организаторы рассматривают возможность реализации в Грузии сценария, аналогичного "Евромайдану", прошедшему на Украине в 2014 году, отметили в СГБ.
Кроме того, известно, что на территории т. н. "палаточного городка" на месте, где пройдут митинги, организованные Лорткипанидзе и Батуриным, в заранее выбранной палатке будет заложено взрывное устройство, которое организаторы преступной деятельности намерены взорвать, что должно повлечь жертвы среди мирного населения, участвующего в протестах, и среди представителей правоохранительных органов.
В случае осуществления теракта деструктивные силы надеются на бесцельную стрельбу между правоохранителями и протестующими, что создаст благодатную почву для дальнейшего гражданского противостояния.
В СГБ отмечают, что это не первый случай, когда в стране планируются провокации.
В СГБ 2 октября заявили, что трое граждан Сербии, члены организации CANVAS, прибыли в Грузии 25 сентября для того, чтобы установить связи с молодежными организациями и НПО, которые должны стать ядром революционных процессов в стране. Отмечается, что они прибыли в страну по приглашению Института управления Восток-Запад в рамках программы USAID.
В ведомстве заявили, что эти лица связаны с революционными событиям, произошедшим в Грузии в 2003 году, и в разные годы они также имели связи с аналогичными процессами, происходящими в Сербии, на Украине и в других государствах.