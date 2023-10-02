https://sputnik-georgia.ru/20231002/glava-parlamenta-gruzii-saakashvili---proekt-spetssluzhb-inostrannogo-gosudarstva--282876845.html

Глава парламента Грузии: Саакашвили – проект спецслужб иностранного государства

Глава парламента Грузии: Саакашвили – проект спецслужб иностранного государства

Замглавы МВД времен президентства Саакашвили, а ныне замглавы военной разведки Украины - один из организаторов запланированных беспорядков в Грузии, ранее... 02.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-02T16:24+0400

2023-10-02T16:24+0400

2023-10-02T16:40+0400

грузия

новости

политика

михаил саакашвили

украина

сербия

тбилиси

шалва папуашвили

валерий гелашвили

сгб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/03/279191746_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_3cebafdae3045c4c02bd27c605422291.jpg

ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили - проект спецслужб иностранного государства, который вмешивается во внутреннюю политику страны, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили журналистам. Служба госбезопасности Грузии в сентябре опубликовала результаты расследования, согласно которым замглавы МВД времен президентства Михаила Саакашвили, а ныне замглавы военной разведки Украины Георгий Лорткипанидзе планировал беспорядки в Грузии октябре-декабре 2023 года. Лорткипанидзе обвиняют и в том, что это он помог Саакашвили незаконно пробраться в Грузию осенью 2021 года. По словам спикера, всю деятельность Саакашвили следует рассматривать как работу на чужую страну. Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Расследование СГБ ГрузииВ Службе госбезопасности Грузии заявили, что большая группа военных грузинского происхождения, участвующих в конфликте на Украине, и часть грузинской молодежи, находящейся под влиянием заинтересованной стороны, подготовка которой ведется вблизи польско-украинской госграницы, будет использована для организации гражданских беспорядков в Грузии с целью госпереворота. Одним из авторов плана является замглавы МВД времен президентства Михаила Саакашвили, а ныне замглавы военной разведки Украины Георгий Лорткипанидзе, сообщили в СГБ. Отмечается, что гражданские беспорядки в Грузии планируются при координации и финансовой поддержке зарубежных стран. Граждане Сербии, прибывшие в Грузию по приглашению USAID, готовили молодежь к революции>>Для осуществления плана в подчинении Лорткипанидзе находятся лица грузинского происхождения, в том числе бывший член охраны третьего президента Грузии Михаил Батурин, а также член ближайшего окружения Саакашвили Мамука Мамулашвили, командир действующего на Украине "Грузинского легиона". Датой начала деструктивных процессов выбран период октябрь-декабрь текущего года, когда должен быть опубликован промежуточный отчет Еврокомиссии и итоговый отчет Евросоюза о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. Ожидание заговорщиков, готовящихся к свержению государственной власти, рассчитано на то, что опубликованное заключение будет отрицательным, что при имеющихся в их распоряжении информационных сетях, при искусственно прикрепленном к правительству ярлыку "пророссийскости", создаст благодатную почву для общественного волнения и последующих беспорядков, отметили в СГБ. Для подготовки молодежных групп с целью их использования для революционного сценария используется организация CANVAS, ядром которой является организация "Отпор", сообщили в СГБ, отметив, что именно эти организации принимали активное участие в революционных процессах, развернувшихся в Сербии в прошлом, и, соответственно, регулярно используются в разных странах для обучения молодежи и вовлечения ее в деструктивные процессы. Мы не допустим беспорядков и дестабилизации – премьер Грузии о данных СГБ о госперевороте>>Указанные лица рассматривают несколько сценариев развития событий, среди которых создание т. н. "палаточного городка", возведение баррикад вблизи центральных проспектов и стратегических объектов Грузии, занятие и баррикадирование правительственных зданий, а также другие противоправные действия, содержащие элементы серьезной провокации. Доподлинно известно, что организаторы рассматривают возможность реализации в Грузии сценария, аналогичного "Евромайдану", прошедшему на Украине в 2014 году, отметили в СГБ. Кроме того, известно, что на территории т. н. "палаточного городка" на месте, где пройдут митинги, организованные Лорткипанидзе и Батуриным, в заранее выбранной палатке будет заложено взрывное устройство, которое организаторы преступной деятельности намерены взорвать, что должно повлечь жертвы среди мирного населения, участвующего в протестах, и среди представителей правоохранительных органов. В случае осуществления теракта деструктивные силы надеются на бесцельную стрельбу между правоохранителями и протестующими, что создаст благодатную почву для дальнейшего гражданского противостояния. В СГБ отмечают, что это не первый случай, когда в стране планируются провокации.В СГБ 2 октября заявили, что трое граждан Сербии, члены организации CANVAS, прибыли в Грузии 25 сентября для того, чтобы установить связи с молодежными организациями и НПО, которые должны стать ядром революционных процессов в стране. Отмечается, что они прибыли в страну по приглашению Института управления Восток-Запад в рамках программы USAID.В ведомстве заявили, что эти лица связаны с революционными событиям, произошедшим в Грузии в 2003 году, и в разные годы они также имели связи с аналогичными процессами, происходящими в Сербии, на Украине и в других государствах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

украина

сербия

тбилиси

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, михаил саакашвили, украина, сербия, тбилиси, шалва папуашвили, валерий гелашвили, сгб, грузинский легион, сша