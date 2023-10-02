https://sputnik-georgia.ru/20231002/my-ne-dopustim-besporyadkov-i-destabilizatsii--premer-gruzii-o-dannykh-sgb-o-gosperevorote-282874429.html

Мы не допустим беспорядков и дестабилизации – премьер Грузии о данных СГБ о госперевороте

Мы не допустим беспорядков и дестабилизации – премьер Грузии о данных СГБ о госперевороте

Премьер выразил обеспокоенность тем, что под видом тренингов в стране планируют, как организовать госпереворот 02.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-02T15:32+0400

2023-10-02T15:32+0400

2023-10-02T16:06+0400

грузия

новости

политика

сербия

украина

ираклий гарибашвили

usaid

сгб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/1f/271800484_0:105:1024:682_1920x0_80_0_0_9e7d766537dfbe3016149e7e37bd22e8.jpg

ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Власти Грузии не допустят беспорядков и дестабилизации со стороны деструктивных и радикальных сил, а все, кто приведет антигосударственные планы в действие, будут наказаны максимально строго, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. СГБ Грузии 18 сентября заявила о готовящихся в стране беспорядках с целью госпереворота в октябре-декабре 2023 года при координации и финансовой поддержке зарубежных стран. Позднее, 2 октября, СГБ сообщила, что 25 сентября по приглашению программы Агентства США по международному развитию (USAID) в Грузию прибыли трое граждан Сербии с целью установления связи с молодежными организациями и НПО, которые должны стать ядром революционных процессов в стране. Премьер отметил, что государство сегодня сильное и твердо стоит на ногах.По словам главы грузинского правительства, вызывает беспокойство тот факт, что в страну прибывают иностранные граждане, проводящие здесь тренинги. По его словам, власти не допустят, чтобы подобные деструктивные силы еще раз разрушили страну. По его словам, этим силам не нравятся достигнутые Грузией успехи, а также то, что власти сохранили в стране мир и стабильность. При этом премьер подчеркнул, что распространенные СГБ заявления носят превентивный характер. Все, кто приведет эти антигосударственные планы в действие, будут наказаны максимально строго, отметил он.Новое заявление СГБСогласно данным следствия, обнародованным 2 октября, граждане Сербии Синиса Сикман, Елена Стойшич и Слободан Джинович прибыли в Грузию 25 сентября 2023 года по приглашению Института управления Восток-Запад в рамках программы USAID. В СГБ заявили, что эти лица связаны с революционными событиям, произошедшим в Грузии в 2003 году, и в разные годы они также имели связи с аналогичными процессами, происходящими в Сербии, на Украине и в других государствах. Черный день в истории помощи США Грузии – власти ждут разъяснений от USAID>>По данным ведомства, указанные лица являются управляющим звеном организации Центра прикладных ненасильственных действий и стратегий (CANVAS), также Синиса Сикман и Слободан Джинович являются бывшими членами организации "Отпор", которая была аналогом грузинской организации "Кмара" в Сербии. "Кмара" – молодежное движение, которое сыграло важную роль в "революции роз" в Грузии в 2003 годуВ СГБ напомнили, что для подготовки молодежных групп к революционному сценарию, запланированному на октябрь-декабрь текущего года, используется организация CANVAS, ядром которой является организация "Отпор". Заявленной причиной приезда этих людей в Грузию было проведение тренингов для культурных групп в области "стратегической ненасильственной борьбы", но расследование показало, что целью их прибытия в Грузию было не только это. По данным ведомства, в период 26-29 сентября в одной из гостиниц в Тбилиси проходили переподготовку представители неправительственных организаций и гражданские активисты, в частности, одна из крупных групп, которая должна сыграть решающую роль в подготовке и осуществлении процессов насильственного свержения власти. Все будут показательно наказаны – премьер о готовящемся госперевороте в Грузии>>Эти лица были обучены тому, как действовать против целевых групп, в частности, правительства, православной церкви, Службы государственной безопасности и других ведомств. А также технике создания пикетов и искусственных пробок на дорогах, и установки палаток перед административными зданиями, как вызвать волнения в правоохранительных структурах, какой насильственный ответ дать на их законные требования. Слушатели были подготовлены к ожидаемому процессу задержания и обучены способам сопротивления, финансированию участников митинга, вторжению в здание парламента, закрытию вещательных станций и захвату власти, распаду законно избранной власти Грузии, в ходе которого для сравнительного анализа они привели ряд драматических примеров революционных процессов, происходивших в Сербии. Синиса Сикман, Елена Стойшич и Слободан Джинович были опрошены следователями СГБ 29 сентября в присутствии адвокатов и переводчиков. В ходе опроса они пытались скрыть истинную причину своего пребывания в Грузии, чтобы избежать возможной уголовной ответственности. Отмечается, что их показания противоречат доказательствам, полученным следствием, и противоречивы в некоторых деталях. По данным ведомства, все трое уехали из Грузии 30 сентября 2023 года в Белград. СГБ также представила часть доказательств, полученных в результате секретных следственных мероприятий в отношении указанных лиц, которые были рассекречены прокурором ввиду растущего общественного интереса к этому делу. Риск провокаций растет – "Грузинская мечта" объяснила ужесточение правил проведения акций>>В ведомстве напомнили, что Служба государственной безопасности выступила с заявлением о деструктивных планах организации CANVAS 18 сентября. В настоящее время проводятся активные следственные и оперативно-розыскные мероприятия с целью разоблачения лиц, совершивших преступление, и предотвращения преступления, направленного против государства. Кроме того, по данным ведомства, финансируемую USAID конференцию 26-29 сентября организовали "CANVAS-Грузия" и Институт управления Восток-Запад. В четырехдневном тренинге приняли участие представители упомянутых организаций и т. н. гражданские активисты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сербия

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, сербия, украина, ираклий гарибашвили, usaid, сгб