https://sputnik-georgia.ru/20231002/grazhdane-serbii-pribyvshie-v-gruziyu-po-priglasheniyu-usaid-planirovali-revolyutsiyu-v-strane--282853269.html

Граждане Сербии, прибывшие в Грузию по приглашению USAID, готовили молодежь к революции

Граждане Сербии, прибывшие в Грузию по приглашению USAID, готовили молодежь к революции

Обнародованы видео с тренингов, на которых участникам мероприятия рассказывают о том, как себя вести во время гражданских беспорядков для госпереворота 02.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-02T11:15+0400

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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Истинная цель визита троих граждан Сербии, членов организации CANVAS в Грузию, прибывших 25 сентября по приглашению программы Агентства США по международному развитию (USAID) – установить связи с молодежными организациями и НПО, которые должны стать ядром революционных процессов в стране, говорится в заявлении Службы государственной безопасности. СГБ Грузии 18 сентября заявила о готовящихся в стране беспорядках с целью госпереворота в октябре-декабре 2023 года, когда страна ждет решение о предоставлении статуса кандидата на вступление в ЕС. Согласно заявлению СГБ Грузии, беспорядки планируются при координации и финансовой поддержке зарубежных стран.Все будут показательно наказаны – премьер о готовящемся госперевороте в Грузии>>Согласно данным следствия, граждане Сербии Синиса Сикман, Елена Стойшич и Слободан Джинович прибыли в Грузию 25 сентября 2023 года по приглашению Института управления Восток-Запад в рамках программы USAID.В СГБ заявили, что эти лица связаны с революционными событиям, произошедшим в Грузии в 2003 году, и в разные годы они также имели связи с аналогичными процессами, происходящими в Сербии, на Украине и в других государствах. По данным ведомства, указанные лица являются управляющим звеном организации Центра прикладных ненасильственных действий и стратегий (CANVAS), также Синиса Сикман и Слободан Джинович являются бывшими членами организации "Отпор", которая была аналогом грузинской организации "Кмара" в Сербии.В СГБ напомнили, что для подготовки молодежных групп к революционному сценарию, запланированному на октябрь-декабрь текущего года, используется организация CANVAS, ядром которой является организация "Отпор". Заявленной причиной приезда этих людей в Грузию было проведение тренингов для культурных групп в области “стратегической ненасильственной борьбы", но расследование показало, что целью их прибытия в Грузию было не только это. По данным ведомства, в период 26-29 сентября в одной из гостиниц в Тбилиси проходили переподготовку представители неправительственных организаций и гражданские активисты, в частности, одна из крупных групп, которая должна сыграть решающую роль в подготовке и осуществлении процессов насильственного свержения власти.Эти лица были обучены тому, как действовать против целевых групп, в частности, правительства, православной церкви, Службы государственной безопасности и других ведомств. Планировалось кровавое гражданское противостояние – Вольский о планах оппозиции>>А также технике создания пикетов и искусственных пробок на дорогах, и установки палаток перед административными зданиями, как вызвать волнения в правоохранительных структурах, какой насильственный ответ дать на их законные требования. Слушатели были подготовлены к ожидаемому процессу задержания и обучены способам сопротивления, финансированию участников митинга, вторжению в здание парламента, закрытию вещательных станций и захвату власти, распаду законно избранной власти Грузии, в ходе которого для сравнительного анализа они привели ряд драматических примеров революционных процессов, происходивших в Сербии. Синиса Сикман, Елена Стойшич и Слободан Джинович были опрошены следователями СГБ 29 сентября в присутствии адвокатов и переводчиков. В ходе опроса они пытались скрыть истинную причину своего пребывания в Грузии, чтобы избежать возможной уголовной ответственности.По данным ведомства, все трое уехали из Грузии 30 сентября 2023 года в Белград.СГБ также представила часть доказательств, полученных в результате секретных следственных мероприятий в отношении указанных лиц, которые были рассекречены прокурором ввиду растущего общественного интереса к этому делу."Вы играете с огнем, будьте осторожны!" – Каладзе предупредил оппозицию>>В ведомстве напомнили, что Служба государственной безопасности выступила с заявлением о деструктивных планах организации CANVAS 18 сентября. В настоящее время проводятся активные следственные и оперативно-розыскные мероприятия с целью разоблачения лиц, совершивших преступление, и предотвращения преступления, направленного против государства.Кроме того, по данным ведомства, финансируемую USAID конференцию 26-29 сентября организовали "CANVAS-Грузия" и East-West Management Institute. В четырехдневном тренинге приняли участие представители упомянутых организаций и т. н. гражданские активисты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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