https://sputnik-georgia.ru/20231002/kak-izmenilis-tseny-na-promyshlennuyu-produktsiyu-v-gruzii--novaya-statistika-282848593.html
Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии – новая статистика
Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии – новая статистика
В августе, по сравнению с июлем, цены на промышленную продукцию снизились на 0,6% 02.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-02T09:01+0400
2023-10-02T09:01+0400
2023-10-02T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Индекс цен производителей промышленной продукции в Грузии в августе 2023 года понизился на 3,3% по сравнению с августом 2022 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).На формирование индекса в основном повлияло снижение цен в перерабатывающей промышленности на 3,6%, в том числе цены на продовольствие понизились на 0,5%, а в горнодобывающей цены выросли на 1,5%.В августе, по сравнению с июлем, цены на промышленную продукцию снизились на 0,6%, сообщает "Сакстат".Местное производствоЦены на промышленную продукцию, выпущенную для внутреннего рынка Грузии, снизились в августе на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.Уровень инфляции в Грузии вырос в августе – данные статистики >>При этом цены выросли в горнодобывающей промышленности на 2,9%, в перерабатывающей промышленности цены повысились на 0,8%.Экспорт и импортИндекс цен производителей промышленной продукции, идущей на экспорт, в августе снизился на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.На продукцию горнодобывающей промышленности цены выросли на 1,2%. Цены на экспортируемую продукцию перерабатывающей промышленности снизились на 11,6%, в том числе цены на химическую продукцию снизились на 33,3%.Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия >>Цены на промышленную продукцию, импортированную в Грузию, за отчетный период снизились на 7,1%. При этом импортированная продукция перерабатывающей промышленности подешевела на 7,1%.Потребительские ценыУровень годовой инфляции в Грузии в августе 2023 года составил 0,9% при целевом показателе 3%. Цены на продовольствие за год выросли на 2,4%. В августе 2023 года, по сравнению с июлем 2023 года, уровень инфляции составил 0,7%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", промышленность, цены
грузия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", промышленность, цены
Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии – новая статистика
В августе, по сравнению с июлем, цены на промышленную продукцию снизились на 0,6%
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Индекс цен производителей промышленной продукции в Грузии в августе 2023 года понизился на 3,3% по сравнению с августом 2022 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).
На формирование индекса в основном повлияло снижение цен в перерабатывающей промышленности на 3,6%, в том числе цены на продовольствие понизились на 0,5%, а в горнодобывающей цены выросли на 1,5%.
В августе, по сравнению с июлем, цены на промышленную продукцию снизились на 0,6%, сообщает "Сакстат"
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Местное производство
Цены на промышленную продукцию, выпущенную для внутреннего рынка Грузии, снизились в августе на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
При этом цены выросли в горнодобывающей промышленности на 2,9%, в перерабатывающей промышленности цены повысились на 0,8%.
Экспорт и импорт
Индекс цен производителей промышленной продукции, идущей на экспорт, в августе снизился на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
На продукцию горнодобывающей промышленности цены выросли на 1,2%. Цены на экспортируемую продукцию перерабатывающей промышленности снизились на 11,6%, в том числе цены на химическую продукцию снизились на 33,3%.
Цены на промышленную продукцию, импортированную в Грузию, за отчетный период снизились на 7,1%. При этом импортированная продукция перерабатывающей промышленности подешевела на 7,1%.
Потребительские цены
Уровень годовой инфляции
в Грузии в августе 2023 года составил 0,9% при целевом показателе 3%. Цены на продовольствие за год выросли на 2,4%. В августе 2023 года, по сравнению с июлем 2023 года, уровень инфляции составил 0,7%.