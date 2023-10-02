https://sputnik-georgia.ru/20231002/chernyy-den-v-istorii-pomoschi-ssha-gruzii--vlasti-gruzii-zhdut-razyasneniy-ot-usaid-282871008.html

Черный день в истории помощи США Грузии – власти ждут разъяснений от USAID

Черный день в истории помощи США Грузии – власти ждут разъяснений от USAID

Члены сербской организации CANVAS прибыли в Грузию по приглашению Агентства США по международному развитию и провели тренинг для молодежи по организации... 02.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-02T14:35+0400

2023-10-02T14:35+0400

2023-10-02T15:35+0400

новости

сербия

сша

грузия

украина

шалва папуашвили

ираклий кобахидзе

сгб

usaid

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/02/278232150_0:271:1438:1080_1920x0_80_0_0_edcd0d6895e7085b50c6daea645bb8df.jpg

ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Власти Грузии ждут разъяснений в связи с тем, почему деньги американского народа используются для планирования революционных процессов, подготовки людей к беспорядкам и провоцирования насилия в стране, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. В понедельник в Службе государственной безопасности заявили, что истинная цель визита троих граждан Сербии, членов Центра прикладных ненасильственных действий и стратегий (CANVAS), в Грузию, прибывших 25 сентября по приглашению программы Агентства США по международному развитию (USAID) – установить связи с молодежными организациями и НПО, которые должны стать ядром революционных процессов в стране. Глава грузинского законодательного органа также напомнил, что власти Грузии до сих пор не получили разъяснений от USAID в связи с тем, почему они скрывали от общественности информацию о том, что НПО "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFED), донорами которой они являются, обнародовала неверные данные по парламентским выборам 2020 года. Речь о идет об ошибочных результатах параллельного подсчета голосов во время парламентских выборов 2020 года. Позднее НПО, донором которого является USAID, пришлось публично признать ошибку, а руководителю организации – покинуть должность. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" утверждают, что организация была занята фальсификацией результатов и целенаправленно пытались ввести общество в заблуждение. О необходимо получения разъяснений от американской стороны заявил и председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе. СГБ Грузии 18 сентября заявила о готовящихся в стране беспорядках с целью госпереворота в октябре-декабре 2023 года, когда страна ждет решение о предоставлении статуса кандидата на вступление в ЕС. Согласно заявлению СГБ Грузии, беспорядки планируются при координации и финансовой поддержке зарубежных стран. Новое заявление СГБ Согласно данным следствия, обнародованным 2 октября, граждане Сербии Синиса Сикман, Елена Стойшич и Слободан Джинович прибыли в Грузию 25 сентября 2023 года по приглашению Института управления Восток-Запад в рамках программы USAID. Граждане Сербии, прибывшие в Грузию по приглашению USAID, готовили молодежь к революции>>В СГБ заявили, что эти лица связаны с революционными событиям, произошедшим в Грузии в 2003 году, и в разные годы они также имели связи с аналогичными процессами, происходящими в Сербии, на Украине и в других государствах. По данным ведомства, указанные лица являются управляющим звеном организации Центра прикладных ненасильственных действий и стратегий (CANVAS), также Синиса Сикман и Слободан Джинович являются бывшими членами организации "Отпор", которая была аналогом грузинской организации "Кмара" в Сербии. "Кмара" – молодежное движение, которое сыграло важную роль в "революции роз" в Грузии в 2003 годуВ СГБ напомнили, что для подготовки молодежных групп к революционному сценарию, запланированному на октябрь-декабрь текущего года, используется организация CANVAS, ядром которой является организация "Отпор". Заявленной причиной приезда этих людей в Грузию было проведение тренингов для культурных групп в области "стратегической ненасильственной борьбы", но расследование показало, что целью их прибытия в Грузию было не только это. Все будут показательно наказаны – премьер о готовящемся госперевороте в Грузии>>По данным ведомства, в период 26-29 сентября в одной из гостиниц в Тбилиси проходили переподготовку представители неправительственных организаций и гражданские активисты, в частности, одна из крупных групп, которая должна сыграть решающую роль в подготовке и осуществлении процессов насильственного свержения власти. Эти лица были обучены тому, как действовать против целевых групп, в частности, правительства, православной церкви, Службы государственной безопасности и других ведомств. А также технике создания пикетов и искусственных пробок на дорогах, и установки палаток перед административными зданиями, как вызвать волнения в правоохранительных структурах, какой насильственный ответ дать на их законные требования. Слушатели были подготовлены к ожидаемому процессу задержания и обучены способам сопротивления, финансированию участников митинга, вторжению в здание парламента, закрытию вещательных станций и захвату власти, распаду законно избранной власти Грузии, в ходе которого для сравнительного анализа они привели ряд драматических примеров революционных процессов, происходивших в Сербии. Синиса Сикман, Елена Стойшич и Слободан Джинович были опрошены следователями СГБ 29 сентября в присутствии адвокатов и переводчиков. В ходе опроса они пытались скрыть истинную причину своего пребывания в Грузии, чтобы избежать возможной уголовной ответственности. Отмечается, что их показания противоречат доказательствам, полученным следствием, и противоречивы в некоторых деталях. По данным ведомства, все трое уехали из Грузии 30 сентября 2023 года в Белград. Риск провокаций растет – "Грузинская мечта" объяснила ужесточение правил проведения акций>>СГБ также представила часть доказательств, полученных в результате секретных следственных мероприятий в отношении указанных лиц, которые были рассекречены прокурором ввиду растущего общественного интереса к этому делу. В ведомстве напомнили, что Служба государственной безопасности выступила с заявлением о деструктивных планах организации CANVAS 18 сентября. В настоящее время проводятся активные следственные и оперативно-розыскные мероприятия с целью разоблачения лиц, совершивших преступление, и предотвращения преступления, направленного против государства. Кроме того, по данным ведомства, финансируемую USAID конференцию 26-29 сентября организовали "CANVAS-Грузия" и Институт управления Восток-Запад. В четырехдневном тренинге приняли участие представители упомянутых организаций и т. н. гражданские активисты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сербия

сша

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, сербия, сша, грузия, украина, шалва папуашвили, ираклий кобахидзе, сгб, usaid