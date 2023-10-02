https://sputnik-georgia.ru/20231002/parlamentskiy-komitet-obsudil-izmeneniya-v-gosbyudzhet-gruzii-na-2023-god-282889483.html

Парламентский комитет обсудил изменения в госбюджет Грузии на 2023 год

Парламентский комитет обсудил изменения в госбюджет Грузии на 2023 год

Высокие экономические показатели, несмотря на увеличение финансирования приоритетных направлений, позволили осуществить значительную бюджетную консолидацию... 02.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-02T23:01+0400

2023-10-02T23:01+0400

2023-10-02T23:01+0400

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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Финансово-бюджетный комитет парламента Грузии выслушал отчет об исполнении государственного бюджета за шесть месяцев, обсудил проект поправок в госбюджет страны на 2023 год, говорится в сообщении на сайте высшего законодательного органа страны. Правительство Грузии приняло решение увеличить государственный бюджет 2023 года и перераспределить средства – самое большое финансирование получат Минздрав и Минобразования. По словам первого заместителя министра финансов Георгия Какауридзе, за последние два года тенденции экономического роста Грузии оказались намного выше прогнозируемых, а реальный экономический рост достиг двузначных показателей. По уточненным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,5%. Средний показатель реального роста экономики Грузии в 2022 году составляет 10,1%. Как отметил Какауридзе, в первом полугодии 2023 года реальный экономический рост Грузии составил 7,6%. Во втором полугодии, по его словам, прогноз экономического роста по-прежнему прогнозируется консервативно, и в целом обновленный прогноз экономического роста в 2023 году составляет 6,5% вместо прежних 5%. По его словам, высокие экономические показатели, несмотря на увеличение финансирования приоритетных направлений, позволили осуществить значительную бюджетную консолидацию и, как следствие, сократить показатель правительственного долга. Как заявил Какауридзе, после фискальной консолидации при планировании бюджета-2023 увеличение финансирования было осуществлено практически по всем направлениям. "Бюджет 2023 года был запланирован с прогнозом реального экономического роста на уровне 5%, в рамках которого план налоговых поступлений составил 18,9 млрд лари, а дефицит бюджета был определен в размере 2,8% ВВП", – заявил он. Кто получит больше денег По решению правительства бюджет министерства здравоохранения увеличится на 250 миллионов лари и составит 7,05 миллиарда. Из поступивших денег 120 миллионов лари пойдут на финансирование лечения за границей детей с онкологическими заболеваниями. Бюджет министерства образования увеличится на 47 миллионов лари и составит 2,07 миллиарда. Большая часть дополнительных денег уйдет на ремонт и строительство школ по программе правительства. Госбюджет Грузии увеличился втрое с 2012 года – премьер >>А вот Минрегионов, бюджет которого составляет 3,35 миллиарда лари, получит дополнительно 20 миллионов на выплаты компенсаций и работы по ликвидации последствий масштабных природных катастроф в регионах Рача и Гурия. Предполагается, что в этом вопросе также будут задействованы средства резервного фонда правительства и Фонда по развитию регионов. Дополнительные средства в размере 23 миллионов получит и министерство экономики, бюджет которого составит 580 миллиона лари. Большая часть денег уйдет на начало строительных работ первого глубоководного порта в Анаклия. В Грузии вырастут пенсии>>Сорок миллионов лари получит МВД Грузии на обновление инфраструктуры и систем. Общий бюджет ведомства составит 1,15 миллиарда лари. Дополнительно 10 миллионов лари на осуществление необходимых закупок получит Минобороны Грузии, чей бюджет достигнет 1,27 миллиарда лари. Курс лари по отношению к доллару США на 2 октября составляет 2, 6783 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, бюджет грузии, парламент грузии