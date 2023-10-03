https://sputnik-georgia.ru/20231003/kak-proshel-letniy-turisticheskiy-sezon-v-gruzii--otsenka-eksperta-282892538.html
Как прошел летний туристический сезон в Грузии – оценка эксперта
Как прошел летний туристический сезон в Грузии – оценка эксперта
Туристы, которые все чаще выбирали отдых в столице – Тбилиси, теперь знакомятся с регионами страны, что позитивно, заявил ресторатор 03.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-03T10:02+0400
2023-10-03T10:02+0400
2023-10-03T10:02+0400
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Данные по количеству туристов в летний туристический сезон в Грузии не высоки, в отличие от полученных страной доходов, заявил председатель Ассоциации рестораторов Шота Бурджанадзе. Доходы от международного туризма в Грузии в январе-июне 2023 года превысили 1,8 миллиарда долларов, что на 57,9% больше данных за аналогичный период 2022 года и на 23,9% – допандемийного 2019 года. Доходы от туризма превысили данные 2019 года, несмотря на то, что количество международных путешественников пока даже не достигло показателей того рекордного в плане туризма года. В январе-июне 2019 года страну посетило 3,8 миллиона иностранных путешественников. По словам ресторатора, второй важный факт, который объясняет высокий доход туризма – это налоговая ситуация в грузинском бизнесе, которая значительно улучшилась. Оценивая туризм в стране, эксперт отметил, что туристы, которые все чаще выбирали отдых в столице – Тбилиси, теперь знакомятся с регионами страны, что позитивно. "Регионы в этом плане развиты. Места, которые еще вчера были немыслимы для туризма, теперь уже доступны. Этими регионами являются Кахети, Аджария, Имерети, Самегрело, Сванети, горные курорты, Гудаури и Бакуриани. Указанная ситуация связана с тем, что сегодня эти регионы имеют лучшую возможность принимать гостей, чем вчера", - сказал Бурджанадзе. Туристический Оскар: Батумский ботанический сад признан лучшим в Европе >>Кроме того, помимо Тбилиси, по его словам, туристов недосчитался и Аджарский регион. "После взрыва Каховской ГЭС отношение к Черному морю и Аджарскому региону было несколько тяжелым, общественность считала черноморские данные опасными, боялась проводить отпуск на море с семьей. Следовательно, Аджария уже не смогла принять такое количество туристов, как раньше. Эти люди были распределены по регионам. Это позитивно как для внутренних туристов, так и для приезжих, но на самом деле в целом этим летом количество туристов уменьшилось", - сказал Бурджанадзе. Вопрос безопасности воды в Черном море стал актуальным после разрушения Каховской ГЭС. По распространившейся информации, по этой причине соленость Черного моря значительно сократилась. Специалисты объясняют это попаданием в море большого количества пресной воды. В Аджарии систематически ведут мониторинг качественных показателей морской воды. Национальное агентство окружающей среды проверяет воду раз в десять дней на девяти станциях. Специалисты определяют химические параметры, в том числе 13 тяжелых металлов, углеводороды нефти, концентрация 16 полициклических ароматических углеводородов и другие химико-физических параметры. Взятые образцы воды проверяются на 59 параметров. Успехи Аджарии Как ранее заявил председатель правительства Аджарской АР Торнике Рижвадзе, морской туристический сезон в Аджарии прошел успешно, региону удалось сохранить растущую динамику по количеству визитеров. По словам Рижвадзе, по сравнению с рекордным по количеству туристов в Грузии 2019 годом, число визитеров увеличено на 20%. По сравнению с 2022 годом – на 46%. Что касается количества визитов по сравнению с 2019 годом – рост 20,2%, а по сравнению с 2022-м – на 46,3%. Амбициозный план: Аджария планирует принять шесть миллионов туристов к 2025 году >>Увеличено и количество рейсов в международном аэропорту Батуми. Количество международных полетов по сравнению с 2022 годом увеличено на 12%, а по сравнению с 2019 годом – на 6%, сообщил глава региона. При этом Рижвадзе подчеркнул, что в этом году негативную роль сыграла кампания, которую вели определенные группы насчет качества воды в Черном море. По данным статистики, с января по июнь 2023 года Грузию посетили около 2,9 миллиона международных путешественников, что на 75,9% больше, чем за первые шесть месяцев 2022 года. При этом показатели восстановлены на 74% по сравнению с январем-июнем 2019 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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туризм, грузия, экономика, новости, аджария, черное море, туристы, грузия - туристический центр, торнике рижвадзе, тбилиси
туризм, грузия, экономика, новости, аджария, черное море, туристы, грузия - туристический центр, торнике рижвадзе, тбилиси
Как прошел летний туристический сезон в Грузии – оценка эксперта
Туристы, которые все чаще выбирали отдых в столице – Тбилиси, теперь знакомятся с регионами страны, что позитивно, заявил ресторатор
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Данные по количеству туристов в летний туристический сезон в Грузии не высоки, в отличие от полученных страной доходов, заявил председатель Ассоциации рестораторов Шота Бурджанадзе.
Доходы от международного туризма в Грузии в январе-июне 2023 года превысили 1,8 миллиарда долларов, что на 57,9% больше данных за аналогичный период 2022 года и на 23,9% – допандемийного 2019 года. Доходы от туризма превысили данные 2019 года, несмотря на то, что количество международных путешественников пока даже не достигло показателей того рекордного в плане туризма года. В январе-июне 2019 года страну посетило 3,8 миллиона иностранных путешественников.
"У нас был очень интересный сезон в том смысле, что по цифрам результаты сезона близки к данным прошлого года. У нас нет высоких цифр по количеству туристов, но здесь могут быть два фактора: один – у нас есть туристы с покупательной способностью, и поэтому это число в некоторой степени увеличилось", - заявил Бурджанадзе на пресс-конференции в пресс-клубе медиахолдинга "Квира".
По словам ресторатора, второй важный факт, который объясняет высокий доход туризма – это налоговая ситуация в грузинском бизнесе, которая значительно улучшилась.
Оценивая туризм в стране, эксперт отметил, что туристы, которые все чаще выбирали отдых в столице – Тбилиси, теперь знакомятся с регионами страны, что позитивно.
"Регионы в этом плане развиты. Места, которые еще вчера были немыслимы для туризма, теперь уже доступны. Этими регионами являются Кахети, Аджария, Имерети, Самегрело, Сванети, горные курорты, Гудаури и Бакуриани. Указанная ситуация связана с тем, что сегодня эти регионы имеют лучшую возможность принимать гостей, чем вчера", - сказал Бурджанадзе.
Кроме того, помимо Тбилиси, по его словам, туристов недосчитался и Аджарский регион.
"После взрыва Каховской ГЭС отношение к Черному морю и Аджарскому региону было несколько тяжелым, общественность считала черноморские данные опасными, боялась проводить отпуск на море с семьей. Следовательно, Аджария уже не смогла принять такое количество туристов, как раньше. Эти люди были распределены по регионам. Это позитивно как для внутренних туристов, так и для приезжих, но на самом деле в целом этим летом количество туристов уменьшилось", - сказал Бурджанадзе.
Вопрос безопасности воды в Черном море стал актуальным после разрушения Каховской ГЭС. По распространившейся информации, по этой причине соленость Черного моря значительно сократилась. Специалисты объясняют это попаданием в море большого количества пресной воды.
В Аджарии систематически ведут мониторинг качественных показателей морской воды. Национальное агентство окружающей среды проверяет воду раз в десять дней на девяти станциях. Специалисты определяют химические параметры, в том числе 13 тяжелых металлов, углеводороды нефти, концентрация 16 полициклических ароматических углеводородов и другие химико-физических параметры. Взятые образцы воды проверяются на 59 параметров.
Успехи Аджарии
Как ранее заявил председатель правительства Аджарской АР Торнике Рижвадзе, морской туристический сезон в Аджарии прошел успешно, региону удалось сохранить растущую динамику по количеству визитеров.
По словам Рижвадзе, по сравнению с рекордным по количеству туристов в Грузии 2019 годом, число визитеров увеличено на 20%. По сравнению с 2022 годом – на 46%. Что касается количества визитов по сравнению с 2019 годом – рост 20,2%, а по сравнению с 2022-м – на 46,3%.
Увеличено и количество рейсов в международном аэропорту Батуми. Количество международных полетов по сравнению с 2022 годом увеличено на 12%, а по сравнению с 2019 годом – на 6%, сообщил глава региона.
При этом Рижвадзе подчеркнул, что в этом году негативную роль сыграла кампания, которую вели определенные группы насчет качества воды в Черном море.
По данным статистики, с января по июнь 2023 года Грузию посетили около 2,9 миллиона международных путешественников, что на 75,9% больше, чем за первые шесть месяцев 2022 года. При этом показатели восстановлены на 74% по сравнению с январем-июнем 2019 года.