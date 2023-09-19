https://sputnik-georgia.ru/20230919/parlament-gruzii-okonchatelno-provalil-prinyatie-zakona-o-deoligarkhizatsii-282436392.html

Парламент Грузии окончательно "провалил" принятие закона "О деолигархизации"

Парламент Грузии окончательно "провалил" принятие закона "О деолигархизации"

Согласно промежуточному отчету Еврокомиссии, обнародованному в конце июня, в этом направлении был достигнут ограниченный прогресс 19.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-19T21:10+0400

2023-09-19T21:10+0400

2023-09-19T21:17+0400

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ираклий кобахидзе

парламент грузии

грузия - евросоюз

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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Трое депутатов "за" и двое "против" – парламент Грузии во вторник, 19 сентября, в третьем чтении провалил закон "О деолигархизации", пятую из 12 рекомендаций ЕС на пути Грузии к получению статуса страны-кандидата. О том, что парламент Грузии провалит принятие закона "О деолигархизации", который основывается на т. н. персонализированном подходе, в третьем окончательном чтении и отправит проект плана действий Венецианской комиссии до конца текущей недели, накануне заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Перед процедурой голосования председатель парламента Шалва Папуашвили обратился к коллегам с призывом не поддерживать законопроект. Принятие закона "О деолигархизации" в Грузии отменяется – Кобахидзе озвучил планы >>Согласно промежуточному отчету Еврокомиссии, обнародованному в конце июня, в этом направлении был достигнут ограниченный прогресс. ЕК положительно оценила отказ властей от принятия проекта нового закона "О деолигархизации" и отметила, что необходимо придерживаться системного, а не персонализированного подхода. На пути к статусу кандидата В июне 2022 года стране была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Заявки почти одновременно подали три страны, но статус в прошлом году получили только Украина и Молдова. "Грузинская мечта" приступила к работе сразу после того, как были озвучены условия получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Преодоление деолигархизации – правительство Грузии разработало план для рекомендации ЕС >>Для выполнения пункта о деолигархизации, по которому стране рекомендовано реализовать приверженность "деолигархизации", устранив чрезмерное влияние корыстных интересов в экономической, политической и общественной жизни, был скопирован украинский закон, который к тому времени уже получил одобрение Евросоюза, но пока не было заключения Венецианской комиссии. "Потом выяснилось, что принятие этого закона нецелесообразно с точки зрения структур Евросоюза. И Венецианская комиссия рекомендует системный подход", – сказал ранее Кобахидзе. Венецианская комиссия, которая является консультативным органом по конституционному праву при Совете Европы, рекомендовала Грузии не принимать этот закон, а Украине отложить реализацию принятого в 2021 году закона. Законопроект в деталях Венецианская комиссия забраковала даже доработанный после ее первого заключения проект закона "О деолигархизации". В нем сказано, что "олигарх" – это физическое лицо, удовлетворяющее как минимум три из четырех критериев: участие в политической жизни; влияние на СМИ; размер его личных активов или активов компании в миллион раз превышает прожиточный минимум для Грузии. Деолигархизация – "Грузинская мечта" о выполнении условия ЕС №5>>Согласно законопроекту, олигархом гражданина может признать Антикоррупционное бюро после полноценного исследования. Но это решение можно обжаловать через суд, при этом в двух инстанциях. Олигархам, согласно законопроекту, предоставляется право финансировать партии, предвыборные кампании и акции протеста. Единственный запрет – участие в проектах масштабной приватизации. При этом первые лица государства и высокопоставленные должностные лица обязаны сообщать о контактах с олигархами, но суть разговора может быть оглашена лишь с одобрения олигарха, говорится в доработанном законопроекте. "50/50" – Кобахидзе оценил шансы Грузии на предоставление статуса кандидата ЕС>>Грузия ждет решения ЕС по статусу кандидата в декабре 2023 года. В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Руководство заявило, что больше нет необходимости принимать отдельный закон о деолигархизации, а законодательный орган больше не будет принимать аналогичный закон, поскольку этот запрос Евросоюза был удален. Кроме того, в "Грузинской мечте" отметили, что проект плана действий по деолигархизации будет направлен в Венецианскую комиссию до конца недели.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, венецианская комиссия, еврокомиссия, ираклий кобахидзе, парламент грузии, грузия - евросоюз