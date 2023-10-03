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https://sputnik-georgia.ru/20231003/prezident-gruzii-izbezhala-otvetov--deputat-o-neyavke-zurabishvili-v-konstitutsionnyy-sud-282923957.html
Президент Грузии избежала ответов – депутат о неявке Зурабишвили в Конституционный суд
Президент Грузии избежала ответов – депутат о неявке Зурабишвили в Конституционный суд
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили ушла от ответа на вопрос по поводу нарушения ею Конституции, не явившись на судебное... 03.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-03T17:24+0400
2023-10-03T17:32+0400
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили ушла от ответа на вопрос по поводу нарушения ею Конституции, не явившись на судебное разбирательство, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе. В эти минуты в Конституционном суде Грузии проходит беспрецедентное в истории страны судебное разбирательство по поводу импичмента президента. Самой Зурабишвили нет в зале суда. Правящая партия запустила процедуру импичмента после того, как президент 31 августа начала зарубежное турне и встречи с лидерами стран ЕС без одобрения правительства. По словам президента, цель поездок – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата. По оценке депутата, предпринимать шаги против воли правительства является неконституционным жестом."Надо ответить на вопрос: должна ли она согласовывать (визиты – ред.) или нет. Если должна согласовывать – а бесспорно, что должна согласовывать – то почему она не согласовала? Что стоило ей нарушить Конституцию Грузии? Это необходимость ответа, которую президент избежала, когда не явилась лично (в Конституционный суд – ред)", – заявил Сарджвеладзе. Интересы президента в Конституционном суде защищают Тамар Чугошвили и Майя Копалеишвили. Президент Грузии трижды признала нарушение Конституции – Кобахидзе&gt;&gt;Чугошвили является бывшим председателем "Ассоциации молодых юристов Грузии" и бывшим вице-спикером парламента Грузии. А Копалеишвили в разные годы была судьей Тбилисского городского суда и Конституционного суда. Она также был членом Высшего совета юстиции. Не исключено, что решение Конституционного суда будет объявлено уже сегодня. Если Конституционный суд подтвердит нарушение президентом Конституции, в течение 10 дней парламент приступит к рассмотрению заключения суда. Далее в течение 30 дней должно быть принято решение о вынесении вопроса на голосование. Вопрос будет вынесен на голосование, если будет поддержка большинства депутатов, говорится в законе "Об импичменте". Без поддержки оппозиции парламентскому большинству, представленному "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", не довести процедуру импичмента до конца, так как нужно как минимум 100 голосов, а у большинства на сегодняшний день всего 84 мандата. Импичмент президента Грузии – в Конституционном суде началось беспрецедентное заседание&gt;&gt;Правящая партия обвинила Зурабишвили в нарушении 52-й статьи Конституции Грузии, согласно которой президент имеет право осуществлять представительные функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. В свою очередь Зурабишвили заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата, и сослалась на 78-ю статью Конституции, которая обязывает все конституционные органы в пределах своих полномочий принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры. В ответ на это в "Грузинской мечте" заявили, что и тут есть указание на то, что речь идет о действиях в рамках полномочий. Грузия в режиме ожидания Грузия ждет решения по вопросу статуса кандидата на вступление в Евросоюз в декабре 2023 года. Для этого нужно одобрение лидеров всех 27 стран ЕС. Согласно озвученным процедурам, в октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет решение. Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту, и еще по одному пункту, в частности, в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса. Председатель правящей "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью. Глава парламентского комитета по евроинтеграции Мака Бочоришвили же сказала, что работа над 12 рекомендациями Евросоюза для получения Грузией статуса кандидата на законодательном уровне практически завершена.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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политика, грузия, новости, тбилиси, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, европа, тамара чугошвили, еврокомиссия, грузинская мечта - демократическая грузия, импичмент, «грузинская мечта» инициирует импичмент президента
политика, грузия, новости, тбилиси, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, европа, тамара чугошвили, еврокомиссия, грузинская мечта - демократическая грузия, импичмент, «грузинская мечта» инициирует импичмент президента

Президент Грузии избежала ответов – депутат о неявке Зурабишвили в Конституционный суд

17:24 03.10.2023 (обновлено: 17:32 03.10.2023)
© Parliament of GeorgiaМихаил Сарджвеладзе
Михаил Сарджвеладзе - Sputnik Грузия, 1920, 03.10.2023
© Parliament of Georgia
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили ушла от ответа на вопрос по поводу нарушения ею Конституции, не явившись на судебное разбирательство, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе.
В эти минуты в Конституционном суде Грузии проходит беспрецедентное в истории страны судебное разбирательство по поводу импичмента президента. Самой Зурабишвили нет в зале суда. Правящая партия запустила процедуру импичмента после того, как президент 31 августа начала зарубежное турне и встречи с лидерами стран ЕС без одобрения правительства. По словам президента, цель поездок – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата.

"Главный вопрос заключается в том, нарушила президент Конституцию или не нарушила. Очевидно, что нарушение есть. Главное во всей этой истории одно: президент не защитила и не уважала Конституцию", – заявил Сарджвеладзе.

По оценке депутата, предпринимать шаги против воли правительства является неконституционным жестом.
"Надо ответить на вопрос: должна ли она согласовывать (визиты – ред.) или нет. Если должна согласовывать – а бесспорно, что должна согласовывать – то почему она не согласовала? Что стоило ей нарушить Конституцию Грузии? Это необходимость ответа, которую президент избежала, когда не явилась лично (в Конституционный суд – ред)", – заявил Сарджвеладзе.
Интересы президента в Конституционном суде защищают Тамар Чугошвили и Майя Копалеишвили.
Президент Грузии трижды признала нарушение Конституции – Кобахидзе>>
Чугошвили является бывшим председателем "Ассоциации молодых юристов Грузии" и бывшим вице-спикером парламента Грузии. А Копалеишвили в разные годы была судьей Тбилисского городского суда и Конституционного суда. Она также был членом Высшего совета юстиции.
Не исключено, что решение Конституционного суда будет объявлено уже сегодня.
Если Конституционный суд подтвердит нарушение президентом Конституции, в течение 10 дней парламент приступит к рассмотрению заключения суда. Далее в течение 30 дней должно быть принято решение о вынесении вопроса на голосование. Вопрос будет вынесен на голосование, если будет поддержка большинства депутатов, говорится в законе "Об импичменте".
Без поддержки оппозиции парламентскому большинству, представленному "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", не довести процедуру импичмента до конца, так как нужно как минимум 100 голосов, а у большинства на сегодняшний день всего 84 мандата.
Импичмент президента Грузии – в Конституционном суде началось беспрецедентное заседание>>
Правящая партия обвинила Зурабишвили в нарушении 52-й статьи Конституции Грузии, согласно которой президент имеет право осуществлять представительные функции во внешних отношениях только с разрешения правительства.
В свою очередь Зурабишвили заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата, и сослалась на 78-ю статью Конституции, которая обязывает все конституционные органы в пределах своих полномочий принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры.
В ответ на это в "Грузинской мечте" заявили, что и тут есть указание на то, что речь идет о действиях в рамках полномочий.

Грузия в режиме ожидания

Грузия ждет решения по вопросу статуса кандидата на вступление в Евросоюз в декабре 2023 года. Для этого нужно одобрение лидеров всех 27 стран ЕС. Согласно озвученным процедурам, в октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет решение.
Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту, и еще по одному пункту, в частности, в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса.
Председатель правящей "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.
Глава парламентского комитета по евроинтеграции Мака Бочоришвили же сказала, что работа над 12 рекомендациями Евросоюза для получения Грузией статуса кандидата на законодательном уровне практически завершена.
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