https://sputnik-georgia.ru/20231003/prezident-gruzii-izbezhala-otvetov--deputat-o-neyavke-zurabishvili-v-konstitutsionnyy-sud-282923957.html

Президент Грузии избежала ответов – депутат о неявке Зурабишвили в Конституционный суд

Президент Грузии избежала ответов – депутат о неявке Зурабишвили в Конституционный суд

ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили ушла от ответа на вопрос по поводу нарушения ею Конституции, не явившись на судебное... 03.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-03T17:24+0400

2023-10-03T17:24+0400

2023-10-03T17:32+0400

политика

грузия

новости

тбилиси

саломе зурабишвили

ираклий кобахидзе

европа

тамара чугошвили

еврокомиссия

грузинская мечта - демократическая грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/03/269145216_0:185:1744:1166_1920x0_80_0_0_0013dee7865822a374de120c1f5e7b1c.jpg

ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили ушла от ответа на вопрос по поводу нарушения ею Конституции, не явившись на судебное разбирательство, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе. В эти минуты в Конституционном суде Грузии проходит беспрецедентное в истории страны судебное разбирательство по поводу импичмента президента. Самой Зурабишвили нет в зале суда. Правящая партия запустила процедуру импичмента после того, как президент 31 августа начала зарубежное турне и встречи с лидерами стран ЕС без одобрения правительства. По словам президента, цель поездок – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата. По оценке депутата, предпринимать шаги против воли правительства является неконституционным жестом."Надо ответить на вопрос: должна ли она согласовывать (визиты – ред.) или нет. Если должна согласовывать – а бесспорно, что должна согласовывать – то почему она не согласовала? Что стоило ей нарушить Конституцию Грузии? Это необходимость ответа, которую президент избежала, когда не явилась лично (в Конституционный суд – ред)", – заявил Сарджвеладзе. Интересы президента в Конституционном суде защищают Тамар Чугошвили и Майя Копалеишвили. Президент Грузии трижды признала нарушение Конституции – Кобахидзе>>Чугошвили является бывшим председателем "Ассоциации молодых юристов Грузии" и бывшим вице-спикером парламента Грузии. А Копалеишвили в разные годы была судьей Тбилисского городского суда и Конституционного суда. Она также был членом Высшего совета юстиции. Не исключено, что решение Конституционного суда будет объявлено уже сегодня. Если Конституционный суд подтвердит нарушение президентом Конституции, в течение 10 дней парламент приступит к рассмотрению заключения суда. Далее в течение 30 дней должно быть принято решение о вынесении вопроса на голосование. Вопрос будет вынесен на голосование, если будет поддержка большинства депутатов, говорится в законе "Об импичменте". Без поддержки оппозиции парламентскому большинству, представленному "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", не довести процедуру импичмента до конца, так как нужно как минимум 100 голосов, а у большинства на сегодняшний день всего 84 мандата. Импичмент президента Грузии – в Конституционном суде началось беспрецедентное заседание>>Правящая партия обвинила Зурабишвили в нарушении 52-й статьи Конституции Грузии, согласно которой президент имеет право осуществлять представительные функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. В свою очередь Зурабишвили заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата, и сослалась на 78-ю статью Конституции, которая обязывает все конституционные органы в пределах своих полномочий принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры. В ответ на это в "Грузинской мечте" заявили, что и тут есть указание на то, что речь идет о действиях в рамках полномочий. Грузия в режиме ожидания Грузия ждет решения по вопросу статуса кандидата на вступление в Евросоюз в декабре 2023 года. Для этого нужно одобрение лидеров всех 27 стран ЕС. Согласно озвученным процедурам, в октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет решение. Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту, и еще по одному пункту, в частности, в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса. Председатель правящей "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью. Глава парламентского комитета по евроинтеграции Мака Бочоришвили же сказала, что работа над 12 рекомендациями Евросоюза для получения Грузией статуса кандидата на законодательном уровне практически завершена.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

европа

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, тбилиси, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, европа, тамара чугошвили, еврокомиссия, грузинская мечта - демократическая грузия, импичмент, «грузинская мечта» инициирует импичмент президента