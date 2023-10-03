https://sputnik-georgia.ru/20231003/impichment-prezidenta-gruzii---v-konstitutsionnom-sude-nachalos-bespretsedentnoe-zasedanie-282901311.html

Импичмент президента Грузии – в Конституционном суде началось беспрецедентное заседание

Импичмент президента Грузии – в Конституционном суде началось беспрецедентное заседание

Президент Грузии не явилась на судебное заседание 03.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-03T12:05+0400

2023-10-03T12:05+0400

2023-10-03T12:30+0400

импичмент

«грузинская мечта» инициирует импичмент президента

политика

грузия

новости

саломе зурабишвили

тамара чугошвили

грузинская мечта - демократическая грузия

конституционный суд грузии

конституция грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23939/04/239390409_0:167:2048:1319_1920x0_80_0_0_847e1e7642fd04745e71d78c63d877a7.jpg

ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Беспрецедентное в истории Грузии судебное разбирательство по поводу импичмента президента Саломе Зурабишвили началось в Конституционном суде.Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" запустила процедуру импичмента Зурабишвили после того, как она 31 августа начала зарубежное турне и встречи с лидерами стран ЕС без одобрения правительства. По словам президента, цель поездок – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата.Правящая партия 12 сентября внесла в Конституционный суд конституционное представление вместе с письменным требованием 80 депутатов от большинства для запуска процедуры импичмента президенту.На заседании в полном составе присутствуют авторы конституционного представления – пять депутатов парламента от "Грузинской мечты" , в том числе председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе.Президент Грузии не явилась на заседание, ее интересы в Конституционном суде защищают Тамар Чугошвили и Майя Копалеишвили.Чугошвили является бывшим председатель "Ассоциации молодых юристов Грузии" и бывшим вице-спикером парламента Грузии. А Копалеишвили в разные годы была судьей Тбилисского городского суда и Конституционного суда. Она также был членом Высшего совета юстиции.Не исключено, что решение Конституционного суда будет объявлено уже сегодня.Если Конституционный суд подтвердит нарушение президентом Конституции, в течение 10 дней парламент приступит к рассмотрению заключения суда. Далее в течение 30 дней должно быть принято решение о вынесении вопроса на голосование. Вопрос будет вынесен на голосование, если будет поддержка большинства депутатов, говорится в законе "Об импичменте"."Это политический процесс" – Народный защитник об импичменте президенту Грузии>>Без поддержки оппозиции парламентскому большинству, представленному "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", не довести процедуру импичмента до конца, так как нужно как минимум 100 голосов, а у большинства на сегодняшний день всего 84 мандата.Правящая партия обвинила Зурабишвили в нарушении 52-й статьи Конституции Грузии, согласно которой президент имеет право осуществлять представительные функции во внешних отношениях только с разрешения правительства.Каладзе рассказал о реальной цели встреч президента Грузии с оппозицией>>В свою очередь Зурабишвили заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата, и сослалась на 78-ю статью Конституции, которая обязывает все конституционные органы в пределах своих полномочий принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры.В ответ на это в "Грузинской мечте" заявили, что и тут есть указание на то, что речь идет о действиях в рамках полномочий.Грузия в режиме ожиданияГрузия ждет решения по вопросу статуса кандидата на вступление в Евросоюз в декабре 2023 года. Для этого нужно одобрение лидеров всех 27 стран ЕС. Согласно озвученным процедурам, в октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет решение.Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту, и еще по одному пункту, в частности, в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса.Импичмент Зурабишвили и статус кандидата в ЕС не связаны между собой – премьер Грузии>>Председатель правящей "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.Глава парламентского комитета по евроинтеграции Мака Бочоришвили же сказала, что работа над 12 рекомендациями Евросоюза для получения Грузией статуса кандидата на законодательном уровне практически завершена.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

импичмент, «грузинская мечта» инициирует импичмент президента, политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , тамара чугошвили, грузинская мечта - демократическая грузия, конституционный суд грузии, конституция грузии