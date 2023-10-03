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https://sputnik-georgia.ru/20231003/impichment-prezidenta-gruzii---v-konstitutsionnom-sude-nachalos-bespretsedentnoe-zasedanie-282901311.html
Импичмент президента Грузии – в Конституционном суде началось беспрецедентное заседание
Импичмент президента Грузии – в Конституционном суде началось беспрецедентное заседание
Президент Грузии не явилась на судебное заседание 03.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-03T12:05+0400
2023-10-03T12:30+0400
импичмент
«грузинская мечта» инициирует импичмент президента
политика
грузия
новости
саломе зурабишвили
тамара чугошвили
грузинская мечта - демократическая грузия
конституционный суд грузии
конституция грузии
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Беспрецедентное в истории Грузии судебное разбирательство по поводу импичмента президента Саломе Зурабишвили началось в Конституционном суде.Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" запустила процедуру импичмента Зурабишвили после того, как она 31 августа начала зарубежное турне и встречи с лидерами стран ЕС без одобрения правительства. По словам президента, цель поездок – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата.Правящая партия 12 сентября внесла в Конституционный суд конституционное представление вместе с письменным требованием 80 депутатов от большинства для запуска процедуры импичмента президенту.На заседании в полном составе присутствуют авторы конституционного представления – пять депутатов парламента от "Грузинской мечты" , в том числе председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе.Президент Грузии не явилась на заседание, ее интересы в Конституционном суде защищают Тамар Чугошвили и Майя Копалеишвили.Чугошвили является бывшим председатель "Ассоциации молодых юристов Грузии" и бывшим вице-спикером парламента Грузии. А Копалеишвили в разные годы была судьей Тбилисского городского суда и Конституционного суда. Она также был членом Высшего совета юстиции.Не исключено, что решение Конституционного суда будет объявлено уже сегодня.Если Конституционный суд подтвердит нарушение президентом Конституции, в течение 10 дней парламент приступит к рассмотрению заключения суда. Далее в течение 30 дней должно быть принято решение о вынесении вопроса на голосование. Вопрос будет вынесен на голосование, если будет поддержка большинства депутатов, говорится в законе "Об импичменте"."Это политический процесс" – Народный защитник об импичменте президенту Грузии&gt;&gt;Без поддержки оппозиции парламентскому большинству, представленному "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", не довести процедуру импичмента до конца, так как нужно как минимум 100 голосов, а у большинства на сегодняшний день всего 84 мандата.Правящая партия обвинила Зурабишвили в нарушении 52-й статьи Конституции Грузии, согласно которой президент имеет право осуществлять представительные функции во внешних отношениях только с разрешения правительства.Каладзе рассказал о реальной цели встреч президента Грузии с оппозицией&gt;&gt;В свою очередь Зурабишвили заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата, и сослалась на 78-ю статью Конституции, которая обязывает все конституционные органы в пределах своих полномочий принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры.В ответ на это в "Грузинской мечте" заявили, что и тут есть указание на то, что речь идет о действиях в рамках полномочий.Грузия в режиме ожиданияГрузия ждет решения по вопросу статуса кандидата на вступление в Евросоюз в декабре 2023 года. Для этого нужно одобрение лидеров всех 27 стран ЕС. Согласно озвученным процедурам, в октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет решение.Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту, и еще по одному пункту, в частности, в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса.Импичмент Зурабишвили и статус кандидата в ЕС не связаны между собой – премьер Грузии&gt;&gt;Председатель правящей "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.Глава парламентского комитета по евроинтеграции Мака Бочоришвили же сказала, что работа над 12 рекомендациями Евросоюза для получения Грузией статуса кандидата на законодательном уровне практически завершена.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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импичмент, «грузинская мечта» инициирует импичмент президента, политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , тамара чугошвили, грузинская мечта - демократическая грузия, конституционный суд грузии, конституция грузии
импичмент, «грузинская мечта» инициирует импичмент президента, политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , тамара чугошвили, грузинская мечта - демократическая грузия, конституционный суд грузии, конституция грузии

Импичмент президента Грузии – в Конституционном суде началось беспрецедентное заседание

12:05 03.10.2023 (обновлено: 12:30 03.10.2023)
© Constitutional Court of Georgia Конституционный суд Грузии
Конституционный суд Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 03.10.2023
© Constitutional Court of Georgia
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Президент Грузии не явилась на судебное заседание
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Беспрецедентное в истории Грузии судебное разбирательство по поводу импичмента президента Саломе Зурабишвили началось в Конституционном суде.

"Кворум судей есть, так как все девять судей, членов пленума, присутствуют на заседании", – заявил председатель Конституционного суда Грузии Мераб Турава.

Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" запустила процедуру импичмента Зурабишвили после того, как она 31 августа начала зарубежное турне и встречи с лидерами стран ЕС без одобрения правительства. По словам президента, цель поездок – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата.
Правящая партия 12 сентября внесла в Конституционный суд конституционное представление вместе с письменным требованием 80 депутатов от большинства для запуска процедуры импичмента президенту.
На заседании в полном составе присутствуют авторы конституционного представления – пять депутатов парламента от "Грузинской мечты" , в том числе председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе.
Президент Грузии не явилась на заседание, ее интересы в Конституционном суде защищают Тамар Чугошвили и Майя Копалеишвили.

"Мое полное доверие двум моим представителям в Конституционном суде – Тамар Чугошвили и Майе Копалеишвили", – написала Зурабишвили в соцсети до начала заседания.

Чугошвили является бывшим председатель "Ассоциации молодых юристов Грузии" и бывшим вице-спикером парламента Грузии. А Копалеишвили в разные годы была судьей Тбилисского городского суда и Конституционного суда. Она также был членом Высшего совета юстиции.
Не исключено, что решение Конституционного суда будет объявлено уже сегодня.

"Конституционный суд Грузии по собственной инициативе для участия в рассмотрении дела по существу пригласил представителя правительства Грузии, который предоставит Конституционному суду Грузии информацию в связи с рассматриваемыми вопросами, поскольку в норме Конституции, которую мы должны рассмотреть, прямо указано правительство Грузии", – заявил Турава.

Если Конституционный суд подтвердит нарушение президентом Конституции, в течение 10 дней парламент приступит к рассмотрению заключения суда. Далее в течение 30 дней должно быть принято решение о вынесении вопроса на голосование. Вопрос будет вынесен на голосование, если будет поддержка большинства депутатов, говорится в законе "Об импичменте".
"Это политический процесс" – Народный защитник об импичменте президенту Грузии>>
Без поддержки оппозиции парламентскому большинству, представленному "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", не довести процедуру импичмента до конца, так как нужно как минимум 100 голосов, а у большинства на сегодняшний день всего 84 мандата.
Правящая партия обвинила Зурабишвили в нарушении 52-й статьи Конституции Грузии, согласно которой президент имеет право осуществлять представительные функции во внешних отношениях только с разрешения правительства.
Каладзе рассказал о реальной цели встреч президента Грузии с оппозицией>>
В свою очередь Зурабишвили заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата, и сослалась на 78-ю статью Конституции, которая обязывает все конституционные органы в пределах своих полномочий принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры.
В ответ на это в "Грузинской мечте" заявили, что и тут есть указание на то, что речь идет о действиях в рамках полномочий.

Грузия в режиме ожидания

Грузия ждет решения по вопросу статуса кандидата на вступление в Евросоюз в декабре 2023 года. Для этого нужно одобрение лидеров всех 27 стран ЕС. Согласно озвученным процедурам, в октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет решение.
Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту, и еще по одному пункту, в частности, в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса.
Импичмент Зурабишвили и статус кандидата в ЕС не связаны между собой – премьер Грузии>>
Председатель правящей "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.
Глава парламентского комитета по евроинтеграции Мака Бочоришвили же сказала, что работа над 12 рекомендациями Евросоюза для получения Грузией статуса кандидата на законодательном уровне практически завершена.
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