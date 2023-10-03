https://sputnik-georgia.ru/20231003/prezident-gruzii-trizhdy-priznala-narushenie-konstitutsii--kobakhidze-282911780.html

Президент Грузии трижды признала нарушение Конституции – Кобахидзе

Президент Грузии трижды признала нарушение Конституции – Кобахидзе

В настоящее время проходит судебное разбирательство по поводу импичмента президента Саломе Зурабишвили 03.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-03T14:10+0400

2023-10-03T14:10+0400

2023-10-03T14:35+0400

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«грузинская мечта» инициирует импичмент президента

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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в трех разных формах прямо признала, что ее зарубежные поездки для встреч с государственными лидерами были неконституционными, и она полностью это осознавала, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Об этом Кобахидзе заявил, выступая в Конституционном суде Грузии, где проходит беспрецедентное в истории Грузии судебное разбирательство по поводу импичмента президента. Правящая партия запустила процедуру импичмента Зурабишвили после того, как она 31 августа начала зарубежное турне и встречи с лидерами стран ЕС без одобрения правительства. По словам президента, цель поездок – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата. Признание №1 По словам Кобахидзе, президент обратилась к правительству, чтобы получить согласие на осуществление визита. "То есть она осознавала, что для осуществления соответствующего визита ей нужно было согласие правительства. Она это понимала и осознавала. И после того, как не получила согласия, она все же осуществила визит. Если бы она верила в то, что для осуществления соответствующего визита не нужно было согласие, естественно, она бы не обратилась бы с просьбой к правительству Грузии", – заявил Кобахидзе. Признание №2 Очередным признанием Кобахидзе назвал заявление Зурабишвили о том, что ее визиты не были профинансированы из бюджета, и она отправилась за границу за свой счет. Как отметил Кобахидзе, если бы президент потратила деньги бюджета, вместе с нарушением Конституции это было бы еще и уголовным преступлением. Кобахидзе отметил, что президент могла надеятся, что для импичмента депутаты парламента не смогут получить необходимое количество голосов, но не могла рассчитывать на них при нарушении Уголовного кодекcа. "Когда речь идет об импичменте, там у тебя может быть надежда на конкретных депутатов, что они не поддержат твою отставку. Но когда ты совершаешь преступление, то, безусловно, надеяться на политиков не приходится", – заявил Кобахидзе. Признание №3 Еще одним признанием Кобахидзе назвал интервью президента литовскому телеканалу, где Зурабишвили сказала следующее: "Я официально не была в праве осуществить этот визит, но я действую согласно вере и считаю, что я должна была это сделать". Кобахидзе является одним из авторов конституционного представления, которую правящая партия 12 сентября внесла в Конституционный суд вместе с письменным требованием 80 депутатов от большинства для запуска процедуры импичмента президенту. Сама президент Грузии не явилась на заседание, ее интересы в Конституционном суде защищают Тамар Чугошвили и Майя Копалеишвили. Импичмент президента Грузии – в Конституционном суде началось беспрецедентное заседание>>Если Конституционный суд подтвердит нарушение президентом Конституции, в течение 10 дней парламент приступит к рассмотрению заключения суда. Далее в течение 30 дней должно быть принято решение о вынесении вопроса на голосование. Вопрос будет вынесен на голосование, если будет поддержка большинства депутатов, говорится в законе "Об импичменте". Без поддержки оппозиции парламентскому большинству, представленному "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", не довести процедуру импичмента до конца, так как нужно как минимум 100 голосов, а у большинства на сегодняшний день всего 84 мандата. Правящая партия обвинила Зурабишвили в нарушении 52-й статьи Конституции Грузии, согласно которой президент имеет право осуществлять представительные функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. В свою очередь Зурабишвили заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата, и сослалась на 78-ю статью Конституции, которая обязывает все конституционные органы в пределах своих полномочий принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры. В ответ на это в "Грузинской мечте" заявили, что и тут есть указание на то, что речь идет о действиях в рамках полномочий. Грузия в режиме ожидания Грузия ждет решения по вопросу статуса кандидата на вступление в Евросоюз в декабре 2023 года. Для этого нужно одобрение лидеров всех 27 стран ЕС. Согласно озвученным процедурам, в октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет решение. Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту, и еще по одному пункту, в частности, в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса. Председатель правящей "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью. Глава парламентского комитета по евроинтеграции Мака Бочоришвили же сказала, что работа над 12 рекомендациями Евросоюза для получения Грузией статуса кандидата на законодательном уровне практически завершена.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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