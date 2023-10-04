https://sputnik-georgia.ru/20231004/garibashvili-otpravilsya-na-sammit-politicheskogo-soobschestva-v-ispaniyu-282942924.html

Гарибашвили отправился на саммит политического сообщества в Испанию

Гарибашвили отправился на саммит политического сообщества в Испанию

Гарибашвили также проведет двусторонние встречи на высоком уровне 04.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-04T11:53+0400

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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отправился в Гранаду на юге Испании, чтобы принять участие в третьем саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) 5 и 6 октября, сообщает пресс-служба правительства. Грузия ждет решения по вопросу статуса кандидата на вступление в Евросоюз в декабре 2023 года. Для этого нужно одобрение лидеров всех 27 стран ЕС. Согласно озвученным процедурам, в октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет решение. Премьер Грузии примет участие в тематических дискуссиях, запланированных в формате круглого стола. В рамках саммита Гарибашвили также проведет двусторонние встречи на высоком уровне. Импичмент Зурабишвили и статус кандидата в ЕС не связаны между собой – премьер Грузии>>Пятого октября состоится третий саммит Европейского политического сообщества в Испании, которая председательствует в Совете ЕС до конца года. На следующий день, 6 октября, пройдет неформальный саммит ЕС. Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия из необходимых 12, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту, и еще по одному пункту, в частности, в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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