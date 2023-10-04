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https://sputnik-georgia.ru/20231004/impichment-prezidenta-gruzii---nazvana-kraynyaya-data-resheniya-konstitutsionnogo-suda-282941873.html
Импичмент президента Грузии – названа крайняя дата решения Конституционного суда
Импичмент президента Грузии – названа крайняя дата решения Конституционного суда
Беспрецедентное в истории Грузии судебное разбирательство второй день проходит в Конституционном суде 04.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-04T11:11+0400
2023-10-04T11:57+0400
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ирина имерлишвили
ираклий кобахидзе
еврокомиссия
грузинская мечта - демократическая грузия
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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Конституционный суд Грузии должен направить в законодательный орган заключение по вопросу импичмента президента Саломе Зурабишвили не позже 14 октября, заявила судья Конституционного суда Ирины Имерлишвили. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" 12 сентября внесла в Конституционный суд конституционное представление вместе с письменным требованием 80 депутатов от большинства для запуска процедуры импичмента президента. Беспрецедентное в истории Грузии судебное разбирательство по поводу импичмента президента уже второй день проходит в Конституционном суде. Правящая партия запустила процедуру импичмента Зурабишвили после того, как она 31 августа начала зарубежное турне и встречи с лидерами стран ЕС без одобрения правительства. По словам президента, цель поездок – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата. Президент Грузии сама отказалась присутствовать на судебном заседании. Ее интересы в Конституционном суде защищают Тамар Чугошвили и Майя Копалеишвили. На заседании присутствуют авторы конституционного представления – четыре депутата парламента от "Грузинской мечты", в том числе председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе. Если Конституционный суд подтвердит нарушение президентом Конституции, в течение 10 дней парламент приступит к рассмотрению заключения суда. Далее в течение 30 дней должно быть принято решение о вынесении вопроса на голосование. Вопрос будет вынесен на голосование, если будет поддержка большинства депутатов, говорится в законе "Об импичменте". Импичмент президента Грузии – первый день слушаний в Конституционном суде&gt;&gt;Без поддержки оппозиции парламентскому большинству, представленному "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", не довести процедуру импичмента до конца, так как нужно как минимум 100 голосов, а у большинства на сегодняшний день всего 84 мандата. Правящая партия обвинила Зурабишвили в нарушении 52-й статьи Конституции Грузии, согласно которой президент имеет право осуществлять представительные функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. В свою очередь Зурабишвили заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата, и сослалась на 78-ю статью Конституции, которая обязывает все конституционные органы в пределах своих полномочий принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры. В ответ на это в "Грузинской мечте" заявили, что и тут есть указание на то, что речь идет о действиях в рамках полномочий. Грузия в режиме ожидания Грузия ждет решения по вопросу статуса кандидата на вступление в Евросоюз в декабре 2023 года. Для этого нужно одобрение лидеров всех 27 стран ЕС. Согласно озвученным процедурам, в октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет решение. Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту, и еще по одному пункту, в частности, в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса. Каладзе рассказал о реальной цели встреч президента Грузии с оппозицией&gt;&gt;Председатель правящей "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью. Глава парламентского комитета по евроинтеграции Мака Бочоришвили же сказала, что работа над 12 рекомендациями Евросоюза для получения Грузией статуса кандидата на законодательном уровне практически завершена.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, политика, новости, тбилиси, европа, саломе зурабишвили , ирина имерлишвили, ираклий кобахидзе, еврокомиссия, грузинская мечта - демократическая грузия, импичмент, «грузинская мечта» инициирует импичмент президента
грузия, политика, новости, тбилиси, европа, саломе зурабишвили , ирина имерлишвили, ираклий кобахидзе, еврокомиссия, грузинская мечта - демократическая грузия, импичмент, «грузинская мечта» инициирует импичмент президента

Импичмент президента Грузии – названа крайняя дата решения Конституционного суда

11:11 04.10.2023 (обновлено: 11:57 04.10.2023)
© photo: Sputnik / StringerКонституционный суд Грузии
Конституционный суд Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 04.10.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Беспрецедентное в истории Грузии судебное разбирательство второй день проходит в Конституционном суде
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Конституционный суд Грузии должен направить в законодательный орган заключение по вопросу импичмента президента Саломе Зурабишвили не позже 14 октября, заявила судья Конституционного суда Ирины Имерлишвили.
Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" 12 сентября внесла в Конституционный суд конституционное представление вместе с письменным требованием 80 депутатов от большинства для запуска процедуры импичмента президента. Беспрецедентное в истории Грузии судебное разбирательство по поводу импичмента президента уже второй день проходит в Конституционном суде.

"Парламент направил представление в Конституционный суд 12 сентября, а суд зарегистрировал его 14 сентября. Следовательно, крайний срок – 14 октября, когда суд должен направить заключение в парламент", – заявила Имерлишвили.

Правящая партия запустила процедуру импичмента Зурабишвили после того, как она 31 августа начала зарубежное турне и встречи с лидерами стран ЕС без одобрения правительства. По словам президента, цель поездок – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата.
Президент Грузии сама отказалась присутствовать на судебном заседании. Ее интересы в Конституционном суде защищают Тамар Чугошвили и Майя Копалеишвили.
На заседании присутствуют авторы конституционного представления – четыре депутата парламента от "Грузинской мечты", в том числе председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе.
Если Конституционный суд подтвердит нарушение президентом Конституции, в течение 10 дней парламент приступит к рассмотрению заключения суда. Далее в течение 30 дней должно быть принято решение о вынесении вопроса на голосование. Вопрос будет вынесен на голосование, если будет поддержка большинства депутатов, говорится в законе "Об импичменте".
Импичмент президента Грузии – первый день слушаний в Конституционном суде>>
Без поддержки оппозиции парламентскому большинству, представленному "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", не довести процедуру импичмента до конца, так как нужно как минимум 100 голосов, а у большинства на сегодняшний день всего 84 мандата.
Правящая партия обвинила Зурабишвили в нарушении 52-й статьи Конституции Грузии, согласно которой президент имеет право осуществлять представительные функции во внешних отношениях только с разрешения правительства.
В свою очередь Зурабишвили заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата, и сослалась на 78-ю статью Конституции, которая обязывает все конституционные органы в пределах своих полномочий принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры.
В ответ на это в "Грузинской мечте" заявили, что и тут есть указание на то, что речь идет о действиях в рамках полномочий.

Грузия в режиме ожидания

Грузия ждет решения по вопросу статуса кандидата на вступление в Евросоюз в декабре 2023 года. Для этого нужно одобрение лидеров всех 27 стран ЕС. Согласно озвученным процедурам, в октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет решение.
Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту, и еще по одному пункту, в частности, в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса.
Каладзе рассказал о реальной цели встреч президента Грузии с оппозицией>>
Председатель правящей "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.
Глава парламентского комитета по евроинтеграции Мака Бочоришвили же сказала, что работа над 12 рекомендациями Евросоюза для получения Грузией статуса кандидата на законодательном уровне практически завершена.
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