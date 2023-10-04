https://sputnik-georgia.ru/20231004/prezident-gruzii-proyavila-neuvazhenie-k-konstitutsionnomu-sudu--kobakhidze-282945153.html

Президент Грузии проявила неуважение к Конституционному суду – Кобахидзе

Президент Грузии проявила неуважение к Конституционному суду – Кобахидзе

Беспрецедентное в истории Грузии судебное разбирательство второй день проходит в Конституционном суде 04.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-04T12:55+0400

2023-10-04T12:55+0400

2023-10-04T13:29+0400

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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили проявила неуважение к Конституционному суду, отказавшись присутствовать на судебном разбирательстве по вопросу ее импичмента, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Беспрецедентное в истории Грузии судебное разбирательство по поводу импичмента президента уже второй день проходит в Конституционном суде. Президент Грузии сама отказалась присутствовать на судебном заседании. Ее интересы в Конституционном суде представляют Тамар Чугошвили и Майя Копалеишвили. Лидер "Грузинской мечты" также выразил надежду, что представителям интересов президента хотя бы на этот раз удастся справиться с казусом первого курса. "Я надеюсь, что вчера вечером они занимались и выяснили, в чем разница между статусом и полномочиями. Вчера у них не было ответа на этот вопрос. Это самый простой вопрос, на который нужен самый простой ответ. Это даже не первый курс. В чем разница между статусом и полномочиями?.. Неспособность ответить на этот элементарный вопрос означает, что они сами знают о нарушении президентом Конституции", – заявил Кобахидзе. Это казус первой лекции первого курса, остальное зависит от суда, подчеркнул Кобахидзе. Правящая партия запустила процедуру импичмента Зурабишвили после того, как она 31 августа начала зарубежное турне и встречи с лидерами стран ЕС без одобрения правительства. По словам президента, цель поездок – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата. Импичмент президента Грузии – первый день слушаний в Конституционном суде>>Правящую партию, подавшую иск, представляют четыре депутата парламента: глава "Грузинской мечты" и один из авторов современной Конституции Грузии Ираклий Кобахидзе, глава парламентского комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили и депутаты Георгий Кахиани и Тенгиз Шарманашвили. На суде Кобахидзе настаивал, что, так как встречи проходили по протоколу и Саломе Зурабишвили участвовала в них как президент Грузии, была нарушена та часть Конституции о полномочиях президента Грузии, которая гласит: "Президент Грузии с согласия правительства осуществляет представительские полномочия во внешних сношениях, ведет переговоры с иностранными государствами и международными организациями, заключает международные договоры, принимает аккредитацию послов и других дипломатических представителей иностранных государств и международных организаций; по представлению правительства на­значает на должность и освобождает от должности послов и руководителей дипломатических представительств Грузии". Он также отметил, что после перехода Грузии в 2013 году с президентской на парламентскую форму правления в Конституции ясно прописано, что президент является лишь представителем Грузии в международных отношениях, а не определяет их приоритеты и политику в этом направлении. В парламентских республиках и монархиях монархи и президенты знают, что они не могут вмешиваться в осуществление правительством как внешней, так и внутренней политики, даже без особых указаний в Конституции, добавил он. Каладзе рассказал о реальной цели встреч президента Грузии с оппозицией>>Дело о нарушении Зурабишвили Конституции рассматривает пленум во главе с председателем Конституционного суда Мерабом Турава. Пленум примет решение после завершения итоговых прений сторон. Если Конституционный суд подтвердит нарушение президентом Конституции, в течение 10 дней парламент приступит к рассмотрению заключения суда. Далее в течение 30 дней должно быть принято решение о вынесении вопроса на голосование. Вопрос будет вынесен на голосование, если будет поддержка большинства депутатов, говорится в законе "Об импичменте". Без поддержки оппозиции парламентскому большинству, представленному "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", не довести процедуру импичмента до конца, так как нужно как минимум 100 голосов, а у большинства на сегодняшний день всего 84 мандата. Правящая партия обвинила Зурабишвили в нарушении 52-й статьи Конституции Грузии, согласно которой президент имеет право осуществлять представительные функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. В свою очередь Зурабишвили заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата, и сослалась на 78-ю статью Конституции, которая обязывает все конституционные органы в пределах своих полномочий принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры. В ответ на это в "Грузинской мечте" заявили, что и тут есть указание на то, что речь идет о действиях в рамках полномочий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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