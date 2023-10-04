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Зурабишвили больше не достойна быть президентом Грузии – Кобахидзе
Зурабишвили больше не достойна быть президентом Грузии – Кобахидзе
Беспрецедентное в истории Грузии судебное разбирательство второй день проходит в Конституционном суде 04.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-04T13:38+0400
2023-10-04T15:51+0400
политика
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новости
европа
саломе зурабишвили
еврокомиссия
грузинская мечта - демократическая грузия
ираклий кобахидзе
импичмент
«грузинская мечта» инициирует импичмент президента
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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили систематически нарушает Конституцию страны, поэтому она больше не достойна занимать должность главы грузинского государства, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Беспрецедентное в истории Грузии судебное разбирательство по поводу импичмента президента уже второй день проходит в Конституционном суде. Правящая партия запустила процедуру импичмента после того, как Зурабишвили 31 августа начала зарубежное турне и встречи с лидерами стран ЕС без одобрения правительства. По словам президента, цель поездок – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата. Без поддержки оппозиции парламентскому большинству, представленному "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", не довести процедуру импичмента до конца, так как нужно как минимум 100 голосов, а у большинства на сегодняшний день всего 84 мандата. Что касается цели, то, по словам Кобахидзе, инициирование процедуры импичмента – это политическое решение. Он также напомнил, что еще в 2022 году "Грузинская мечта" сделала политическое заявление о том, что президент нарушила Конституцию Грузии. "В частности, в апреле 2022 года, если я не ошибаюсь, она обратилась к правительству Грузии с просьбой получить согласие на визиты, правительство отказало в этом, и президент тем не менее совершила соответствующие визиты", – заявил Кобахидзе.Импичмент президента Грузии – первый день слушаний в Конституционном суде&gt;&gt; Однако тогда, по словам Кобахидзе, не было принято политического решения, поскольку "на каком-то этапе президент изменила эту практику и в течение некоторого времени больше не нарушала Конституцию Грузии". Правящая партия обвинила Зурабишвили в нарушении 52-й статьи Конституции Грузии, согласно которой президент имеет право осуществлять представительные функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. В свою очередь Зурабишвили заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата, и сослалась на 78-ю статью Конституции, которая обязывает все конституционные органы в пределах своих полномочий принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры. В ответ на это в "Грузинской мечте" заявили, что и тут есть указание на то, что речь идет о действиях в рамках полномочий. Грузия в режиме ожидания Грузия ждет решения по вопросу статуса кандидата на вступление в Евросоюз в декабре 2023 года. Для этого нужно одобрение лидеров всех 27 стран ЕС. Согласно озвученным процедурам, в октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет решение. Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту, и еще по одному пункту, в частности, в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса. Каладзе рассказал о реальной цели встреч президента Грузии с оппозицией&gt;&gt;Председатель правящей "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью. Глава парламентского комитета по евроинтеграции Мака Бочоришвили же сказала, что работа над 12 рекомендациями Евросоюза для получения Грузией статуса кандидата на законодательном уровне практически завершена.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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политика, грузия, новости, европа, саломе зурабишвили , еврокомиссия, грузинская мечта - демократическая грузия, ираклий кобахидзе, импичмент, «грузинская мечта» инициирует импичмент президента
политика, грузия, новости, европа, саломе зурабишвили , еврокомиссия, грузинская мечта - демократическая грузия, ираклий кобахидзе, импичмент, «грузинская мечта» инициирует импичмент президента

Зурабишвили больше не достойна быть президентом Грузии – Кобахидзе

13:38 04.10.2023 (обновлено: 15:51 04.10.2023)
© State Security Service of GeorgiaСаломе Зурабишвили
Саломе Зурабишвили - Sputnik Грузия, 1920, 04.10.2023
© State Security Service of Georgia
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Беспрецедентное в истории Грузии судебное разбирательство второй день проходит в Конституционном суде
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили систематически нарушает Конституцию страны, поэтому она больше не достойна занимать должность главы грузинского государства, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
Беспрецедентное в истории Грузии судебное разбирательство по поводу импичмента президента уже второй день проходит в Конституционном суде. Правящая партия запустила процедуру импичмента после того, как Зурабишвили 31 августа начала зарубежное турне и встречи с лидерами стран ЕС без одобрения правительства. По словам президента, цель поездок – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата.

"Когда запускаешь импичмент, с нашей точки зрения, это означает, что мы больше не считаем госпожу Саломе Зурабишвили достойной президентства. Даже если у нас нет соответствующих ресурсов, мы с самого начала говорили, что у нас нет ожиданий в 100 голосов... У нас есть обоснованное предположение, что Саломе Зурабишвили нарушала Конституцию Грузии в надежде поддержки оппозиции", – заявил Кобахидзе.

Без поддержки оппозиции парламентскому большинству, представленному "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", не довести процедуру импичмента до конца, так как нужно как минимум 100 голосов, а у большинства на сегодняшний день всего 84 мандата.
Что касается цели, то, по словам Кобахидзе, инициирование процедуры импичмента – это политическое решение. Он также напомнил, что еще в 2022 году "Грузинская мечта" сделала политическое заявление о том, что президент нарушила Конституцию Грузии.
"В частности, в апреле 2022 года, если я не ошибаюсь, она обратилась к правительству Грузии с просьбой получить согласие на визиты, правительство отказало в этом, и президент тем не менее совершила соответствующие визиты", – заявил Кобахидзе.
Импичмент президента Грузии – первый день слушаний в Конституционном суде>>
Однако тогда, по словам Кобахидзе, не было принято политического решения, поскольку "на каком-то этапе президент изменила эту практику и в течение некоторого времени больше не нарушала Конституцию Грузии".

"Она проходила соответствующие консультации, а позже ей даже было дано согласие на определенные визиты. Политическое решение было принято после того, как нарушение президентом Конституции Грузии уже приобрело системный характер", – подчеркнул Кобахидзе.

Правящая партия обвинила Зурабишвили в нарушении 52-й статьи Конституции Грузии, согласно которой президент имеет право осуществлять представительные функции во внешних отношениях только с разрешения правительства.
В свою очередь Зурабишвили заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата, и сослалась на 78-ю статью Конституции, которая обязывает все конституционные органы в пределах своих полномочий принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры.
В ответ на это в "Грузинской мечте" заявили, что и тут есть указание на то, что речь идет о действиях в рамках полномочий.

Грузия в режиме ожидания

Грузия ждет решения по вопросу статуса кандидата на вступление в Евросоюз в декабре 2023 года. Для этого нужно одобрение лидеров всех 27 стран ЕС. Согласно озвученным процедурам, в октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет решение.
Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту, и еще по одному пункту, в частности, в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса.
Каладзе рассказал о реальной цели встреч президента Грузии с оппозицией>>
Председатель правящей "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.
Глава парламентского комитета по евроинтеграции Мака Бочоришвили же сказала, что работа над 12 рекомендациями Евросоюза для получения Грузией статуса кандидата на законодательном уровне практически завершена.
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