https://sputnik-georgia.ru/20231004/zurabishvili-bolshe-ne-dostoyna-byt-prezidentom-gruzii--kobakhidze-282947289.html

Зурабишвили больше не достойна быть президентом Грузии – Кобахидзе

Зурабишвили больше не достойна быть президентом Грузии – Кобахидзе

Беспрецедентное в истории Грузии судебное разбирательство второй день проходит в Конституционном суде 04.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-04T13:38+0400

2023-10-04T13:38+0400

2023-10-04T15:51+0400

политика

грузия

новости

европа

саломе зурабишвили

еврокомиссия

грузинская мечта - демократическая грузия

ираклий кобахидзе

импичмент

«грузинская мечта» инициирует импичмент президента

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/02/282856313_135:384:1878:1364_1920x0_80_0_0_05e8de9ffe839d3b2f0c781cbada13d4.jpg

ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили систематически нарушает Конституцию страны, поэтому она больше не достойна занимать должность главы грузинского государства, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Беспрецедентное в истории Грузии судебное разбирательство по поводу импичмента президента уже второй день проходит в Конституционном суде. Правящая партия запустила процедуру импичмента после того, как Зурабишвили 31 августа начала зарубежное турне и встречи с лидерами стран ЕС без одобрения правительства. По словам президента, цель поездок – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата. Без поддержки оппозиции парламентскому большинству, представленному "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", не довести процедуру импичмента до конца, так как нужно как минимум 100 голосов, а у большинства на сегодняшний день всего 84 мандата. Что касается цели, то, по словам Кобахидзе, инициирование процедуры импичмента – это политическое решение. Он также напомнил, что еще в 2022 году "Грузинская мечта" сделала политическое заявление о том, что президент нарушила Конституцию Грузии. "В частности, в апреле 2022 года, если я не ошибаюсь, она обратилась к правительству Грузии с просьбой получить согласие на визиты, правительство отказало в этом, и президент тем не менее совершила соответствующие визиты", – заявил Кобахидзе.Импичмент президента Грузии – первый день слушаний в Конституционном суде>> Однако тогда, по словам Кобахидзе, не было принято политического решения, поскольку "на каком-то этапе президент изменила эту практику и в течение некоторого времени больше не нарушала Конституцию Грузии". Правящая партия обвинила Зурабишвили в нарушении 52-й статьи Конституции Грузии, согласно которой президент имеет право осуществлять представительные функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. В свою очередь Зурабишвили заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата, и сослалась на 78-ю статью Конституции, которая обязывает все конституционные органы в пределах своих полномочий принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры. В ответ на это в "Грузинской мечте" заявили, что и тут есть указание на то, что речь идет о действиях в рамках полномочий. Грузия в режиме ожидания Грузия ждет решения по вопросу статуса кандидата на вступление в Евросоюз в декабре 2023 года. Для этого нужно одобрение лидеров всех 27 стран ЕС. Согласно озвученным процедурам, в октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет решение. Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту, и еще по одному пункту, в частности, в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса. Каладзе рассказал о реальной цели встреч президента Грузии с оппозицией>>Председатель правящей "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью. Глава парламентского комитета по евроинтеграции Мака Бочоришвили же сказала, что работа над 12 рекомендациями Евросоюза для получения Грузией статуса кандидата на законодательном уровне практически завершена.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

европа

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, европа, саломе зурабишвили , еврокомиссия, грузинская мечта - демократическая грузия, ираклий кобахидзе, импичмент, «грузинская мечта» инициирует импичмент президента