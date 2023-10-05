https://sputnik-georgia.ru/20231005/garibashvili-rasskazal-glave-ek-o-tom-chto-sdelala-gruziya-na-puti-v-evrosoyuz-283004483.html

Гарибашвили рассказал главе ЕК о том, что сделала Грузия на пути в Евросоюз

Гарибашвили рассказал главе ЕК о том, что сделала Грузия на пути в Евросоюз

В ближайшие недели Еврокомиссия представит рекомендации о том, следует ли предоставлять Грузии статус кандидата на вступление в Евросоюз 05.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-05T20:57+0400

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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Власти Грузии выполнили основную часть условий для получения статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз и готовы довести дело до конца, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили журналистам после встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Гранаде.Грузия ждет решения по вопросу статуса кандидата на вступление в Евросоюз в декабре 2023 года. Для этого нужно одобрение лидеров всех 27 стран ЕС. Согласно озвученным процедурам, в октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет решение.Согласно промежуточному отчету Еврокомиссии, обнародованному в июле, Грузия полностью выполнила три условия из необходимых 12, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту, и еще по одному пункту, в частности, в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса."Я ей сказал, что, естественно, вся наша команда, власти полностью мобилизованы... Этот процесс будет доведен до конца. Я ей сказал, что основная часть этих рекомендаций уже выполнена, осталось завершить несколько рекомендаций, часть которых была отправлена в Венецианскую комиссию", – заявил Гарибашвили.Власти Грузии твердо защищают национальные интересы страны – премьер>>При этом он отметил, что как только Грузия получит статус кандидата на вступление в Евросоюз, резко снизится уровень политической поляризации в стране. Деполяризация является одним из 12 условий Евросоюза."Я сказал, что один из главных аргументов, из-за чего выросла поляризация, это именно вопрос статуса кандидата. И я ей сказал, что предоставление статуса автоматически драматически сократит, сбросит уровень этой поляризации, в чем европейские лидеры согласны с нами", – сказал Гарибашвили. Встреча премьер-министра Грузии с Урсулой фон дер Ляйен состоялась в рамках третьего саммита Европейского политического сообщества (ЕПС), который проходит в Гранаде."Верю, что в Европе победит здравый смысл" – премьер Грузии о статусе кандидата>>В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Заявки почти одновременно подали три страны, но статус в прошлом году получили только Украина и Молдова.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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