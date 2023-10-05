https://sputnik-georgia.ru/20231005/investitsii-iz-pensionnogo-fonda-obsudili-v-natsbanke-gruzii-283004802.html

Инвестиции из Пенсионного фонда обсудили в Нацбанке Грузии

Инвестиции из Пенсионного фонда обсудили в Нацбанке Грузии

Одной из основных целей деятельности пенсионного агентства является эффективное управление и защита пенсионных накоплений и их инвестирования в соответствии с... 05.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-05T21:44+0400

2023-10-05T21:44+0400

2023-10-05T21:44+0400

грузия

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натия турнава

инвестиции

накопительная пенсия

национальный банк грузии

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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Текущие поправки в закон "О накопительной пенсии" и. о. президента Национального банка Грузии Натия Турнава обсудила с членами Инвестиционного совета Пенсионного агентства, говорится в сообщении регулятора. Парламент Грузии до конца года примет законопроект об отсрочке пенсионного нововведения, согласно которому все участники накопительной пенсионной системы до 1 января 2028 года сохранят за собой портфель с низким риском инвестирования. По ее словам, это была рядовая рабочая встреча, на которой стороны обсудили как со стороны регулятора сделать надзор за инвестиционной деятельностью Пенсионного агентства более эффективным. Одной из основных целей деятельности пенсионного агентства является эффективное управление и защита пенсионных накоплений и их инвестирования в соответствии с интересами участников пенсионной схемы. Пенсионными накоплениями граждан Грузии управляет квалифицированный и независимый инвестиционный совет, а надзор и регулирование осуществляет Национальный банк. Пенсионное нововведение Согласно нововведениям от 6 августа, участникам накопительной пенсионной системы до 6 сентября предоставлялась возможность самим выбирать портфель инвестирования. В противном случае заработала бы предложенная государством схема: до 40 лет – растущий инвестиционный портфель, связанный с высоким риском; от 40 до 50 лет – смешанный, то есть со средним риском; 50 лет и выше – стабильный инвестиционный портфель с низким риском. Несмотря на то, что, по последним данным, участниками накопительной пенсионной системы являются более 1,4 миллиона граждан Грузии, желание изменить портфель пенсионных накоплений к 25 августа изъявили лишь около 4 тысяч граждан. В Грузии вырастут пенсии >>Часть населения, а также оппозиция выразили недовольство новшеством и упрекнули Пенсионное агентство в недостаточной информированности граждан. Недовольство было вызвано еще и тем, что выбрать профиль риска онлайн, как и было анонсировано, на деле оказалось практически невозможным, сайт постоянно зависал, а чтобы сделать онлайн-заявление, нужна еще и электронная подпись. Что касается посещения Домов юстиции, то решить вопрос с портфелем риска своих накоплений на месте также было непросто из-за образовавшихся очередей, поэтому многие просто не смогли бы вовремя принять меры по своим накоплениям. Между тем основное различие между этими портфелями заключается в распределении активов, что, в свою очередь, связано с разной доходностью в долгосрочной перспективе. В то же время ни один из портфелей не предполагает потери накоплений, а будет отличаться лишь скоростью роста пенсионных активов. При этом участвующим в пенсионной схеме разрешено раз в год менять инвестиционные категории. Пенсионная схема Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 года и является обязательной. Согласно разработанной схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари (8,9 тыс. долларов) на пенсионный счет гражданина перечисляется по 6% от суммы его зарплаты: 2% он платит сам, 2% – его работодатель, еще 2% – государство. При ежегодной зарплате от 24 до 60 тысяч лари (22,5 тыс. долларов) государство перечисляет лишь 1%. Когда парламент Грузии примет законопроект об отсрочке пенсионного нововведения?>>До сегодняшнего дня пенсионные накопления размещались на банковских депозитах и в государственных ценных бумагах. Стоимость пенсионных активов в Грузии по состоянию на 30 июня составляет 3,63 миллиарда лари (1,4 млн долларов), согласно данным Пенсионного агентства. Первую инвестицию пенсионных накоплений Агентство осуществило в марте 2020 года в размере 560 миллионов лари (209,7 млн долларов), вложив средства в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким рейтингом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, экономика, натия турнава, инвестиции, накопительная пенсия, национальный банк грузии