https://sputnik-georgia.ru/20231005/pravitelstvo-prodolzhit-pomogat-predprinimatelyam-v-gruzii--vitse-premer-282987314.html

Правительство продолжит помогать предпринимателям в Грузии – вице-премьер

Правительство продолжит помогать предпринимателям в Грузии – вице-премьер

Активно ведется работа по развитию альтернативных источников для финансирования проектов в рамках правительственной программы "Производи в Грузии", сообщил... 05.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-05T15:06+0400

2023-10-05T15:06+0400

2023-10-05T15:26+0400

грузия

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леван давиташвили

производи в грузии

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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Агентство "Производи в Грузии" работает над новыми инициативами по развитию малого и среднего бизнеса в стране, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили. Правительственная программа "Производи в Грузии" была создана летом 2014 года и направлена на стимулирование в стране местного производства. В апреле 2017 года было создано одноименное агентство, которое объединило все государственные программы, направленные на содействие бизнес-сектору и экономическое развитие страны. По словам министра, активно ведется работа по развитию альтернативных источников финансирования, включая выпуск облигаций, развитие акционерного капитала и финансирование на основе активов. Грузинским военным помогут освоить азы предпринимательства>>Давиташвили отметил, что продвижение и укрепление частного сектора является одним из главных приоритетов экономической политики правительства, над которой уже много лет ведется активная работа и для которой программа "Производи в Грузии" является важным и проверенным инструментом. По информации вице-премьера, в течение 2022-2023 годов существующие механизмы продвижения бизнеса были расширены – изменения коснулись как финансовых (кредитное софинансирование и сообеспечение), так и технических программ продвижения (техническая помощь экспорта). Всего, по его словам, с 2014 года в рамках различных программ "Производи в Грузии" было профинансировано до 11 тысяч проектов и создано более 65 тысяч рабочих мест. Госпрограмма "Производи в Грузии" будет финансировать и сектор энергетики>>Давиташвили подчеркнул, что на 1 лари, выданный агентством, бенефициары получили дополнительно 14 лари дохода. В валовом внутреннем продукте вклад 1 лари составляет 4,2 лари, а за каждый выданный 1 лари в течение 1 года реализации проекта в бюджет в виде налогов зачисляется 1,5 лари. Кроме того, идет подготовка к открытию центров в Аджарии и Кахети, а в целом в 2023-2024 годах консультационные центры "Производи в Грузии" будут открыты в 10 регионах страны и в столице. Программы Агентства "Производи в Грузии" направлены на развитие микро- и малого бизнеса, утверждение современной культуры предпринимательства и создание новых рабочих мест. Речь идет о субсидировании кредитов и обеспечении, которые охватывают более 200 видов деятельности, и микрогрантах, которые касаются более 300 видов деятельности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, леван давиташвили, производи в грузии