https://sputnik-georgia.ru/20231005/putin-rasskazal-o-svoem-videnii-buduschego-miroporyadka-283002860.html

Путин рассказал о своем видении будущего миропорядка

Путин рассказал о своем видении будущего миропорядка

За последние 20 лет в мире и в России произошли серьезные изменения, отметил президент России 05.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-05T19:51+0400

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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин изложил шесть принципов своего видения будущего миропорядка в ходе выступления на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай"."Мы хотим жить в открытом и взаимосвязанном мире, в котором никто никогда не будет пытаться возводить искусственные барьеры на пути общения людей, их творческой реализации и процветания", – заявил Путин.По словам президента РФ, он выступает за за максимальную представительность, та как никто не имеет права и не может управлять миром за других. Мир будущего – мир коллективных решений.Он отметил, что Россия выступает за всеобщую безопасность и прочный мир, построенный на уважении всех, от больших до малых стран. Главное – освободить международные отношения от блокового подхода, от наследия колониальной эпохи и Холодной войны."Мы за справедливость для всех. Попытки ограничить доступ к благам современного развития должны рассматриваться как акт агрессии", – считает президент РФ.Мы за равноправие, отметил Путин, никто не готов подчиняться и ставить свои интересы в зависимость от кого бы то ни было. Это квинтэссенция всего исторического опыта человечества.Об отношениях с ЗападомНа Западе потеряли чувство реальности, нарушили все правила, сказал президент РФ Владимир Путин."К сожалению, приходится констатировать, что наши контрагенты на Западе чувство реальности потеряли, все возможные грани перешли. Зря", – сказал Путин.Путин: Запад вел недальновидную политику и эта ошибка перевернула рынки >>Запад не может остановиться в поглощении топлива для своего поддержания в виде природных, технологических и человеческих ресурсов, аргументы и увещевания России игнорировались, заявил он.По его словам, проблема отношения Запада к России состоит в их геополитических интересах, надменном отношении к другим и самоуверенности. Помимо того, во многих странах Запада правящие элиты заставляют принимать нормы и правила, которые большинство населения принимать не хочет, но их принуждают.О надуманных правилахСША навязывают свою экономическую линию Европе, законы пытаются подменить какими-то правилами, это "дурь какая-то" и "чушь", заявил президент России Владимир Путин."Для этого международное право пытаются подменить порядком – каким порядком? Основанным на неких правилах – каких правилах? Что это за правила? Кем они изобретены? Совершенно непонятно. Ну это просто дурь какая-то, чушь. Еще пытаются внедрять в сознание миллионов людей. Надо жить по правилам – по каким правилам?", – сказал Путин.Западные коллеги поучают, кто и как себя должен вести себя в экономике. Делается это в хамской форме – это проявление колониального мышления, заявил президент России.Понятие суверенитета в нынешнем мире отрицается, выбрасывается "на помойку", мир загнан в противостояние "мы – они", это порочное наследие ХХ века, отметил российский президент.Ситуация вокруг УкраиныРоссия не начинала так называемую войну на Украине, а, напротив, пытается ее закончить, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы не начинали так называемую войну на Украине, напротив, мы пытаемся ее закончить", – сказал Путин.Он подчеркнул, что не Россия устроила государственный переворот в Киеве в 2014 году – кровавый и антиконституционный.Не Россия запугивала жителей Крыма и Севастополя, и не Россия бомбила Донбасс, принуждая к повиновению, заявил президент РФ.Украинский кризис – это не территориальный конфликт, у России нет интереса с точки зрения отвоевывания каких-либо территорий, сказал президент РФ."Украинский кризис – не территориальный конфликт, хочу это подчеркнуть. Россия – самая большая, самая крупная по территории страна в мире. Нет у нас никаких интересов с точки зрения отвоевывания каких-то дополнительных территорий. Нам еще осваивать и осваивать и Сибирь, и Восточную Сибирь, и Дальний Восток. Это не территориальный конфликт", – сказал Путин.По его словам, дело даже не в установлении регионального геополитического баланса, вопрос гораздо шире и фундаментальнее.Русофобия и неонацизм стали нормой в Прибалтике и на Украине, заявил Путин >>"Речь о принципах, на которых будет базироваться новое мироустройство", – сказал Путин.Президент также отметил, что за последние 20 лет в мире и в России произошли серьезные изменения, а в период смены мирового устройства, по его мнению, время сжимается.Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Одной из основных своих целей клуб видит консолидацию мировой интеллектуальной элиты для выработки решений по преодолению кризисов мировой системы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, в мире, политика, владимир путин, украина, донбасс, сша, обострение ситуации вокруг украины