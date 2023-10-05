https://sputnik-georgia.ru/20231005/sezon-virusov-otkryt--kakimi-infektsiyami-chasche-vsego-boleyut-zhiteli-gruzii-283006218.html

Сезон вирусов открыт – какими инфекциями чаще всего болеют жители Грузии?

Сезон вирусов открыт – какими инфекциями чаще всего болеют жители Грузии?

В 2022 году случаи вируса гриппа были выявлены летом, что вообще не характерно для Грузии, заявил врач 05.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-05T23:16+0400

2023-10-05T23:16+0400

2023-10-05T23:16+0400

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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Риновирус, респираторно-синцитиальный вирус, вирус гриппа, коронавирус – это основные инфекции, которые распространены на данный момент в Грузии. В эксклюзивном интервью Sputnik Грузия глава Тбилисской детской клиники им. Иашвили Иване Чхаидзе рассказал все об эпидситуации в стране и отметил, что до начала пандемии коронавируса сезон респираторных вирусов начинался с конца октября и длился по март включительно. После активной фазы пандемии, то есть в 2022-2023 годах, изменилась существующая картина и увеличение случаев респираторных инфекций стало начинаться раньше времени. Грипп продолжает удивлять медиков – в Грузии уже выявлены первые случаи вируса >>В 2022 году случаи вируса гриппа были выявлены летом, что вообще не характерно для Грузии. "В прошлом году в июне, июле и августе у нас были выявлены лабораторно подтвержденные случаи вируса гриппа, чего раньше никогда не было", – заявил Чхаидзе. Также влиянием пандемии стало и увеличение случаев респираторно-синцитиального вируса. Этот процесс наблюдался в 2022 году и в этом году также увеличены случаи других вирусов, таких как, например, риновирус. Профессор особенно выделил значительно увеличенные случаи риновируса. По его словам, он вызывает простуду, выделение из носа, низкую температуру, при этом состояние пациентов сильно не ухудшается, некоторые даже могут ходить на работу, на учебу. Однако, в этом году у риновируса тоже есть свои особенности. В частности, он больше коснулся дыхательных путей. У некоторых пациентов наблюдается нехватка дыхания. Как отметил Чхаидзе, в течение последних трех недель в клинику Иашвили попали дети с риновирусом, которым понадобился кислород. Что, в целом, не характерно риновирусу. "В этом плане этот сезон, действительно, особенный. Мы ожидаем, что как только еще больше похолодает, случаи вирусов увеличатся", – отметил Чхаидзе. Вакцина от гриппа будет доступна в Грузии со второй половины октября >>Медик напомнил, что риновирусу не характерна высокая температура. При высокой температуре стоит исключить коронавирус или вирус гриппа. "Коронавирус никуда не делся. Если посмотреть на статистику последних двух недель, то доля подтвержденных случаев коронавируса в процентном соотношении достигает 7-18%", – подчеркнул Чхаидзе. Профессор призывает всех лиц, относящихся к группе риска, во время сделать вакцину против гриппа и следовать инструкциям врачей, чтобы избежать возможных осложнений из-за респираторных инфекций.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, иване чхаидзе, здравоохранение в грузии, грипп, грипп атакует грузию, коронавирус covid-19