https://sputnik-georgia.ru/20231005/ubiystvo-shkolnikov-v-tbilisi-osuzhdennyy-prosit-pomilovaniya-u-prezidenta-282976515.html

Убийство школьников в Тбилиси: осужденный просит помилования у президента

Убийство школьников в Тбилиси: осужденный просит помилования у президента

По словам адвоката, Каландия не признает правоту обвинений и считает, что политические силы оказали давление на суд 05.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-05T12:42+0400

2023-10-05T12:42+0400

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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Михаил Каландия, осужденный по громкому делу об убийстве школьника Давида Саралидзе в Тбилиси, обратился к президенту Грузии Саломе Зурабишвили с прошением о помиловании, сообщает телекомпания "Мтавари архи". Дело об убийстве двух 16-летних школьников в центре Тбилиси – Давида Саралидзе и Левана Дадунашвили – стало одним из самых резонансных за последние годы. Школьники стали жертвами массовой драки на улице Хорава 1 декабря 2017 года. Михаил Каландия был приговорен всеми тремя инстанциями страны к 11 годам и 3 месяцам лишения свободы за умышленное убийство, совершенное группой подростков. По его словам, Каландия не признает правоту обвинений и считает, что политические силы оказали давление на суд и правоохранительные органы. Сторона защиты считает, что грузинские суды вынесли обвинительный приговор в результате влияния политических сил, поэтому президент должна его помиловать. "Президент должна помиловать Михаила Каландия, потому что приговор основан на единственных показаниях, которые Георгий Джанашия дал только после того, как было подписано процессуальное соглашение и был освобожден из тюрьмы", – сказал Тодуа. Убийство школьников в Тбилиси: суд признал виновным еще одного фигуранта дела>> В начале сентября Тбилисский апелляционный суд оставил в силе приговор еще одному осужденному по делу сына священника Георгию Менабде. Детали дела В массовой драке участвовали около 20 старшеклассников двух школ Тбилиси – №51 и Первой экспериментальной. Один из подростков, Леван Дадунашвили, скончался по дороге в больницу, а Давид Саралидзе – 2 декабря, спустя менее чем сутки после госпитализации. Тбилисский городской суд в мае 2018 года признал одного из задержанных, Гугу Барбакадзе, виновным в убийстве Дадунашвили, а Георгия Джанашия – лишь в попытке убийства Саралидзе. Отец мальчика Заза Саралидзе заявил, что судья подтвердил его утверждения о том, что виновные в убийстве гуляют на свободе, и обвинил следственные органы в нежелании объективно расследовать дело. Под давлением общественности подал в отставку главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе, а МВД начало новое расследование. Отец убитого подростка Давида Саралидзе просит освободить убийц>>Спустя год решение вынес Тбилисский апелляционный суд. В результате приговор в отношении Барбакадзе остался неизменным, а Джанашия был признан виновным в групповом убийстве Саралидзе. Каждый из них получил по 11 лет и 3 месяца лишения свободы. Позже на основании процессуальной сделки Джанашия сократили срок наказания до восьми лет, из которых в заключении он должен был провести лишь четыре года. Сделка была оформлена на основе признания вины и дачи показаний против Михаила Каландия. Каландия приговор был вынесен в июле 2020 года – он получил 11 лет и три месяца тюрьмы. В январе 2022 года к 10 годам и шести месяцам заключения суд приговорил сына священника – Георгия Менабде. Что касается Джанашия, на основе решения комиссии по условно-досрочному освобождению он уже покинул место лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, тбилиси, заза саралидзе, ираклий шотадзе, саломе зурабишвили , тбилисский апелляционный суд, тбилисский городской суд