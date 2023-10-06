https://sputnik-georgia.ru/20231006/argumenty-predstaviteley-prezidenta-gruzii-slabye--deputat-o-protsedure-impichmenta-283028598.html

Аргументы представителей президента Грузии слабые – депутат о процедуре импичмента

Аргументы представителей президента Грузии слабые – депутат о процедуре импичмента

Процесс импичмента президента Грузии набирает обороты 06.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-06T13:13+0400

2023-10-06T13:13+0400

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ТБИЛИСИ, 6 окт – Sputnik. Авторы конституционного представления проводят мастер-класс в Конституционном суде, в то время как аргументы представителей президента Саломе Зурабишвили являются абсолютно слабыми, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Давид Матикашвили. В Конституционном суде накануне завершилось рассмотрение дела о нарушении президентом Конституции в рамках процедуры импичмента, и теперь пленуму суда до 14 октября предстоит принять решение. С иском о нарушении президентом Грузии главного закона страны во время зарубежных встреч в конце августа и сентябре в суд обратились депутаты правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Статья, в нарушении которой обвиняют президента, гласит следующее: "Президент Грузии с согласия правительства осуществляет представительские полномочия во внешних сношениях, ведет переговоры с иностранными государствами и международными организациями, заключает международные договоры, принимает аккредитацию послов и других дипломатических представителей иностранных государств и международных организаций; по представлению правительства назначает на должность и освобождает от должности послов и руководителей дипломатических представительств Грузии". Импичмент президента Грузии – когда Конституционный суд вынесет решение>>Депутаты правящей партии утверждают, что во время своих трех визитов в Германию, Париж и Брюссель президент Грузии осуществляла свои представительские полномочия и вела переговоры. Тогда как сторона президента считает, что президент лишь осуществляла свои полномочия, предусмотренные статьей Конституции о статусе. В частности, в этой статье прописано, что президент Грузии представляет страну в международных отношениях. Обе стороны на протяжении трех дней, которые длился процесс, пытались убедить девять судей в своих позициях. Рассмотрение заняло в целом 45 часов, и его большая часть была посвящена выступлениям сторон, их прениям между собой и ответам на вопросы судей. Единственным приглашенным на заседание оказался представитель правительства Грузии, как стороны дающей согласие президенту на осуществление представительских полномочий. Интересные факты из зала суда В зале не было президента Грузии. Саломе Зурабишвили поручила представлять свои интересы юристам Тамар Чугошвили и Майе Копалеишвили. Тамар Чугошвили долгое время проработала в неправительственном секторе, а Копалеишвили – в судебной системе и прокуратуре. Несмотря на попытки представителей правящей партии представить отказ президента участвовать в заседании как неуважение к суду, суд посчитал достаточным присутствие ее представителей и решил не звать президента на заседания. Премьер Грузии объяснил коллегам на Западе причины процедуры импичмента президента >>Сторону истца представляли сразу четыре депутата правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия": председатель партии и один из авторов нынешней Конституции Грузии Ираклий Кобахидзе, глава парламентского комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили и депутаты Георгий Кахиани и Тенгиз Шарманашвили. При этом, если Копалеишвили и Чугошвили разделили между собой право на ответы и даже заключительное слово, спикером от правящей силы был непосредственно Ираклий Кобахидзе. Во время всех трех дней заседаний главе Конституционного суда неоднократно приходилось прерывать политические перепалки сторон и запрещать выдвигать политические обвинения. Однако подобные инциденты ознаменовали все три дня судебного заседания и часто стороны переходили на личности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, тбилиси, германия, париж, новости, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили , грузинская мечта - демократическая грузия, тамара чугошвили