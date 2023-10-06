https://sputnik-georgia.ru/20231006/impichment-prezidenta-gruzii---kogda-konstitutsionnyy-sud-vyneset-reshenie-283008666.html

Импичмент президента Грузии – когда Конституционный суд вынесет решение

Импичмент президента Грузии – когда Конституционный суд вынесет решение

Несмотря на попытки представителей правящей партии представить отказ президента участвовать в заседании как неуважение к суду, суд посчитал достаточным... 06.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-06T07:01+0400

2023-10-06T07:01+0400

2023-10-06T09:14+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

«грузинская мечта» инициирует импичмент президента

конституционный суд грузии

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ТБИЛИСИ, 6 окт – Sputnik. В Конституционном суде завершилось рассмотрение дела о нарушении президентом Грузии Саломе Зурабишвили Конституции в рамках процедуры импичмента и теперь пленуму суда до 14 октября предстоит принять решение. С иском о нарушении президентом Грузии главного закона страны во время зарубежных встреч в конце августа и сентябре в суд обратились депутаты правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Статья, в нарушении которой обвиняют президента, гласит следующее: "Президент Грузии с согласия правительства осуществляет представительские полномочия во внешних сношениях, ведет переговоры с иностранными государствами и международными организациями, заключает международные договоры, принимает аккредитацию послов и других дипломатических представителей иностранных государств и международных организаций; по представлению правительства назначает на должность и освобождает от должности послов и руководителей дипломатических представительств Грузии". Премьер Грузии объяснил коллегам на Западе причины процедуры импичмента президента >>Депутаты правящей партии утверждают, что во время своих трех визитов в Германию, Париж и Брюссель президент Грузии осуществляла свои представительские полномочия и вела переговоры. Тогда как сторона президента считает, что президент лишь осуществляла свои полномочия, предусмотренные статьей Конституции о статусе. В частности, в этой статье прописано, что президент Грузии представляет страну в международных отношениях. Обе стороны на протяжении трех дней, которые длился процесс, пытались убедить девять судей в своих позициях. Рассмотрение заняло в целом 45 часов, и его большая часть была посвящена выступлением сторон и их прениям между собой и ответам на вопросы судей. Единственным приглашенным на заседание оказался представитель правительства Грузии, как стороны дающей согласие президенту на осуществление представительских полномочий. Интересные факты из зала суда В зале не было президента Грузии. Саломе Зурабишвили поручила представлять свои интересы юристам Тамар Чугошвили и Майе Копалеишвили. Тамар Чугошвили долгое время проработала в неправительственном секторе, а Копалеишвили – в судебной системе и прокуратуре. Несмотря на попытки представителей правящей партии представить отказ президента участвовать в заседании как неуважение к суду, суд посчитал достаточным присутствие ее представителей и решил не звать президента на заседания. Гарибашвили рассказал главе ЕК о том, что сделала Грузия на пути в Евросоюз>>Сторону истца представляли сразу четыре депутата правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия": председатель партии и один из авторов нынешней Конституции Грузии Ираклий Кобахидзе, глава парламентского комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили и депутаты Георгий Кахиани и Тенгиз Шарманашвили. При этом, если Копалеишвили и Чугошвили разделили между собой право на ответы и даже заключительное слово, спикером от правящей силы был непосредственно Ираклий Кобахидзе. Во время всех трех дней заседаний главе Конституционного суда неоднократно приходилось прерывать политические перепалки сторон и запрещать выдвигать политические обвинения. Однако подобные инциденты ознаменовали все три дня судебного заседания и часто стороны переходили на личности. На заседании более 15 часов было посвящено ответам сторон на вопросы членов пленума суда. Остальное время стороны либо выступали со своими аргументами, либо задавали вопросы друг другу. При этом, согласно регламенту, суд сам выбирал, какой из аргументов сторон относится к делу, а какой нет, не ограничивая стороны в приведении фактов и исторических и законодательных отсылок. Президент виновна? "Статус президента предполагает три компонента – президент является главой государства, главнокомандующим и представителем Грузии. И заголовок статьи "Статус президента" определяет, что речь идет о статусе, а не о полномочиях", – сказал Ираклий Кобахидзе. При этом он отметил, что норма парламентской республики не предполагает статуса сильного президента с неограниченными полномочиями, и есть статья, которая и определяет полномочия президента в рамках его статуса, как этого требовали международные эксперты. По его словам, не определяет статус президента и статья о стремлении Грузии в ЕС, так как там есть ограничение по рамкам полномочий. Полномочия vs статус – суд в рамках процесса импичмента президента Грузии продолжается >>По его словам, если исходить из статуса, президент Грузии имеет неограниченные полномочия и может, к примеру, распустить парламент, что является противоречием смыслу парламентской форме правления. По его словам, под переговорами подразумеваются не только сами переговоры по достижению результата, но и любой диалог и коммуникация. При этом он подчеркнул, что в обращении президента к правительству, Зурабишвили прямо говорила о ведении переговоров, что является прямым доказательством факта нарушения, так как она провела встречу без согласия правительства. Что касается осуществления представительских полномочий внутри страны, Ираклий Кобахидзе признал, что такой практики согласия правительства не существует во время визита международных гостей и отметил, что правящая партия собирается проконсультироваться на эту тему с правительством Грузии. Он отметил, что у практики осуществления Конституции в этом вопросе действительно есть недостатки. Президент невиновна Между тем, представители президента на протяжении всего заседания продолжали утверждать, что статья о статусе президента имеет значение. "Очень надеюсь, Конституционный суд не позволит президенту Грузии быть недееспособным президентом во внешних отношениях и заложником разрешения правительства. Глава государства не может ждать решения правительства во всех случаях", – сказала Копалеишвили. Другой представитель президента Тамар Чугошвили отметила, что президент хоть и просила все время согласия от правительства на визиты, но не все ее визиты были связаны с осуществлением непосредственно представительских полномочий. Также представители президента отмечали, что обращение о нарушении носит политический характер, а не связан с нарушением Конституции. Майя Копалеишвили отметила, что правящая партия злится на президента за его заявление. "Я очень надеюсь, что Конституционный суд не будет вмешиваться в политический процесс. Когда этот вопрос дошел до Конституционного суда, он приобрел правовое пространство, где есть ожидание на то, что суд досконально расследует все эти три факта, фактические обстоятельства и оценит их по отношению к соответствующим нормам Конституции", – сказала Копалеишвили. Что дальше Если Конституционный суд подтвердит нарушение президентом Конституции, в течение 10 дней парламент приступит к рассмотрению заключения суда. Далее в течение 30 дней должно быть принято решение о вынесении вопроса на голосование. Вопрос будет вынесен на голосование, если будет поддержка большинства депутатов, говорится в законе "Об импичменте". Если вопрос импичмента провалится Саломе Зурабишвили останется президентом Грузии и парламент готов это признать. "Естественно, наш долг убедить депутатов в том, что они, как и мы, будут принципиально следовать Конституции Грузии. Конечно, люстрация произойдет, когда этот вопрос будет поднят на заседании парламента. Посмотрим, кто стоит на страже Конституции, а кто нет. Конечно, нашей целью с самого начала было, это конституционная цель – сместить президента Грузии. Я подчеркнул, что это может быть нереальной задачей с политической точки зрения. В конце концов решение находится в пределах свободного мандата 150 депутатов", – сказал Кобахидзе. Импичмент президента Грузии – первый день слушаний в Конституционном суде >>Президент в случае провала импичмента останется на должности еще год, добавил он. Для импичмента необходима поддержка 100 депутатов, а у правящей силы всего 84 голоса. У партий и парламентских групп, озвучивших свою позицию по поводу импичмента и отказавшихся поддерживать инициативу власти, 36 голосов. Таким образом, правящая партия "Грузинская мечта" может рассчитывать лишь на голоса 10 независимых депутатов и политических групп "Европейские социалисты", "Гирчи" и "Свобода", в которых объединены 10 законодателей. О поддержке импичмента заявила лишь политическая группа "Европейские социалисты", у которой четыре депутата.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, тамара чугошвили, саломе зурабишвили , грузинская мечта - демократическая грузия, «грузинская мечта» инициирует импичмент президента, конституционный суд грузии