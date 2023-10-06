https://sputnik-georgia.ru/20231006/eto-byla-shutka--v-gruzinskoy-mechte-poyasnili-pozitsiyu-po-zakonu-ob-aktsiyakh-protesta-283049996.html

Это была шутка – в "Грузинской мечте" пояснили позицию по закону об акциях протеста

Это была шутка – в "Грузинской мечте" пояснили позицию по закону об акциях протеста

Реакция на шутку показала, что политики не разбираются ни в Конституции, ни в юриспруденции, заявил депутат 06.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-06T23:56+0400

2023-10-06T23:56+0400

2023-10-07T00:13+0400

грузия

новости

политика

мамука мдинарадзе

ираклий кобахидзе

грузинская мечта - демократическая грузия

акции протеста

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ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Это была шутка по поводу вступления в силу правил об ужесточении правил акций протеста, и никто не предполагал, что за ней последует такой резонанс, заявил лидер правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе. Председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе в пятницу, 6 октября, заявил, что вызвавший негативную реакцию оппозиции, Народного защитника и НПО проект об изменении правил проведения акций вступит в силу в обход процедуре, предусмотренной Конституцией, без подписи президента в соответствии со статьей о статусе и полномочиях парламента. Это вызвало резкую критику со стороны ряда политиков. По его словам, реакция на шутку показала, что политики не разбираются ни в Конституции, ни в юриспруденции. Скандальный проект Речь идет об поправках в закон "О собраниях и манифестациях" об ужесточении правил на акциях протеста, которые парламент утвердил исходя из угроз безопасности, озвученных СГБ Грузии. Согласно заявлению Службы госбезопасности Грузии от 18 сентября, беспорядки планируются в октябре-декабре 2023 года, когда страна ждет решения Евросоюза по вопросу предоставления статуса кандидата на вступление в ЕС. В заявлении СГБ среди прочего сказано, что организаторы беспорядков намерены разбить т. н. "палаточный городок" и заминировать одну из палаток, а затем произвести взрыв, в результате которого погибнут как мирные жители, так и правоохранители. Ужесточение правил проведения акций протеста в Грузии – президент использует право вето >>И при осуществлении теракта они надеются на бесцельную стрельбу между правоохранителями и протестующими, что создаст благодатную почву для дальнейшего гражданского противостояния, отмечено в заявлении СГБ. Поправки предполагаю запрет о размещении на акциях временных конструкций, если они несут угрозу общественной безопасности. Запрет на установку временных конструкций будет касаться только тех случаев, когда их установка создает угрозу участникам собрания или другим лицам, мешает полиции осуществлять свои обязанности по защите общественного порядка, а также если конструкция мешает нормальной работе ведомства или без нее возможно проведение акции протеста, ее установка не связана с проведением непосредственно акции протеста. Можно ли будет ставить палатки на акциях протеста в Грузии – ответ правящей партии >>Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что закон полностью соответствует гарантированному Конституцией праву на свободу выражения и всего лишь дает полиции полномочия определять когда такая свобода вредит общественной безопасности. Между тем, Народный защитник Грузии заявил, что поправки к закону "О собраниях и манифестациях" являются вмешательством в свободу слова и собраний, а также ограничивают выражение мнения. По его мнению, столь интенсивное ограничение свободы слова в демократическом обществе может быть оправдано только необходимостью защиты важного, весомого интереса, который не затрагивается представленным законопроектом. Президент Грузии уже сообщила что воспользуется правом вето и таким образом проект вернется в парламент с ее замечаниями.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, мамука мдинарадзе, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, акции протеста