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Импичмент президента усиливает поляризацию в Грузии – посол ЕС
Импичмент президента усиливает поляризацию в Грузии – посол ЕС
Европейский дипломат повторил слова вице-президента Еврокомиссии 06.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-06T15:49+0400
2023-10-06T15:49+0400
2023-10-06T16:04+0400
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ТБИЛИСИ, 6 окт – Sputnik. Запуск процедуры импичмента президента Грузии Саломе Зурабишвили не способствует деполяризации ситуации в стране, а, наоборот, усиливает ее, заявил посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский. Депутаты от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" запустили процедуру импичмента Зурабишвили после того, как она 31 августа начала зарубежное турне и встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. В свою очередь, Зурабишвили заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата. Деполяризация – это первая из 12 рекомендаций Евросоюза. Согласно промежуточному отчету Еврокомиссии, этот пункт Грузия выполнила частично. Парламент приступит к рассмотрению вопроса импичмента президента после того, как Конституционный суд Грузии даст заключение, нарушила ли Зурабишвили Конституцию или нет. Судейская коллегия в течение трех дней слушала аргументы сторон о том, имела ли Зурабишвили право на зарубежные визиты без одобрения правительства. "Как вам известно, сейчас дело находится в Конституционном суде Грузии. Я не хочу комментировать. Решение за Конституционным судом. Понимаю, что и президент, и представители партии представили свои аргументы. Как и все остальные, я жду мнения суда. Конечно, это нужно уважать", – подчеркнул Герчинский. Импичмент президента Грузии – когда Конституционный суд вынесет решение>>Во время разбирательства в Конституционном суде депутаты от "Грузинской мечты" настаивали на том, что Зурабишвили нарушила 52-ю статью Конституции Грузии "Полномочия президента Грузии", согласно которой президент имеет право осуществлять представительные функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. Защита Зурабишвили настаивала на том, что президент руководствовалась двумя статьями Конституции – 49-й "Статус президента Грузии", в которой говорится, что президент представляет Грузию во внешних отношениях, и 78-й "Интеграция в европейские и евроатлантические структуры", согласно которой конституционные органы в пределах своих полномочий должны принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в ЕС и НАТО. Грузия в ожидании статуса В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение по Грузии. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии от июля 2023 года, Грузия полностью выполнила три условия: гендерное равноправие и борьба с насилием против женщин, учет решений ЕСПЧ, избрание независимого Народного защитника Грузии.Премьер Грузии объяснил коллегам на Западе причины процедуры импичмента президента >> Частично выполнены семь рекомендаций, а вот в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса, говорится в отчете. Ранее глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, политика, грузия, тбилиси, европа, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, еврокомиссия, грузинская мечта - демократическая грузия, нато
Импичмент президента усиливает поляризацию в Грузии – посол ЕС
15:49 06.10.2023 (обновлено: 16:04 06.10.2023)
Европейский дипломат повторил слова вице-президента Еврокомиссии
ТБИЛИСИ, 6 окт – Sputnik. Запуск процедуры импичмента президента Грузии Саломе Зурабишвили не способствует деполяризации ситуации в стране, а, наоборот, усиливает ее, заявил посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский.
Депутаты от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" запустили процедуру импичмента Зурабишвили после того, как она 31 августа начала зарубежное турне и встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. В свою очередь, Зурабишвили заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата.
"Я могу повторить то, что я уже сказал, и то, что сказал Верховный представитель, вице-президент (Еврокомиссии – ред.) Жозеф Боррель, когда он был в Тбилиси. Текущая процедура импичмента президента Грузии не способствует деполяризации ситуации в Грузии. Напротив, это усиливает поляризацию, свидетелями которой мы все были последние два дня", – заявил Герчинский.
Деполяризация – это первая из 12 рекомендаций Евросоюза. Согласно промежуточному отчету Еврокомиссии, этот пункт Грузия выполнила частично.
Парламент приступит к рассмотрению вопроса импичмента президента после того, как Конституционный суд Грузии даст заключение, нарушила ли Зурабишвили Конституцию или нет. Судейская коллегия в течение трех дней слушала аргументы сторон о том, имела ли Зурабишвили право на зарубежные визиты без одобрения правительства.
"Как вам известно, сейчас дело находится в Конституционном суде Грузии. Я не хочу комментировать. Решение за Конституционным судом. Понимаю, что и президент, и представители партии представили свои аргументы. Как и все остальные, я жду мнения суда. Конечно, это нужно уважать", – подчеркнул Герчинский.
Во время разбирательства в Конституционном суде депутаты от "Грузинской мечты" настаивали на том, что Зурабишвили нарушила 52-ю статью Конституции Грузии "Полномочия президента Грузии", согласно которой президент имеет право осуществлять представительные функции во внешних отношениях только с разрешения правительства.
Защита Зурабишвили настаивала на том, что президент руководствовалась двумя статьями Конституции – 49-й "Статус президента Грузии", в которой говорится, что президент представляет Грузию во внешних отношениях, и 78-й "Интеграция в европейские и евроатлантические структуры", согласно которой конституционные органы в пределах своих полномочий должны принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в ЕС и НАТО.
Грузия в ожидании статуса
В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение по Грузии. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.
Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии от июля 2023 года, Грузия полностью выполнила три условия: гендерное равноправие и борьба с насилием против женщин, учет решений ЕСПЧ, избрание независимого Народного защитника Грузии.
Частично выполнены семь рекомендаций, а вот в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса, говорится в отчете.
Ранее глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.