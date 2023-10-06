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План Саакашвили провалился – спикер парламента Грузии

План Саакашвили провалился – спикер парламента Грузии

Служба госбезопасности работает должным образом, отметил Папуашвилили 06.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-06T12:51+0400

2023-10-06T12:51+0400

2023-10-06T13:31+0400

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ТБИЛИСИ, 6 окт – Sputnik. План осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который вернулся на родину при поддержке иностранных спецслужб, провалился, так как Служба государственной безопасности страны работает должным образом, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Служба госбезопасности Грузии в сентябре опубликовала результаты расследования, согласно которым замглавы МВД времен президентства Михаила Саакашвили, а ныне замглавы военной разведки Украины Георгий Лорткипанидзе планировал беспорядки в Грузии в октябре-декабре 2023 года. Лорткипанидзе обвиняют и в том, что это он помог Саакашвили незаконно пробраться в Грузию осенью 2021 года. Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам.По словам главы грузинского законодательного органа, факты, выявленные расследованием Службы государственной безопасности, о которых сообщили общественности, являются реальными. А представители оппозиции притворяются, что не понимают что и как происходит. "Но напоминаю: мы являемся страной, где бывшему президенту помогли прокрасться с контейнером, и мы знаем, что к этому были причастны иностранные спецслужбы", – заявил Папуашвили. Парламент Грузии ужесточил правила на акциях протеста – что изменилось>>Глава парламента также отметил, что представители оппозиции относятся к поправке в закон "О собраниях и манифестациях" с такой иронией, как будто беспорядки – это вымышленная тема. Поправки, согласно которым на акциях протеста в Грузии появятся новые ограничения, были инициированы депутатами от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" после заявления СГБ о готовящихся в стране беспорядках с целью госпереворота. Накануне парламент принял изменения в третьем, окончательном чтении. Против принятия поправок выступили представители оппозиционных партий, в том числе основанная Саакашвили крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение". Законопроект раскритиковал и Народный защитник Грузии Леван Иоселиани, заявив, что поправки в закон "О собраниях и манифестациях" являются вмешательством в свободу слова и собраний, а также ограничивают выражение мнения. Почему стал актуален вопрос поправок Согласно заявлению Службы госбезопасности Грузии от 18 сентября беспорядки планируются в октябре-декабре 2023 года, когда страна ждет решения Евросоюза по вопросу предоставления статуса кандидата на вступление в ЕС. В заявлении СГБ среди прочего сказано, что организаторы беспорядков намерены разбить т. н. "палаточный городок" и заминировать одну из палаток, а затем произвести взрыв, в результате которого погибнут как мирные жители, так и правоохранители. И при осуществлении теракта они надеются на бесцельную стрельбу между правоохранителями и протестующими, что создаст благодатную почву для дальнейшего гражданского противостояния, отмечено в заявлении СГБ. Согласно проекту, участникам собраний или манифестаций запретят ставить сцену или иные конструкции, если их устройство создает угрозу участникам акции или другим лицам, мешает полиции соблюдать общественный порядок, создает угрозу нормальному функционированию предприятия, ведомства или организации или не связано с проведением непосредственно акции. Кроме того, конструкцию нельзя будет ставить, если без нее проведению акции ничто не мешает. Нарушение правила будет караться штрафом для участников акции в размере 500 лари (порядка 190 долларов) и конфискацией предмета, а вот для организаторов – 5 тысяч лари (1,9 тысячи долларов) и конфискацией. В целях регулирования вопроса свободы собраний и выражения мнения соответствующий орган примет соответствующее решение в каждом случае индивидуально с учетом всех обстоятельств. Решение, принятое данным органом, будет подлежать судебному контролю путем обжалования его в суде.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, тбилиси, украина, михаил саакашвили, шалва папуашвили, леван иоселиани, сгб, грузинская мечта - демократическая грузия