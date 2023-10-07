https://sputnik-georgia.ru/20231007/dokhody-gruzii-ot-turizma-rekordno-rastut--vitse-premer-283054534.html

Доходы Грузии от туризма рекордно растут – вице-премьер

Доходы Грузии от туризма рекордно растут – вице-премьер

К концу года Грузия примет 6,6 миллиона международных путешественников, что на 70,1% больше, чем в 2019 году, прогнозирует вице-премьер 07.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-07T09:01+0400

2023-10-07T09:01+0400

2023-10-07T09:01+0400

грузия

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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Доходы Грузии от туризма за первое полугодие 2023 года являются рекордными – правительство ожидает, что к концу года они составят 4,4 миллиарда долларов, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташили. Доходы от международного туризма в Грузии в январе-июне 2023 года превысили 1,8 миллиарда долларов, что на 57,9% больше данных за аналогичный период 2022 года и на 23,9% – допандемийного 2019 года. Доходы от туризма превысили данные 2019 года, несмотря на то, что количество международных путешественников пока даже не достигло показателей того рекордного в плане туризма года. В январе-июне 2019 года страну посетило 3,8 миллиона иностранных путешественников. По словам министра, данные этого года дают разумные основания ожидать, что к концу года Грузия примет 6,6 миллиона международных путешественников, что на 70,1% больше, чем в 2019 году. По данным статистики, с января по июнь 2023 года Грузию посетили около 2,9 миллиона международных путешественников, что на 75,9% больше, чем за первые шесть месяцев 2022 года. При этом показатели восстановлены на 74% по сравнению с январем-июнем 2019 года. Давиташвили отметил, что по всей стране активно идет развитие туристической инфраструктуры, бальнеологических курортов, канатных дорог, конкурентоспособных услуг и новых, привлекательных направлений. Как прошел летний туристический сезон в Грузии – оценка эксперта >>Кроме того, по его словам, одним из важных факторов диверсификации туристического рынка является углубление сотрудничества с Китаем, который является крупнейшим туристическим рынком в мире. "Более 150 миллионов туристов из Китая ежегодно посещают разные страны, и их расходы составляют около 300 миллиардов долларов. Безвизовый режим с Китаем является дополнительным стимулом для китайских туристических компаний рассматривать Грузию как туристическое направление", – сказал Давиташвили. Амбициозный план: Аджария планирует принять шесть миллионов туристов к 2025 году >>Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. Для граждан Китая с 12 сентября 2023 года введен безвизовый режим с Грузией. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней. В 2022 году Грузию посетили около 7,4 тысячи граждан Китая, на 69,1% больше, чем в 2020 году, на 112,8% больше, чем в 2021 году, и на 84,6% меньше, чем в 2019 году. В 2020 году число их визитов в Грузию составило около 4,4 тысячи, в 2021 году – 3,5 тысячи. До пандемии в 2019 году число туристов из Китая составило более 48 тысяч человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, туризм, новости, леван давиташвили