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https://sputnik-georgia.ru/20231008/eskalatsiya-v-izraile--grazhdanam-gruzii-rasskazali-o-merakh-predostorozhnosti-283070913.html
Эскалация в Израиле – гражданам Грузии рассказали о мерах предосторожности
Эскалация в Израиле – гражданам Грузии рассказали о мерах предосторожности
В посольстве Грузии в Израиле задействована "горячая линия" 08.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-08T09:01+0400
2023-10-08T09:35+0400
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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Посол Грузии в Израиле Лаша Жвания предупредил находящихся в стране грузинских граждан о необходимости соблюдения мер безопасности во время включения сирен, оповещающих о предстоящей атаке. В субботу военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля и заявило, что выпустило 5 тысяч ракет из сектора Газа. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала контртеррористическую операцию "Железные мечи" в секторе Газа. По последним данным, 7 октября погибли 232 палестинца и более 300 израильтян. В посольстве Грузии в Израиле задействована "горячая линия": +972526919092, +972528888513 и +972547386813, куда граждане смогут обратиться в случае необходимости. По последним официальным данным, на консульском учете в Израиле находятся 998 граждан Грузии. Посол Израиля опубликовал на своей странице в соцети правила поведения на случай включения сирен:– Находясь в здании, необходимо войти в специальное защищенное помещение/укрытие, закрыть двери и окна; – Находясь вне здания, если рядом нет специального убежища или нет здания, ложитесь на землю и прикройте голову руками; – Находясь в транспортном средстве, остановитесь, выйдите из транспортного средства и войдите в ближайшее здание или укрытие. Если рядом с вами нет здания или укрытия, выйдите из машины, ложитесь на землю и прикройте голову руками; – Нельзя останавливаться у входа в здание, в коридорах; – При отсутствии других указаний покинуть укрытие можно через 10 минут после отключения сигнала тревоги; – Нельзя приближаться к сброшенной ракете или другому объекту. Предупредите других не приближаться к объекту/сброшенной ракете и сообщите о них в полицию. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. В свою очередь президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев. "Жестокая и бесчеловечная агрессия" – глава парламента Грузии о событиях в Израиле&gt;&gt;Министерство обороны Израиля уже приступило к набору резервистов, армия приведена в полную боеготовность. В Израиле введено чрезвычайное положение. На фоне эскалации палестино-израильского конфликта в Тель-Авиве фиксируются перебои в работе Интернета, согласно данным сервиса NetBlocks. Атаки ХАМАС по Израилю осудили Евросоюз и НАТО. Глава Пентагона Ллойд Остин в свою очередь заявил, что министерство обороны США в ближайшие дни будет работать над тем, чтобы у Израиля было все необходимое для обороны и защиты своих граждан. Тбилиси выразил солидарность с Израилем, подвергшимся массированной атаке&gt;&gt;Солидарность с Израилем после атак из сектора Газа выразил премьер-министр Индии Нарендра Моди. ОАЭ призвали к немедленной активизации работы международного "квартета" для возрождения мирного процесса между израильтянами и арабами. МИД Катара заявил об ответственности за эскалацию исключительно Израиля. Министерство отметило, что Израиль постоянно нарушал права палестинцев. Парламент Ирана поддержал операцию палестинского ХАМАС против Израиля. Москва выразила серьезную озабоченность из-за эскалации в зоне палестино-израильского конфликта и призвала стороны к прекращению огня и отказу от насилия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, израиль, палестина, тель-авив, лаша жвания, биньямин нетаньяху, нарендра моди, хамас, нато, евросоюз

Эскалация в Израиле – гражданам Грузии рассказали о мерах предосторожности

09:01 08.10.2023 (обновлено: 09:35 08.10.2023)
© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные проверяют машины, которые использовали вооруженные формирования Палестины
Израильские военные проверяют машины, которые использовали вооруженные формирования Палестины - Sputnik Грузия, 1920, 08.10.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
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В посольстве Грузии в Израиле задействована "горячая линия"
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Посол Грузии в Израиле Лаша Жвания предупредил находящихся в стране грузинских граждан о необходимости соблюдения мер безопасности во время включения сирен, оповещающих о предстоящей атаке.
В субботу военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля и заявило, что выпустило 5 тысяч ракет из сектора Газа. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала контртеррористическую операцию "Железные мечи" в секторе Газа. По последним данным, 7 октября погибли 232 палестинца и более 300 израильтян.
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLIГород Ашкелон в Израиле подвергся крупному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа
Город Ашкелон в Израиле подвергся крупному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа - Sputnik Грузия, 1920, 07.10.2023
Город Ашкелон в Израиле подвергся крупному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
В посольстве Грузии в Израиле задействована "горячая линия": +972526919092, +972528888513 и +972547386813, куда граждане смогут обратиться в случае необходимости.
По последним официальным данным, на консульском учете в Израиле находятся 998 граждан Грузии.
© AFP 2023 / MAHMUD HAMSИзраиль в ответ на ракетный обстрел из сектора Газа нанес авиаудар
Израиль в ответ на ракетный обстрел из сектора Газа нанес авиаудар - Sputnik Грузия, 1920, 07.10.2023
Израиль в ответ на ракетный обстрел из сектора Газа нанес авиаудар
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
Посол Израиля опубликовал на своей странице в соцети правила поведения на случай включения сирен:
– Находясь в здании, необходимо войти в специальное защищенное помещение/укрытие, закрыть двери и окна;
– Находясь вне здания, если рядом нет специального убежища или нет здания, ложитесь на землю и прикройте голову руками;
– Находясь в транспортном средстве, остановитесь, выйдите из транспортного средства и войдите в ближайшее здание или укрытие. Если рядом с вами нет здания или укрытия, выйдите из машины, ложитесь на землю и прикройте голову руками;
© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные проверяют машины, которые использовали вооруженные формирования Палестины
Израильские военные проверяют машины, которые использовали вооруженные формирования Палестины - Sputnik Грузия, 1920, 07.10.2023
Израильские военные проверяют машины, которые использовали вооруженные формирования Палестины
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
– Нельзя останавливаться у входа в здание, в коридорах;
– При отсутствии других указаний покинуть укрытие можно через 10 минут после отключения сигнала тревоги;
– Нельзя приближаться к сброшенной ракете или другому объекту. Предупредите других не приближаться к объекту/сброшенной ракете и сообщите о них в полицию.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов.
© AP Photo / Bilal HusseinЖители Палестины одевают на себя военную форму, поддерживая атаку на Израиль
Жители Палестины одевают на себя военную форму, поддерживая атаку на Израиль - Sputnik Грузия, 1920, 07.10.2023
Жители Палестины одевают на себя военную форму, поддерживая атаку на Израиль
© AP Photo / Bilal Hussein
В свою очередь президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
"Жестокая и бесчеловечная агрессия" – глава парламента Грузии о событиях в Израиле>>
Министерство обороны Израиля уже приступило к набору резервистов, армия приведена в полную боеготовность. В Израиле введено чрезвычайное положение.
На фоне эскалации палестино-израильского конфликта в Тель-Авиве фиксируются перебои в работе Интернета, согласно данным сервиса NetBlocks.
Атаки ХАМАС по Израилю осудили Евросоюз и НАТО.
© AP Photo / Hatem MoussaС территории сектора Газа по Израилю были выпущены тысячи ракет
С территории сектора Газа по Израилю были выпущены тысячи ракет - Sputnik Грузия, 1920, 07.10.2023
С территории сектора Газа по Израилю были выпущены тысячи ракет
© AP Photo / Hatem Moussa
Глава Пентагона Ллойд Остин в свою очередь заявил, что министерство обороны США в ближайшие дни будет работать над тем, чтобы у Израиля было все необходимое для обороны и защиты своих граждан.
Тбилиси выразил солидарность с Израилем, подвергшимся массированной атаке>>
Солидарность с Израилем после атак из сектора Газа выразил премьер-министр Индии Нарендра Моди.
ОАЭ призвали к немедленной активизации работы международного "квартета" для возрождения мирного процесса между израильтянами и арабами.
МИД Катара заявил об ответственности за эскалацию исключительно Израиля. Министерство отметило, что Израиль постоянно нарушал права палестинцев.
© AFP 2023 / BASHAR TALEBМесто ракетного удара на территории Израиля близ северной границы сектора Газа
Место ракетного удара на территории Израиля близ северной границы сектора Газа - Sputnik Грузия, 1920, 07.10.2023
Место ракетного удара на территории Израиля близ северной границы сектора Газа
© AFP 2023 / BASHAR TALEB
Парламент Ирана поддержал операцию палестинского ХАМАС против Израиля.
Москва выразила серьезную озабоченность из-за эскалации в зоне палестино-израильского конфликта и призвала стороны к прекращению огня и отказу от насилия.
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