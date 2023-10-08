https://sputnik-georgia.ru/20231008/glava-parlamenta-prizval-zapad-peredat-gruzii-zaochno-osuzhdennogo-eks-ministra-kezerashvili-283071353.html

Глава парламента призвал Запад передать Грузии заочно осужденного экс-министра Кезерашвили

Глава парламента призвал Запад передать Грузии заочно осужденного экс-министра Кезерашвили

Кезерашвили, у которого была только небольшая зарплата, покинул Грузию мультимиллионером, сказал спикер парламента 08.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-08T00:38+0400

2023-10-08T00:38+0400

2023-10-08T00:38+0400

грузия

новости

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единое национальное движение

шалва папуашвили

давид кезерашвили

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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили призвал страны Запада передать Грузии заочно осужденного экс-министра обороны Давида Кезерашвили для сокращения поляризации в стране.Кезерашвили заочно осужден в Грузии за присвоение более 5 миллионов евро, принадлежащих министерству обороны. Члены правящей партии "Грузинская мечта" называют Кезерашвили олигархом, который из-за кулис управляет главной оппозиционной партией страны "Единое национальное движение".Спикер парламента отметил важность задержания Кезерашвили, который скрывается за рубежом и избегает правосудия. "Одним из таких простых и легитимных актов будет задержание преступника, который сейчас живет в Европе и который и сейчас неустанно трудится ради радикализации грузинской политики", - подчеркнул Папуашвили.Спикер парламента напомнил о том, что Кезерашвили был приговорен к 10 годам тюрьмы, но на основе амнистии срок был сокращен вдвое."Эти 5 миллионов евро были предусмотрены в бюджете на проведение военных учений. Эти учения не состоялись, а деньги исчезли... Несмотря на то, что у него (Кезерашвили - ред.) помимо небольшого должностного оклада не было никакого другого дохода, в 2012 году он покинул Грузию мультимиллионером", - написал Папуашвили. Он отметил, что Кезерашвили финансирует оппозиционный телеканал "Формула". В июне стало известно, что основанная Кезерашвили телекомпания наняла американских лоббистов, в частности компанию Cornerstone Government Affairs. Контракт составил 420 тысяч долларов, согласно документу, опубликованному департаментом юстиции США.Закон США дает нам возможность узнать о планах "Нацдвижения" – лидер "Грузинской мечты">>В контракте говорится, что компания Cornerstone должна работать со СМИ и вести информационно-пропагандистскую деятельность для информирования политиков и выборных должностных лиц, аналитических центров, академических кругов и экспертов, бизнес-ассоциаций о проблемах в Грузии, связанных со СМИ."Более того, в прошлом году Кезерашвили сумел прибрать к рукам главную оппозиционную партию Грузии "Единое национальное движение" - заменил бывшего председателя Нику Мелия новым, созданным им же "лидером" Леваном Хабеишвили", - написал Папуашвили. Кроме того, спикер парламента напомнил о журналистском расследовании британской вещательной компании ВВС, которое касается транснационального мошенничества. Экс-министр обороны Грузии подал иск против ВВС>>ВВС утверждает, что гражданин Израиля Давид Кезерашвили, он же "Мистер Офшор", стоит за международной мошеннической схемой, т. н. колл-центрами, жертвами которых стали европейские пенсионеры. Европейских пенсионеров по телефону убеждали делать якобы выгодные капиталовложения, а в действительности присваивали их деньги. Речь идет об 1 миллиарде долларов."Несмотря на это преступление, Кезерашвили свободно перемещается в Европе, живет богатой жизнью и продолжает создавать проблемы для грузинской политики. Если его не передадут властям Грузии, политика и криминал перемешаются между собой", - написал Папуашвили.По его словам, вся эта ситуация только мешает правосудию, достижению политического компромисса и в конечном счете - миру. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, европа, единое национальное движение, шалва папуашвили, давид кезерашвили