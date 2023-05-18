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https://sputnik-georgia.ru/20230518/eks-ministr-oborony-gruzii-podal-isk-protiv-vvs-277801528.html
Экс-министр обороны Грузии подал иск против ВВС
Экс-министр обороны Грузии подал иск против ВВС
Министр обороны Грузии времен президентства Саакашвили в Грузии заочно приговорен к пяти годам заключения за растрату 18.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-18T12:13+0400
2023-05-18T12:18+0400
грузия
новости
давид кезерашвили
bbc
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ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Экс-министр Грузии обороны Грузии, один из основателей оппозиционного телеканала "Формула" Давид Кезерашвили официально подал иск против британской вещательной корпорации ВВС из-за журналистского расследования, в котором говорится о его связи с преступными колл-центрами. ВВС утверждает, что гражданин Израиля Давид Кезерашвили, он же "Мистер Офшор", стоит за международной мошеннической схемой, т. н. колл-центрами, жертвами которых стали европейские пенсионеры. Европейских пенсионеров по телефону убеждали делать якобы выгодные капиталовложения, а в действительности присваивали их деньги. Речь идет об 1 миллиарде долларов. Бывший министр обороны считает, что действующие власти Грузии ведут кампанию против него.Кезерашвили назвал безответственностью со стороны ВВС выпускать в эфир сюжет, который не имел никакого основания, чтобы предъявить ему подобные серьезные обвинения. Кто в Грузии "крышует" колл-центры? Глава МВД ответил на обвинение оппозиции&gt;&gt;"После того как ВВС обнародовала ложь, грузинский режим продолжает использовать это как инструмент пропаганды, как часть его долгой клеветнической кампании, чтобы нанести ущерб моей репутации как основателя критического телеканала "Формула" и защитника либеральных ценностей в Грузии", – отмечено в заявлении Кезерашвили. Давид Кезерашвили был министром обороны Грузии в 2006-2008 годах при президентстве Михаила Саакашвили. После смены власти в Грузии (2012 год) он покинул Грузию.В 2021 году Верховный суд заочно приговорил Кезерашвили к пяти годам тюрьмы за растрату, будучи министром обороны, 5 миллионов евро по т. н. делу об учениях. До этого суды двух инстанций оправдали его. Еще два дела находятся на стадии рассмотрения – о разгоне акции 7 ноября 2007 года и о вымогательстве имущества у бизнесменов – отца и сына Тамаза и Зураба Нижарадзе.Скандальное расследование ВВС ВВС 12 апреля обнародовала результаты журналистского расследования, согласно которому за международной мошеннической схемой при помощи колл-центров стоит гражданин Израиля, экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили. По данным расследования, в общей сложности речь идет об ущербе более чем на 1 миллиард долларов. BBC утверждает, что обнаружила 152 компании, включая Solo Capitals (якобы занимается торговлей криптовалютой и базируется в Грузии), которые, предположительно, являются частью международной преступной сети. Эта сеть известна полиции как "группа Милтон". Зачем Кезерашвили следственная комиссия по делу колл-центров? Ответ главы парламента&gt;&gt;По данным BBC, в ходе работы над установлением связей между компаниями, которые занимались мошенничеством посредством колл-центров, постоянно всплывало пять имен – Давид Тодуа, Рати Челидзе, Гурам Гогешвили, Иосиф Мгеладзе и Майкл Бенимини. Они были указаны в качестве директоров торговых платформ "группы Милтон" или поддерживающих технологических компаний. Согласно "Панамским документам" (утечка конфиденциальных документов о наличии скрытой собственности у множества нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей), Челидзе, Гогешвили, Мгеладзе и Бенимини числились директорами или высокопоставленными должностными лицами в группе связанных между собой офшорных компаний или дочерних компаний. BBC утверждает, что эти компании существовали еще до "группы Милтон" и их след ведет к Кезерашвили. Там же в сказано, что нет доказательств, что у Кезерашвили был какой-либо прямой финансовый интерес к "группе Милтон". Но несколько бывших сотрудников компаний, связанных с "группой Милтон", рассказали, что они напрямую общались с Кезерашвили и знали, что он связан с группой. Данные прокуратуры Грузии Между тем прокуратура Грузии совместно с европейскими партнерами провела уже несколько масштабных операций по выявлению участников транснациональной преступной группировки. Речь идет о международной сети мошенников, которые организовали колл-центры, в том числе в Грузии, и, используя их, вводили жителей стран Европы в заблуждение, чтобы прибрать к рукам их деньги. Кто стоит за Давидом Кезерашвили? &gt;&gt;Следственные органы Грузии и европейских стран в рамках совместного расследования установили, что мошенники размещали рекламу в соцсетях и других публичных местах о выгодном инвестировании. Более того, сотрудники колл-центров обзванивали жителей разных стран Европы и предлагали те же услуги. Деньги тех, кто соглашался на инвестирование, мошенники присваивали себе. Расследование транснационального преступления началось в 2021 году. В октябре 2021 года и ноябре 2022 года в Грузии были проведены широкомасштабные следственные мероприятия по выявлению подобных колл-центров и причастных к ним лиц. В результате были задержаны руководители и десятки возможных участников организованной преступной группы, начато уголовное преследование юридических лиц. Точное число задержанных в Грузии следственные органы не уточняют. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, давид кезерашвили, bbc
грузия, новости, давид кезерашвили, bbc

Экс-министр обороны Грузии подал иск против ВВС

12:13 18.05.2023 (обновлено: 12:18 18.05.2023)
© AFP 2023 / ANNE-CHRISTINE POUJOULATДавид Кезерашвили
Давид Кезерашвили - Sputnik Грузия, 1920, 18.05.2023
© AFP 2023 / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT
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Министр обороны Грузии времен президентства Саакашвили в Грузии заочно приговорен к пяти годам заключения за растрату
ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Экс-министр Грузии обороны Грузии, один из основателей оппозиционного телеканала "Формула" Давид Кезерашвили официально подал иск против британской вещательной корпорации ВВС из-за журналистского расследования, в котором говорится о его связи с преступными колл-центрами.
ВВС утверждает, что гражданин Израиля Давид Кезерашвили, он же "Мистер Офшор", стоит за международной мошеннической схемой, т. н. колл-центрами, жертвами которых стали европейские пенсионеры. Европейских пенсионеров по телефону убеждали делать якобы выгодные капиталовложения, а в действительности присваивали их деньги. Речь идет об 1 миллиарде долларов.

"Сегодня я официально подал иск против ВВС. Высказанные в сюжете ВВС обвинения крайне ошибочные. Я не имею ничего общего с "группой Milton" или с каким-либо мошенничеством, связанным с колл-центрами", – говорится в заявлении Кезерашвили, опубликованном на сайте телеканала "Формула".

Бывший министр обороны считает, что действующие власти Грузии ведут кампанию против него.

"Против меня была и до сих пор продолжается кампания притеснения, угроз и гонения со стороны нынешней власти", – отмечено в заявлении.

Кезерашвили назвал безответственностью со стороны ВВС выпускать в эфир сюжет, который не имел никакого основания, чтобы предъявить ему подобные серьезные обвинения.
Кто в Грузии "крышует" колл-центры? Глава МВД ответил на обвинение оппозиции>>
"После того как ВВС обнародовала ложь, грузинский режим продолжает использовать это как инструмент пропаганды, как часть его долгой клеветнической кампании, чтобы нанести ущерб моей репутации как основателя критического телеканала "Формула" и защитника либеральных ценностей в Грузии", – отмечено в заявлении Кезерашвили.
Давид Кезерашвили был министром обороны Грузии в 2006-2008 годах при президентстве Михаила Саакашвили. После смены власти в Грузии (2012 год) он покинул Грузию.
В 2021 году Верховный суд заочно приговорил Кезерашвили к пяти годам тюрьмы за растрату, будучи министром обороны, 5 миллионов евро по т. н. делу об учениях. До этого суды двух инстанций оправдали его. Еще два дела находятся на стадии рассмотрения – о разгоне акции 7 ноября 2007 года и о вымогательстве имущества у бизнесменов – отца и сына Тамаза и Зураба Нижарадзе.

Скандальное расследование ВВС

ВВС 12 апреля обнародовала результаты журналистского расследования, согласно которому за международной мошеннической схемой при помощи колл-центров стоит гражданин Израиля, экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили.
По данным расследования, в общей сложности речь идет об ущербе более чем на 1 миллиард долларов.
BBC утверждает, что обнаружила 152 компании, включая Solo Capitals (якобы занимается торговлей криптовалютой и базируется в Грузии), которые, предположительно, являются частью международной преступной сети. Эта сеть известна полиции как "группа Милтон".
Зачем Кезерашвили следственная комиссия по делу колл-центров? Ответ главы парламента>>
По данным BBC, в ходе работы над установлением связей между компаниями, которые занимались мошенничеством посредством колл-центров, постоянно всплывало пять имен – Давид Тодуа, Рати Челидзе, Гурам Гогешвили, Иосиф Мгеладзе и Майкл Бенимини. Они были указаны в качестве директоров торговых платформ "группы Милтон" или поддерживающих технологических компаний.
Согласно "Панамским документам" (утечка конфиденциальных документов о наличии скрытой собственности у множества нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей), Челидзе, Гогешвили, Мгеладзе и Бенимини числились директорами или высокопоставленными должностными лицами в группе связанных между собой офшорных компаний или дочерних компаний.
BBC утверждает, что эти компании существовали еще до "группы Милтон" и их след ведет к Кезерашвили.
Там же в сказано, что нет доказательств, что у Кезерашвили был какой-либо прямой финансовый интерес к "группе Милтон". Но несколько бывших сотрудников компаний, связанных с "группой Милтон", рассказали, что они напрямую общались с Кезерашвили и знали, что он связан с группой.

Данные прокуратуры Грузии

Между тем прокуратура Грузии совместно с европейскими партнерами провела уже несколько масштабных операций по выявлению участников транснациональной преступной группировки.
Речь идет о международной сети мошенников, которые организовали колл-центры, в том числе в Грузии, и, используя их, вводили жителей стран Европы в заблуждение, чтобы прибрать к рукам их деньги.
Кто стоит за Давидом Кезерашвили? >>
Следственные органы Грузии и европейских стран в рамках совместного расследования установили, что мошенники размещали рекламу в соцсетях и других публичных местах о выгодном инвестировании. Более того, сотрудники колл-центров обзванивали жителей разных стран Европы и предлагали те же услуги. Деньги тех, кто соглашался на инвестирование, мошенники присваивали себе.
Расследование транснационального преступления началось в 2021 году.
В октябре 2021 года и ноябре 2022 года в Грузии были проведены широкомасштабные следственные мероприятия по выявлению подобных колл-центров и причастных к ним лиц.
В результате были задержаны руководители и десятки возможных участников организованной преступной группы, начато уголовное преследование юридических лиц. Точное число задержанных в Грузии следственные органы не уточняют.
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