https://sputnik-georgia.ru/20230518/eks-ministr-oborony-gruzii-podal-isk-protiv-vvs-277801528.html

Экс-министр обороны Грузии подал иск против ВВС

Экс-министр обороны Грузии подал иск против ВВС

Министр обороны Грузии времен президентства Саакашвили в Грузии заочно приговорен к пяти годам заключения за растрату 18.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-18T12:13+0400

2023-05-18T12:13+0400

2023-05-18T12:18+0400

грузия

новости

давид кезерашвили

bbc

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ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Экс-министр Грузии обороны Грузии, один из основателей оппозиционного телеканала "Формула" Давид Кезерашвили официально подал иск против британской вещательной корпорации ВВС из-за журналистского расследования, в котором говорится о его связи с преступными колл-центрами. ВВС утверждает, что гражданин Израиля Давид Кезерашвили, он же "Мистер Офшор", стоит за международной мошеннической схемой, т. н. колл-центрами, жертвами которых стали европейские пенсионеры. Европейских пенсионеров по телефону убеждали делать якобы выгодные капиталовложения, а в действительности присваивали их деньги. Речь идет об 1 миллиарде долларов. Бывший министр обороны считает, что действующие власти Грузии ведут кампанию против него.Кезерашвили назвал безответственностью со стороны ВВС выпускать в эфир сюжет, который не имел никакого основания, чтобы предъявить ему подобные серьезные обвинения. Кто в Грузии "крышует" колл-центры? Глава МВД ответил на обвинение оппозиции>>"После того как ВВС обнародовала ложь, грузинский режим продолжает использовать это как инструмент пропаганды, как часть его долгой клеветнической кампании, чтобы нанести ущерб моей репутации как основателя критического телеканала "Формула" и защитника либеральных ценностей в Грузии", – отмечено в заявлении Кезерашвили. Давид Кезерашвили был министром обороны Грузии в 2006-2008 годах при президентстве Михаила Саакашвили. После смены власти в Грузии (2012 год) он покинул Грузию.В 2021 году Верховный суд заочно приговорил Кезерашвили к пяти годам тюрьмы за растрату, будучи министром обороны, 5 миллионов евро по т. н. делу об учениях. До этого суды двух инстанций оправдали его. Еще два дела находятся на стадии рассмотрения – о разгоне акции 7 ноября 2007 года и о вымогательстве имущества у бизнесменов – отца и сына Тамаза и Зураба Нижарадзе.Скандальное расследование ВВС ВВС 12 апреля обнародовала результаты журналистского расследования, согласно которому за международной мошеннической схемой при помощи колл-центров стоит гражданин Израиля, экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили. По данным расследования, в общей сложности речь идет об ущербе более чем на 1 миллиард долларов. BBC утверждает, что обнаружила 152 компании, включая Solo Capitals (якобы занимается торговлей криптовалютой и базируется в Грузии), которые, предположительно, являются частью международной преступной сети. Эта сеть известна полиции как "группа Милтон". Зачем Кезерашвили следственная комиссия по делу колл-центров? Ответ главы парламента>>По данным BBC, в ходе работы над установлением связей между компаниями, которые занимались мошенничеством посредством колл-центров, постоянно всплывало пять имен – Давид Тодуа, Рати Челидзе, Гурам Гогешвили, Иосиф Мгеладзе и Майкл Бенимини. Они были указаны в качестве директоров торговых платформ "группы Милтон" или поддерживающих технологических компаний. Согласно "Панамским документам" (утечка конфиденциальных документов о наличии скрытой собственности у множества нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей), Челидзе, Гогешвили, Мгеладзе и Бенимини числились директорами или высокопоставленными должностными лицами в группе связанных между собой офшорных компаний или дочерних компаний. BBC утверждает, что эти компании существовали еще до "группы Милтон" и их след ведет к Кезерашвили. Там же в сказано, что нет доказательств, что у Кезерашвили был какой-либо прямой финансовый интерес к "группе Милтон". Но несколько бывших сотрудников компаний, связанных с "группой Милтон", рассказали, что они напрямую общались с Кезерашвили и знали, что он связан с группой. Данные прокуратуры Грузии Между тем прокуратура Грузии совместно с европейскими партнерами провела уже несколько масштабных операций по выявлению участников транснациональной преступной группировки. Речь идет о международной сети мошенников, которые организовали колл-центры, в том числе в Грузии, и, используя их, вводили жителей стран Европы в заблуждение, чтобы прибрать к рукам их деньги. Кто стоит за Давидом Кезерашвили? >>Следственные органы Грузии и европейских стран в рамках совместного расследования установили, что мошенники размещали рекламу в соцсетях и других публичных местах о выгодном инвестировании. Более того, сотрудники колл-центров обзванивали жителей разных стран Европы и предлагали те же услуги. Деньги тех, кто соглашался на инвестирование, мошенники присваивали себе. Расследование транснационального преступления началось в 2021 году. В октябре 2021 года и ноябре 2022 года в Грузии были проведены широкомасштабные следственные мероприятия по выявлению подобных колл-центров и причастных к ним лиц. В результате были задержаны руководители и десятки возможных участников организованной преступной группы, начато уголовное преследование юридических лиц. Точное число задержанных в Грузии следственные органы не уточняют. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, давид кезерашвили, bbc