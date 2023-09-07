https://sputnik-georgia.ru/20230907/zakon-ssha-daet-nam-vozmozhnost-uznat-o-planakh-natsdvizheniya---lider-gruzinskoy-mechty-282013018.html

Закон США дает нам возможность узнать о планах "Нацдвижения" - лидер "Грузинской мечты"

Закон США дает нам возможность узнать о планах "Нацдвижения" - лидер "Грузинской мечты"

Департамент юстиции США обнародовал данные, согласно которым оппозиционный телеканал "Формула", основатель которой, по словам властей, финансирует... 07.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-07T10:25+0400

2023-09-07T10:25+0400

2023-09-07T10:28+0400

политика

грузия

новости

ираклий кобахидзе

давид кезерашвили

единое национальное движение

михаил саакашвили

сша

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Закон США об агентах иностранного влияния, который оппозиция в Грузии окрестила "российским законом" дает нам возможность узнать о планах крупнейшей оппозиционной партии "Единого национального движения", сказал председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Департамент юстиции США обнародовал данные о работе американской лоббистской компании Cornerstone Government Affairs, нанятой телеканалом "Формула", основатель которой – экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили. В правящей партии уже давно заявляют, что Кезерашвили финансирует "Нацдвижение", отмечая, что этот весомый политик времен президентства Михаила Саакашвили сейчас является олигархом.Информацию о лоббистской деятельности оппонентов властей Грузии общественность смогла узнать благодаря Закону о регистрации иностранных агентов (FARA) в США, аналог которого в марте 2023 года планировали принять в Грузии, но из-за масштабных акций протеста в Тбилиси он так и не был принят.Разоблачение преступного клана в Грузии – реакция на данные из США по ТВ "Формула">>Против принятия закона об "иноагентах" в Грузии выступили как оппоненты власти, так и некоторые западные партнеры, несмотря на то, что инициаторы законопроекта и правящая партия утверждали, что он необходим лишь для обеспечения прозрачности финансирования неправительственных организаций. Против законопроектов выступили в Евросоюзе, Совете Европы, ООН, Госдеп США и лидеры некоторых западных стран партнеров Грузии.Кобахидзе выразил сожаление, что на сегодняшний день все решают лоббисты. Лидер правящей партии заявил, что все помнят подобную кампанию, связанную с осужденным экс-президентом Михаилом Саакашвили. "Глобальная партия войны" - это, по утверждению лидеров "Грузинской мечты", весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России. При этом крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" и ее соратников в "Грузинской мечте" называют "локальной партией войны". Каладзе: Кезерашвили платит деньги лоббистской компании в США для укрепления своего имиджа>>При этом лидер правящей партии отметил, что главное, что грузинское общество не поддается обману и спекуляциям. Это не первый случай, когда Департамент юстиции США публикует данные о деятельности лоббистских компаний. Ранее была обнародована информация о работе нанятых семьей Саакашвили лоббистских компаний, включая агитацию о введении санкций против Грузии, проекты резолюций Европарламента, визит польских врачей, который обернулся скандалом, и другое.Детали контрактаОппозиционный телеканал "Формула" оформил контракт с американской лоббистской компанией Cornerstone Government Affairs на сумму 420 тысяч долларов.Согласно обнародованным Департаментом юстиции США документам, компания с мая 2023 года начала активно лоббировать телеканал "Формула" и предоставляла информацию о текущих в Грузии событиях представителям Конгресса и исполнительной власти США, американским СМИ, аналитическим центрам и другим организациям.Очередной пример предательства – Кобахидзе о данных из США по Саакашвили>>В докладе говорится о связях лоббистской группы с проживающим в США азербайджанским журналистом Алексом Рауфоглу (Alex Raufoglu), который отличается критическими заявлениями в адрес Грузии во время брифингов Госдепартамента США.Также раскрываются связи лоббистской компании с представителями правительства и Конгресса США, такими как Майкл Хикари Чечире – старшим советником Комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкская комиссия). Он не раз делал критические заявления в адрес действующих властей Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, давид кезерашвили, единое национальное движение, михаил саакашвили, сша, грузинская мечта - демократическая грузия