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Закон США дает нам возможность узнать о планах "Нацдвижения" - лидер "Грузинской мечты"
Закон США дает нам возможность узнать о планах "Нацдвижения" - лидер "Грузинской мечты"
Департамент юстиции США обнародовал данные, согласно которым оппозиционный телеканал "Формула", основатель которой, по словам властей, финансирует... 07.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-07T10:25+0400
2023-09-07T10:25+0400
2023-09-07T10:28+0400
политика
грузия
новости
ираклий кобахидзе
давид кезерашвили
единое национальное движение
михаил саакашвили
сша
грузинская мечта - демократическая грузия
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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Закон США об агентах иностранного влияния, который оппозиция в Грузии окрестила "российским законом" дает нам возможность узнать о планах крупнейшей оппозиционной партии "Единого национального движения", сказал председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Департамент юстиции США обнародовал данные о работе американской лоббистской компании Cornerstone Government Affairs, нанятой телеканалом "Формула", основатель которой – экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили. В правящей партии уже давно заявляют, что Кезерашвили финансирует "Нацдвижение", отмечая, что этот весомый политик времен президентства Михаила Саакашвили сейчас является олигархом.Информацию о лоббистской деятельности оппонентов властей Грузии общественность смогла узнать благодаря Закону о регистрации иностранных агентов (FARA) в США, аналог которого в марте 2023 года планировали принять в Грузии, но из-за масштабных акций протеста в Тбилиси он так и не был принят.Разоблачение преступного клана в Грузии – реакция на данные из США по ТВ "Формула">>Против принятия закона об "иноагентах" в Грузии выступили как оппоненты власти, так и некоторые западные партнеры, несмотря на то, что инициаторы законопроекта и правящая партия утверждали, что он необходим лишь для обеспечения прозрачности финансирования неправительственных организаций. Против законопроектов выступили в Евросоюзе, Совете Европы, ООН, Госдеп США и лидеры некоторых западных стран партнеров Грузии.Кобахидзе выразил сожаление, что на сегодняшний день все решают лоббисты. Лидер правящей партии заявил, что все помнят подобную кампанию, связанную с осужденным экс-президентом Михаилом Саакашвили. "Глобальная партия войны" - это, по утверждению лидеров "Грузинской мечты", весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России. При этом крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" и ее соратников в "Грузинской мечте" называют "локальной партией войны". Каладзе: Кезерашвили платит деньги лоббистской компании в США для укрепления своего имиджа>>При этом лидер правящей партии отметил, что главное, что грузинское общество не поддается обману и спекуляциям. Это не первый случай, когда Департамент юстиции США публикует данные о деятельности лоббистских компаний. Ранее была обнародована информация о работе нанятых семьей Саакашвили лоббистских компаний, включая агитацию о введении санкций против Грузии, проекты резолюций Европарламента, визит польских врачей, который обернулся скандалом, и другое.Детали контрактаОппозиционный телеканал "Формула" оформил контракт с американской лоббистской компанией Cornerstone Government Affairs на сумму 420 тысяч долларов.Согласно обнародованным Департаментом юстиции США документам, компания с мая 2023 года начала активно лоббировать телеканал "Формула" и предоставляла информацию о текущих в Грузии событиях представителям Конгресса и исполнительной власти США, американским СМИ, аналитическим центрам и другим организациям.Очередной пример предательства – Кобахидзе о данных из США по Саакашвили>>В докладе говорится о связях лоббистской группы с проживающим в США азербайджанским журналистом Алексом Рауфоглу (Alex Raufoglu), который отличается критическими заявлениями в адрес Грузии во время брифингов Госдепартамента США.Также раскрываются связи лоббистской компании с представителями правительства и Конгресса США, такими как Майкл Хикари Чечире – старшим советником Комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкская комиссия). Он не раз делал критические заявления в адрес действующих властей Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, давид кезерашвили, единое национальное движение, михаил саакашвили, сша, грузинская мечта - демократическая грузия
политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, давид кезерашвили, единое национальное движение, михаил саакашвили, сша, грузинская мечта - демократическая грузия
Закон США дает нам возможность узнать о планах "Нацдвижения" - лидер "Грузинской мечты"
10:25 07.09.2023 (обновлено: 10:28 07.09.2023)
Департамент юстиции США обнародовал данные, согласно которым оппозиционный телеканал "Формула", основатель которой, по словам властей, финансирует "Нацдвижение", нанял лоббистскую компанию
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Закон США об агентах иностранного влияния, который оппозиция в Грузии окрестила "российским законом" дает нам возможность узнать о планах крупнейшей оппозиционной партии "Единого национального движения", сказал председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
Департамент юстиции США обнародовал данные
о работе американской лоббистской компании Cornerstone Government Affairs, нанятой телеканалом "Формула", основатель которой – экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили. В правящей партии уже давно заявляют, что Кезерашвили финансирует "Нацдвижение", отмечая, что этот весомый политик времен президентства Михаила Саакашвили сейчас является олигархом.
"Я не упущу шанса и еще раз поблагодарю США, что там действует "российский закон. Именно этот "российский закон" дает нам возможность, чтобы периодически получать информацию о вредящих действиях "Нацдвижения", - сказал Кобахидзе в эфире телекомпании "Имеди".
Информацию о лоббистской деятельности оппонентов властей Грузии общественность смогла узнать благодаря Закону о регистрации иностранных агентов (FARA) в США, аналог которого в марте 2023 года планировали принять в Грузии, но из-за масштабных акций протеста в Тбилиси он так и не был принят.
Против принятия закона об "иноагентах" в Грузии выступили как оппоненты власти, так и некоторые западные партнеры, несмотря на то, что инициаторы законопроекта и правящая партия утверждали, что он необходим лишь для обеспечения прозрачности финансирования неправительственных организаций. Против законопроектов выступили в Евросоюзе, Совете Европы, ООН, Госдеп США и лидеры некоторых западных стран партнеров Грузии.
Кобахидзе выразил сожаление, что на сегодняшний день все решают лоббисты.
"Сейчас деньгам покупают все, если "глобальная партия войны" хочет что-то организовать, любое интервью, вопросы и ответы, заявления могут быть организованы, но общество это видит", - заявил Кобахидзе.
Лидер правящей партии заявил, что все помнят подобную кампанию, связанную с осужденным экс-президентом Михаилом Саакашвили.
"Мы все помним такую же кампанию, связанную с Саакашвили, одну и ту же ложь о том, что Саакашвили отравили, внезапно распространившуюся по всему миру на основе этих лоббистских контрактов. Ничто больше не имеет цены, мы живем в таком мире, и это очень плохо" - сказал Кобахидзе.
"Глобальная партия войны" - это, по утверждению лидеров "Грузинской мечты", весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России. При этом крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" и ее соратников в "Грузинской мечте" называют "локальной партией войны".
При этом лидер правящей партии отметил, что главное, что грузинское общество не поддается обману и спекуляциям.
"Они ("радикальная оппозиция"- ред.) надеются на "глобальную партию войны", которая будет использовать конкретные страны Евросоюза против Грузии. Частично у "партии войны" есть ресурсы для этого, но, я надеюсь, что наши государственные и национальные интересы не столкнутся с какими-либо проблемами", - сказал Кобахидзе.
Это не первый случай, когда Департамент юстиции США публикует данные о деятельности лоббистских компаний. Ранее была обнародована информация о работе нанятых семьей Саакашвили лоббистских компаний, включая агитацию о введении санкций против Грузии, проекты резолюций Европарламента, визит польских врачей, который обернулся скандалом, и другое.
Детали контракта
Оппозиционный телеканал "Формула" оформил контракт с американской лоббистской компанией Cornerstone Government Affairs на сумму 420 тысяч долларов.
Согласно обнародованным Департаментом юстиции США документам, компания с мая 2023 года начала активно лоббировать телеканал "Формула" и предоставляла информацию о текущих в Грузии событиях представителям Конгресса и исполнительной власти США, американским СМИ, аналитическим центрам и другим организациям.
В докладе говорится о связях лоббистской группы с проживающим в США азербайджанским журналистом Алексом Рауфоглу (Alex Raufoglu), который отличается критическими заявлениями в адрес Грузии во время брифингов Госдепартамента США.
Также раскрываются связи лоббистской компании с представителями правительства и Конгресса США, такими как Майкл Хикари Чечире – старшим советником Комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкская комиссия). Он не раз делал критические заявления в адрес действующих властей Грузии.