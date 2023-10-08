https://sputnik-georgia.ru/20231008/gruzinskie-regbisty-ne-dostigli-postavlennykh-tseley-na-kubke-mira---maisashvili-283114220.html

Грузинские регбисты не достигли поставленных целей на Кубке мира – Маисашвили

Грузинские регбисты не достигли поставленных целей на Кубке мира – Маисашвили

Перед началом турнира мы ставили цель выиграть две игры, но достичь ее не удалось, заявил тренер 08.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-08T18:45+0400

2023-10-08T18:45+0400

2023-10-08T19:37+0400

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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Сборной Грузии по регби не удалось достичь цели, которую команда ставила перед собой перед началом Кубка мира во Франции, заявил тренер борджгалоснеби Леван Маисашвили журналистам. Сборная Грузии по регби завершила выступления на чемпионате мира. Свой последний матч боржгалоснеби проиграли Уэльсу – 43:19. До этого был проигрыш Австралии – 15:35, Фиджи – 12:17. Матч с Португалией завершился вничью – 18:18. По словам наставника, в первом тайме против команды Уэльса борджгалоснеби позволили сопернику получить преимущество. Во втором тайме более-менее ошибки были исправлены. "Нельзя забывать, что мы играли против одной из лучших команд мира", – сказал Маисашвили. По словам игрока сборной Луки Маткава, соперник ускользнул от них с самого начала.КМ неиспользованных возможностей – о поражении сборной Грузии по регби от Уэльса >>"Печально то, что произошло, но нам надо начинать подготовку к следующему чемпионату мира отсюда", – сказал игрок команды Лука Маткава. По словам одного из лидеров команды Васила Лобжанидзе, Уэльс не простил сборной Грузии ошибок. Когда проигравших не судят – как сборная Грузии по регби проиграла битву против Фиджи >>"Очень сложно оценивать эту игру. У нас были ошибки, которые не прощают команды высокого уровня. Мы были наказаны за эти ошибки. В итоге мы сократили разницу до пяти очков, нашли свою игру, но потом снова допустили ошибки, и соперник убежал, и нам не удалось выиграть матч", – сказал Лобжанидзе. Впервые после 2003 года, когда сборная Грузии завершает Кубок мира без победы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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