https://sputnik-georgia.ru/20231008/opredelennye-sily-v-gruzii-protiv-polucheniya-stranoy-statusa-kandidata-v-es---deputat-283117201.html

Определенные силы в Грузии против получения страной статуса кандидата в ЕС – депутат

Определенные силы в Грузии против получения страной статуса кандидата в ЕС – депутат

Грузия несправедливо получила отличное от Украины и Молдовы решение Евросоюза, заявила депутат 08.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-08T23:35+0400

2023-10-08T23:35+0400

2023-10-08T23:40+0400

грузия

новости

политика

серги капанадзе

ираклий кобахидзе

еврокомиссия

грузия - евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/0e/272175927_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_2f9862c8915d969376f2154aff665276.jpg

ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Определенные силы в Грузии не думают о прогрессе страны и не хотят, чтобы Грузия получила статус страны-кандидата ЕС, заявила председатель комитета по европейской интеграции парламента Грузии Мака Бочоришвили. Основатель и председатель правления грузинского аналитического центра GRASS (Georgia"s Reforms Associates), экс-депутат Серги Капанадзе в интервью изданию "Евроактиве" отметил, что для получения статуса Евросоюз должен потребовать от Грузии ввести санкции против России и решение проблемы ареста экс-президента Саакашвили. По словам депутата, их деятельность началась в прошлом году перед процессом предоставления Грузии статуса страны-кандидата. "Именно они начали разговор о предпосылках, и Грузия несправедливо получила отличное от Украины и Молдовы решение Евросоюза", – заявила Бочоришвили. Грузия ждет решения по вопросу статуса кандидата на вступление в Евросоюз в декабре 2023 года. Для этого нужно одобрение лидеров всех 27 стран ЕС. Согласно озвученным процедурам, в октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет решение. "Верю, что в Европе победит здравый смысл" – премьер Грузии о статусе кандидата >>Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии от июля 2023 года, Грузия полностью выполнила три условия: гендерное равноправие и борьба с насилием против женщин, учет решений ЕСПЧ, избрание независимого Народного защитника Грузии. Частично выполнены семь рекомендаций, а вот в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса, говорится в отчете. Статус кандидата в ЕС используют для дестабилизации ситуации в Грузии – эксперт >>Ранее глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью. "Это результат того, что в стране есть силы, которые не думают о прогрессе страны, а делают все для того, чтобы страна не сделала ни шага вперед и не получила каких-либо льгот на пути к вступлению в Евросоюз", – пояснил Бочоришвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, серги капанадзе, ираклий кобахидзе, еврокомиссия, грузия - евросоюз