https://sputnik-georgia.ru/20231008/prezident-azerbaydzhana-pribyl-v-tbilisi-s-rabochim-vizitom-283083617.html

Президент Азербайджана прибыл в Тбилиси с рабочим визитом

Президент Азербайджана прибыл в Тбилиси с рабочим визитом

Запланирована личная встреча Ильхама Алиева с главой правительства Грузии Ираклием Гарибашвили 08.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-08T12:21+0400

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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Тбилиси с рабочим визитом, сообщает пресс-служба правительства Грузии. В рамках визита запланирована личная встреча Ильхама Алиева с главой правительства Грузии Ираклием Гарибашвили, после которой лидеры двух стран сделают совместные заявления для СМИ. В международном тбилисском аэропорту Алиева встречали вице-премьер-министр, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили и чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Азербайджане Зураб Патаридзе, а также чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев. Грузия и Азербайджан обсудили совместные проекты в энергетике >>Президент Азербайджана посетил Грузию вместе с правительственной делегацией. Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики. Грузию и Азербайджан связывает крепкая дружба – спикер парламента >>Страны являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов. В частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор. Азербайджан входит в пятерку крупных торговых партнеров Грузии. В январе-августе 2023 года страны наторговали на сумму почти в 980 миллионов долларов, что на 15,3% больше, чем по данным за восемь месяцев 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, азербайджан, ильхам алиев, ираклий гарибашвили, леван давиташвили, грузино-азербайджанские отношения