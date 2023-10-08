https://sputnik-georgia.ru/20231008/zvezdopad-drakonidy-2023-primety-i-znachenie-v-astrologii-283077012.html

Звездопад Дракониды 2023: приметы и значение в астрологии

Звездопад Дракониды 2023: приметы и значение в астрологии

Звездопад Дракониды ежегодно земляне наблюдают в первой половине октябре – пик яркого осеннего метеорного потока в 2023 году приходится на 9 число 08.10.2023, Sputnik Грузия

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справки

метеорит

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Специалисты придают звездопаду Дракониды важное значение в астрологии, поскольку уверены, что этот период значительно влияет на людей, хотя приметы, связанные с этим небесным явлением, не имеют научного подтверждения. О значении звездопада Дракониды в астрологии и какие приметы с ним связаны, читайте в Sputnik Грузия. Приметы и значение в астрологии Звездопад Дракониды имеет важное значение в астрологии – метеорный поток обладает сугубо позитивной энергетикой, пробуждая в людях чувства и эмоции. В период активности звездопада Дракониды растет желание искать вторую половинку и заводить новых друзей. На пике активности звездопада Дракониды, большинство людей легче идут на контакт, поэтому смело могут планировать романтические свидания и деловые встречи. Дракониды повышают интуицию людей и их способность принимать важные решения, следовательно, в период активности метеорного потока вероятность правильно принятых решений и успешно заключенных договоров растет. У многих с 8 по 9 октября активизируется творческое начало и появится много новых идей, поэтому лучше записывать свои мысли. В период звездопада Дракониды эксперты-астрологии советуют сдерживать негативные эмоции и избегать конфликтов, так как большое скопление энергии может привести к негативным последствиям. Плохая примета – принимать поспешные решения в дни активности звездопада Дракониды. Лучше уделить внимание неотложным или забытым делам. Также полезно посвятить этот промежуток времени отдыху и саморазвитию. Хорошая примета – загадывать во время звездопада Дракониды желание на "падающую звезду". Оно обязательно сбудется. Но чтобы не упустить свой шанс, астрологи советуют, быстро, пока звезда падает и горит, успеть мысленно проговорить заветное слово: "свадьба", "деньги" или "здоровье", то есть то, о чем мечтает загадывающий. Материал подготовлен на основе открытых источников

https://sputnik-georgia.ru/20230927/zvezdopad-drakonidy-2023-kogda-nablyudat-yarkiy-meteornyy-potok-282728016.html

https://sputnik-georgia.ru/20231004/zvezdopad-drakonidy-v-oktyabre-2023-pik-aktivnosti-meteornogo-potoka-282954802.html

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