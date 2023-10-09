https://sputnik-georgia.ru/20231009/dvoe-etnicheskikh-gruzin-pogibli-v-izraile---posol-283122138.html
Двое этнических грузин погибли в Израиле – посол
Двое этнических грузин погибли в Израиле – посол
Погибшие являются гражданами Израиля, граждан Грузии среди погибших пока нет 09.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-09T10:45+0400
2023-10-09T10:45+0400
2023-10-09T12:12+0400
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ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Посол Грузии в Израиле Лаша Жвания подтвердил гибель двух этнических грузин во время боевых действий в Израиле, сообщает телекомпания "Имеди". Седьмого октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа - военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала контртеррористическую операцию "Железные мечи" в секторе Газа. По последним данным, в результате эскалации погибли более 700 жителей Израиля и более 490 палестинцев.При этом посол отметил, что посольство не получало информацию о гибели, пропаже или ранении граждан Грузии. "С Божьей помощью мы надеемся, что все это завершится так, что ни один гражданин Грузии не будет ранен или похищен. По крайней мере, в течение двух дней такой подтвержденной информации нет", – отметил Жвания. По официальным данным, в Израиле проживает 120 тысяч граждан Грузии. Посольство Грузии в Израиле работает в чрезвычайном режиме. В случае необходимости посольство готово обеспечить граждан Грузии разными вещами и убежищем. Эскалация в Израиле – гражданам Грузии рассказали о мерах предосторожности>>По словам Жвания, четверо граждан Грузии были в опасности, поскольку находились на музыкальном фестивале, однако сейчас все они находятся в безопасности. В день массированной атаки на Израиль президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.В тот же день министерство обороны Израиля, согласно приказу премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, приступило к набору резервистов. Армия была приведена в полную боеготовность и в стране было введено чрезвычайное положение.Уже 8 октября Израиль официально объявил войну. Атаки ХАМАС по Израилю осудили Евросоюз и НАТО.США выразили поддержку Израилю и 8 октября направили первую партию военной помощи. По данным СМИ, власти Израиля попросили США пополнить запас ракет-перехватчиков для системы ПРО "Железный купол" и других боеприпасов. Израиль официально объявил войну>>"Железный купол" – система ПРО, которая находится на вооружении ЦАХАЛ с 2011 года.Солидарность с Израилем после атак из сектора Газа выразил премьер-министр Индии Нарендра Моди.ОАЭ призвали к немедленной активизации работы международного "квартета" для возрождения мирного процесса между израильтянами и арабами.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров.МИД Катара заявил об ответственности за эскалацию исключительно Израиля. Министерство отметило, что Израиль постоянно нарушал права палестинцев.Парламент Ирана поддержал операцию палестинского ХАМАС против Израиля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, израиль, тбилиси, лаша жвания, биньямин нетаньяху, хамас, палестина
грузия, новости, израиль, тбилиси, лаша жвания, биньямин нетаньяху, хамас, палестина
Двое этнических грузин погибли в Израиле – посол
10:45 09.10.2023 (обновлено: 12:12 09.10.2023)
Погибшие являются гражданами Израиля, граждан Грузии среди погибших пока нет
ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik.
Посол Грузии в Израиле Лаша Жвания подтвердил гибель двух этнических грузин во время боевых действий в Израиле, сообщает телекомпания "Имеди
".
Седьмого октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа - военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала контртеррористическую операцию "Железные мечи" в секторе Газа. По последним данным, в результате эскалации погибли более 700 жителей Израиля и более 490 палестинцев.
"Скончались два грузинских еврея, они тоже наша часть. Сотрудник полиции Бузудашвили героически исполнял свои полномочия и есть еще один молодой мужчина – Ави Абраам Кубелашвили, который скончался во время этих столкновений. Мы разделяем эту страшную трагедию и боль наших братьев и сестер", – сказал Жвания.
При этом посол отметил, что посольство не получало информацию о гибели, пропаже или ранении граждан Грузии.
"С Божьей помощью мы надеемся, что все это завершится так, что ни один гражданин Грузии не будет ранен или похищен. По крайней мере, в течение двух дней такой подтвержденной информации нет", – отметил Жвания.
По официальным данным, в Израиле проживает 120 тысяч граждан Грузии. Посольство Грузии в Израиле работает в чрезвычайном режиме. В случае необходимости посольство готово обеспечить граждан Грузии разными вещами и убежищем.
По словам Жвания, четверо граждан Грузии были в опасности, поскольку находились на музыкальном фестивале, однако сейчас все они находятся в безопасности.
"Рейсы есть. У кого есть билет может отправиться. Те, кто не может уехать, мы можем обеспечить это. Выполнено пять рейсов, и у нас нет таких граждан Грузии, которые нуждаются в убежище", – отметил Жвания.
В день массированной атаки на Израиль президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
В тот же день министерство обороны Израиля, согласно приказу премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, приступило к набору резервистов. Армия была приведена в полную боеготовность и в стране было введено чрезвычайное положение.
Уже 8 октября Израиль официально объявил войну.
Атаки ХАМАС по Израилю осудили Евросоюз и НАТО.
США выразили поддержку Израилю и 8 октября направили первую партию военной помощи. По данным СМИ, власти Израиля попросили США пополнить запас ракет-перехватчиков для системы ПРО "Железный купол" и других боеприпасов.
"Железный купол" – система ПРО, которая находится на вооружении ЦАХАЛ с 2011 года.
Солидарность с Израилем после атак из сектора Газа выразил премьер-министр Индии Нарендра Моди.
ОАЭ призвали к немедленной активизации работы международного "квартета" для возрождения мирного процесса между израильтянами и арабами.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров.
МИД Катара заявил об ответственности за эскалацию исключительно Израиля. Министерство отметило, что Израиль постоянно нарушал права палестинцев.
Парламент Ирана поддержал операцию палестинского ХАМАС против Израиля.