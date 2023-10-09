Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20231009/dvoe-etnicheskikh-gruzin-pogibli-v-izraile---posol-283122138.html
Двое этнических грузин погибли в Израиле – посол
Двое этнических грузин погибли в Израиле – посол
Погибшие являются гражданами Израиля, граждан Грузии среди погибших пока нет 09.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-09T10:45+0400
2023-10-09T12:12+0400
грузия
новости
израиль
тбилиси
лаша жвания
биньямин нетаньяху
хамас
палестина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/08/283086210_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_59f1d009133f5fd78e7fa184bf2d0798.jpg
ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Посол Грузии в Израиле Лаша Жвания подтвердил гибель двух этнических грузин во время боевых действий в Израиле, сообщает телекомпания "Имеди". Седьмого октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа - военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала контртеррористическую операцию "Железные мечи" в секторе Газа. По последним данным, в результате эскалации погибли более 700 жителей Израиля и более 490 палестинцев.При этом посол отметил, что посольство не получало информацию о гибели, пропаже или ранении граждан Грузии. "С Божьей помощью мы надеемся, что все это завершится так, что ни один гражданин Грузии не будет ранен или похищен. По крайней мере, в течение двух дней такой подтвержденной информации нет", – отметил Жвания. По официальным данным, в Израиле проживает 120 тысяч граждан Грузии. Посольство Грузии в Израиле работает в чрезвычайном режиме. В случае необходимости посольство готово обеспечить граждан Грузии разными вещами и убежищем. Эскалация в Израиле – гражданам Грузии рассказали о мерах предосторожности&gt;&gt;По словам Жвания, четверо граждан Грузии были в опасности, поскольку находились на музыкальном фестивале, однако сейчас все они находятся в безопасности. В день массированной атаки на Израиль президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.В тот же день министерство обороны Израиля, согласно приказу премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, приступило к набору резервистов. Армия была приведена в полную боеготовность и в стране было введено чрезвычайное положение.Уже 8 октября Израиль официально объявил войну. Атаки ХАМАС по Израилю осудили Евросоюз и НАТО.США выразили поддержку Израилю и 8 октября направили первую партию военной помощи. По данным СМИ, власти Израиля попросили США пополнить запас ракет-перехватчиков для системы ПРО "Железный купол" и других боеприпасов. Израиль официально объявил войну&gt;&gt;"Железный купол" – система ПРО, которая находится на вооружении ЦАХАЛ с 2011 года.Солидарность с Израилем после атак из сектора Газа выразил премьер-министр Индии Нарендра Моди.ОАЭ призвали к немедленной активизации работы международного "квартета" для возрождения мирного процесса между израильтянами и арабами.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров.МИД Катара заявил об ответственности за эскалацию исключительно Израиля. Министерство отметило, что Израиль постоянно нарушал права палестинцев.Парламент Ирана поддержал операцию палестинского ХАМАС против Израиля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
израиль
тбилиси
палестина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/08/283086210_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9afbaad6a271d7fde2a42ce12e92ea9f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, израиль, тбилиси, лаша жвания, биньямин нетаньяху, хамас, палестина
грузия, новости, израиль, тбилиси, лаша жвания, биньямин нетаньяху, хамас, палестина

Двое этнических грузин погибли в Израиле – посол

10:45 09.10.2023 (обновлено: 12:12 09.10.2023)
© AP Photo / Oded BaliltyРазрушения в Тель-Авиве после ракетного обстрела со стороны ХАМАС из сектора Газа
Разрушения в Тель-Авиве после ракетного обстрела со стороны ХАМАС из сектора Газа - Sputnik Грузия, 1920, 09.10.2023
© AP Photo / Oded Balilty
Подписаться на
НовостиTelegram
Погибшие являются гражданами Израиля, граждан Грузии среди погибших пока нет
ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Посол Грузии в Израиле Лаша Жвания подтвердил гибель двух этнических грузин во время боевых действий в Израиле, сообщает телекомпания "Имеди".
Седьмого октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа - военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала контртеррористическую операцию "Железные мечи" в секторе Газа. По последним данным, в результате эскалации погибли более 700 жителей Израиля и более 490 палестинцев.

"Скончались два грузинских еврея, они тоже наша часть. Сотрудник полиции Бузудашвили героически исполнял свои полномочия и есть еще один молодой мужчина – Ави Абраам Кубелашвили, который скончался во время этих столкновений. Мы разделяем эту страшную трагедию и боль наших братьев и сестер", – сказал Жвания.

При этом посол отметил, что посольство не получало информацию о гибели, пропаже или ранении граждан Грузии.
"С Божьей помощью мы надеемся, что все это завершится так, что ни один гражданин Грузии не будет ранен или похищен. По крайней мере, в течение двух дней такой подтвержденной информации нет", – отметил Жвания.
По официальным данным, в Израиле проживает 120 тысяч граждан Грузии. Посольство Грузии в Израиле работает в чрезвычайном режиме. В случае необходимости посольство готово обеспечить граждан Грузии разными вещами и убежищем.
Эскалация в Израиле – гражданам Грузии рассказали о мерах предосторожности>>
По словам Жвания, четверо граждан Грузии были в опасности, поскольку находились на музыкальном фестивале, однако сейчас все они находятся в безопасности.

"Рейсы есть. У кого есть билет может отправиться. Те, кто не может уехать, мы можем обеспечить это. Выполнено пять рейсов, и у нас нет таких граждан Грузии, которые нуждаются в убежище", – отметил Жвания.

В день массированной атаки на Израиль президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
В тот же день министерство обороны Израиля, согласно приказу премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, приступило к набору резервистов. Армия была приведена в полную боеготовность и в стране было введено чрезвычайное положение.
Уже 8 октября Израиль официально объявил войну.
Атаки ХАМАС по Израилю осудили Евросоюз и НАТО.
США выразили поддержку Израилю и 8 октября направили первую партию военной помощи. По данным СМИ, власти Израиля попросили США пополнить запас ракет-перехватчиков для системы ПРО "Железный купол" и других боеприпасов.
Израиль официально объявил войну>>
"Железный купол" – система ПРО, которая находится на вооружении ЦАХАЛ с 2011 года.
Солидарность с Израилем после атак из сектора Газа выразил премьер-министр Индии Нарендра Моди.
ОАЭ призвали к немедленной активизации работы международного "квартета" для возрождения мирного процесса между израильтянами и арабами.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров.
МИД Катара заявил об ответственности за эскалацию исключительно Израиля. Министерство отметило, что Израиль постоянно нарушал права палестинцев.
Парламент Ирана поддержал операцию палестинского ХАМАС против Израиля.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0