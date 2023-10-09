https://sputnik-georgia.ru/20231009/dvoe-etnicheskikh-gruzin-pogibli-v-izraile---posol-283122138.html

Двое этнических грузин погибли в Израиле – посол

Двое этнических грузин погибли в Израиле – посол

Погибшие являются гражданами Израиля, граждан Грузии среди погибших пока нет 09.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-09T10:45+0400

2023-10-09T10:45+0400

2023-10-09T12:12+0400

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ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Посол Грузии в Израиле Лаша Жвания подтвердил гибель двух этнических грузин во время боевых действий в Израиле, сообщает телекомпания "Имеди". Седьмого октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа - военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала контртеррористическую операцию "Железные мечи" в секторе Газа. По последним данным, в результате эскалации погибли более 700 жителей Израиля и более 490 палестинцев.При этом посол отметил, что посольство не получало информацию о гибели, пропаже или ранении граждан Грузии. "С Божьей помощью мы надеемся, что все это завершится так, что ни один гражданин Грузии не будет ранен или похищен. По крайней мере, в течение двух дней такой подтвержденной информации нет", – отметил Жвания. По официальным данным, в Израиле проживает 120 тысяч граждан Грузии. Посольство Грузии в Израиле работает в чрезвычайном режиме. В случае необходимости посольство готово обеспечить граждан Грузии разными вещами и убежищем. Эскалация в Израиле – гражданам Грузии рассказали о мерах предосторожности>>По словам Жвания, четверо граждан Грузии были в опасности, поскольку находились на музыкальном фестивале, однако сейчас все они находятся в безопасности. В день массированной атаки на Израиль президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.В тот же день министерство обороны Израиля, согласно приказу премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, приступило к набору резервистов. Армия была приведена в полную боеготовность и в стране было введено чрезвычайное положение.Уже 8 октября Израиль официально объявил войну. Атаки ХАМАС по Израилю осудили Евросоюз и НАТО.США выразили поддержку Израилю и 8 октября направили первую партию военной помощи. По данным СМИ, власти Израиля попросили США пополнить запас ракет-перехватчиков для системы ПРО "Железный купол" и других боеприпасов. Израиль официально объявил войну>>"Железный купол" – система ПРО, которая находится на вооружении ЦАХАЛ с 2011 года.Солидарность с Израилем после атак из сектора Газа выразил премьер-министр Индии Нарендра Моди.ОАЭ призвали к немедленной активизации работы международного "квартета" для возрождения мирного процесса между израильтянами и арабами.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров.МИД Катара заявил об ответственности за эскалацию исключительно Израиля. Министерство отметило, что Израиль постоянно нарушал права палестинцев.Парламент Ирана поддержал операцию палестинского ХАМАС против Израиля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, израиль, тбилиси, лаша жвания, биньямин нетаньяху, хамас, палестина